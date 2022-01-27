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Семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят по 1,8 миллиона

Семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят по 1,8 миллиона

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днипре гвардейцев, выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.

Об этом на брифинге в Днепре сказал Николай Балан, подавший рапорт об отставке с должности командующего Нацгвардией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Уже сегодня находящимся в больнице, кроме помощи от местных органов власти, поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн", - отметил Балан.

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Председатель областного совета Николай Лукашук сообщил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим проведены операции, некоторые из которых продолжались более 4-х часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих с самыми тяжелыми ранениями.

Всем нацгвардейцам, стоящим на страже во время нападения, оказывается психологическая помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Балан Николай (24)


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Топ комментарии
+14
Интересно с какого хрена? Убитым на фронте разве дают компенсации по 2 ляма или нацхвартия у нас особенные?
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27.01.2022 20:00
+11
Мені теж цікаво, чи отримують грошові виплати сім'ї наших загиблих героїв? Раніше це називалось ВЫПЛАТЫ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА.
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27.01.2022 20:10
+11
..Мусора, которые щемили 20-ти летнего парня получат компенсацию?? .. офигеть.. не забудьте выдать ордена..
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27.01.2022 20:30
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Интересно с какого хрена? Убитым на фронте разве дают компенсации по 2 ляма или нацхвартия у нас особенные?
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27.01.2022 20:00 Ответить
УБДшники получают льготы и квартиры\участки, родня убитых их унаследует, а это многим больше этих копеек на длинной дистанции. Не неси фуеты, завистливое чмо.
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27.01.2022 20:09 Ответить
Чмо это вы, батенька
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27.01.2022 20:38 Ответить
подгавкивать под каждой новостью - твоя стихия. Лови кость
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27.01.2022 21:07 Ответить
Знаешь какие участнки получают семьи погибших УБД? Те участки что им выделяют стоят дешевле чем их оформление. Зато под шумок чиновники выделяют себе самые сладкие куски земли под Киевом и в Киеве. У нас же корочки УБД получили даже те кто не держал в руках автомат. Чтоб ты удавился теми участками.
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27.01.2022 20:48 Ответить
Питання в іншому. Лише в жовтні і листопаді - 2 трупа строковиків Нацгвардії. Відповідь - самогубство... От і доприховувалися. Тому дійсно потрібно розібратися в причинах такої поведінки строковика. Якщо доцькували, а командири прикривали усе це, то вибачте питання щодо виплат поставлене вірно...
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27.01.2022 21:48 Ответить
Что бы молчали?
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27.01.2022 20:03 Ответить
кто, убитые? или родные много знают? Ты бонда пересмотрел?
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27.01.2022 20:07 Ответить
Мені теж цікаво, чи отримують грошові виплати сім'ї наших загиблих героїв? Раніше це називалось ВЫПЛАТЫ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА.
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27.01.2022 20:10 Ответить
Как в парашке ... чтобы пострадавшие не вякали и не доискивались правды.
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27.01.2022 20:15 Ответить
І вітали сонцеликого....криваві гроші....жесть.
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27.01.2022 21:28 Ответить
для начала надо разобраться, что это было.

без понимания мотивов есть опасность, что все это может повториться и не раз.
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27.01.2022 20:17 Ответить
..Мусора, которые щемили 20-ти летнего парня получат компенсацию?? .. офигеть.. не забудьте выдать ордена..
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27.01.2022 20:30 Ответить
А еще они собачек ловили и занимались сексам. Моя версия мною придуманна как и твоя , так что моей истине тоже можешь верить и нести в массы.
И да, человек не будет холоднокровно убивать людей, даже если над ним издевались, заплатили бабло, приказал Бог или москаляки кураторы. Это нелюдь с поехавшей крышей. Погибли мусора? Погибли люди. Люди которых вы не знали. Девочка, откуда столько ненависти? Если бы не было полиции, вас бы такие бедненькие шизофреники посреди бела дня, в попу да без смазки , и к сожалению без вашего на то согласия пользовали.
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27.01.2022 21:05 Ответить
Турецкая Наташа , с чего они мусора? Там были убиты срочники и женщины , ты тварь зачем берешь грех на душу обвиняя погибших людей которых не знаешь ? Ты душегуба защищаешь и делаешь с его героя , ты человек или животное ?
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28.01.2022 11:12 Ответить
Сім'я Журавля теж отримала майже 2 ляма , чи то зовсім інше ????
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27.01.2022 20:30 Ответить
Мусорские себя не обделят, как и судейские мрази
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27.01.2022 20:36 Ответить
Может сначала разобраться, кто издевался над тем стреляльщиком, а потом уже деньгами сорить?
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27.01.2022 20:47 Ответить
Подвалило дело, будет деребанево. Все так скорбят, аж карманы ломятся. Одним горе, другим радость.
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27.01.2022 20:52 Ответить
"Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днипре гвардейцев" - ШОооо... !!!

Так звучит, как одолжение... Это ваша ОБЪЯЗАННОСТЬ !!!
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27.01.2022 21:28 Ответить
1.___Единовременное пособие назначается и выплачивается в размере 500-кратного прожиточного минимума.
2. А ще - не виконання обов*язкив командування. Також матеріально-правова вимога.
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27.01.2022 21:48 Ответить
А расследование провести? Мотивы хотя бы выяснить?...
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27.01.2022 23:45 Ответить
Странно другое...каким образом видео расстрела попало на РАБссиянские телеканалы через 1 минуту 28 секунд...
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28.01.2022 00:00 Ответить
Самое главное что афишировали дату, рождения место жительства , ФИО, фотографии убитых но когда ловят бандитов все скрыто , когда какой-то хач кого-то зарезал, нет ни имени, не фамилии, не места жительства только "гражданин другого государства" и скрытое лицо , Украина это страна для кого ? Для иностранцев, сеператистов и бандитов ?
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28.01.2022 11:18 Ответить
 
 