Семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят по 1,8 миллиона

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днипре гвардейцев, выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.

Об этом на брифинге в Днепре сказал Николай Балан, подавший рапорт об отставке с должности командующего Нацгвардией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Уже сегодня находящимся в больнице, кроме помощи от местных органов власти, поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн", - отметил Балан.

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Председатель областного совета Николай Лукашук сообщил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим проведены операции, некоторые из которых продолжались более 4-х часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих с самыми тяжелыми ранениями.

Всем нацгвардейцам, стоящим на страже во время нападения, оказывается психологическая помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.