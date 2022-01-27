Семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят по 1,8 миллиона
Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днипре гвардейцев, выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.
Об этом на брифинге в Днепре сказал Николай Балан, подавший рапорт об отставке с должности командующего Нацгвардией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Уже сегодня находящимся в больнице, кроме помощи от местных органов власти, поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн", - отметил Балан.
Председатель областного совета Николай Лукашук сообщил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим проведены операции, некоторые из которых продолжались более 4-х часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих с самыми тяжелыми ранениями.
Всем нацгвардейцам, стоящим на страже во время нападения, оказывается психологическая помощь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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без понимания мотивов есть опасность, что все это может повториться и не раз.
И да, человек не будет холоднокровно убивать людей, даже если над ним издевались, заплатили бабло, приказал Бог или москаляки кураторы. Это нелюдь с поехавшей крышей. Погибли мусора? Погибли люди. Люди которых вы не знали. Девочка, откуда столько ненависти? Если бы не было полиции, вас бы такие бедненькие шизофреники посреди бела дня, в попу да без смазки , и к сожалению без вашего на то согласия пользовали.
Так звучит, как одолжение... Это ваша ОБЪЯЗАННОСТЬ !!!
2. А ще - не виконання обов*язкив командування. Також матеріально-правова вимога.