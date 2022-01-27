Родинам загиблих у Дніпрі нацгвардійців виплатять по 1,8 мільйона

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, виділить грошову допомогу пораненим і виплатить по 1 млн 800 тис. грн родинам убитих.

Про це на брифінгу у Дніпрі сказав Микола Балан, який подав рапорт про відставку з посади командувача Нацгвардії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Уже сьогодні тим, хто перебуває у лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога - гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а родинам буде виплачена компенсація, вона складає приблизно 1 млн 800 тис. грн", - зазначив Балан.

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Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що лікарні, де наразі перебувають поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Постраждалим проведено операції, деякі з яких тривали понад 4 години. На завтра заплановані наступні операції для двох, які мають найважчі поранення.

Усі нацгвардійці, які були у варті під час нападу, отримують психологічну допомогу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.