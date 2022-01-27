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Родинам загиблих у Дніпрі нацгвардійців виплатять по 1,8 мільйона

Родинам загиблих у Дніпрі нацгвардійців виплатять по 1,8 мільйона

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, виділить грошову допомогу пораненим і виплатить по 1 млн 800 тис. грн родинам убитих.

Про це на брифінгу у Дніпрі сказав Микола Балан, який подав рапорт про відставку з посади командувача Нацгвардії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Уже сьогодні тим, хто перебуває у лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога - гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а родинам буде виплачена компенсація, вона складає приблизно 1 млн 800 тис. грн", - зазначив Балан.

Читайте: Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що лікарні, де наразі перебувають поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Постраждалим проведено операції, деякі з яких тривали понад 4 години. На завтра заплановані наступні операції для двох, які мають найважчі поранення.

Усі нацгвардійці, які були у варті під час нападу, отримують психологічну допомогу.

Також читайте: Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Балан Микола (21)


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Топ коментарі
+14
Интересно с какого хрена? Убитым на фронте разве дают компенсации по 2 ляма или нацхвартия у нас особенные?
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27.01.2022 20:00
+11
Мені теж цікаво, чи отримують грошові виплати сім'ї наших загиблих героїв? Раніше це називалось ВЫПЛАТЫ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА.
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27.01.2022 20:10
+11
..Мусора, которые щемили 20-ти летнего парня получат компенсацию?? .. офигеть.. не забудьте выдать ордена..
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27.01.2022 20:30
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Интересно с какого хрена? Убитым на фронте разве дают компенсации по 2 ляма или нацхвартия у нас особенные?
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27.01.2022 20:00 Відповісти
УБДшники получают льготы и квартиры\участки, родня убитых их унаследует, а это многим больше этих копеек на длинной дистанции. Не неси фуеты, завистливое чмо.
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27.01.2022 20:09 Відповісти
Чмо это вы, батенька
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27.01.2022 20:38 Відповісти
подгавкивать под каждой новостью - твоя стихия. Лови кость
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27.01.2022 21:07 Відповісти
Знаешь какие участнки получают семьи погибших УБД? Те участки что им выделяют стоят дешевле чем их оформление. Зато под шумок чиновники выделяют себе самые сладкие куски земли под Киевом и в Киеве. У нас же корочки УБД получили даже те кто не держал в руках автомат. Чтоб ты удавился теми участками.
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Питання в іншому. Лише в жовтні і листопаді - 2 трупа строковиків Нацгвардії. Відповідь - самогубство... От і доприховувалися. Тому дійсно потрібно розібратися в причинах такої поведінки строковика. Якщо доцькували, а командири прикривали усе це, то вибачте питання щодо виплат поставлене вірно...
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27.01.2022 21:48 Відповісти
Что бы молчали?
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27.01.2022 20:03 Відповісти
кто, убитые? или родные много знают? Ты бонда пересмотрел?
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27.01.2022 20:07 Відповісти
Мені теж цікаво, чи отримують грошові виплати сім'ї наших загиблих героїв? Раніше це називалось ВЫПЛАТЫ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА.
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27.01.2022 20:10 Відповісти
Как в парашке ... чтобы пострадавшие не вякали и не доискивались правды.
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27.01.2022 20:15 Відповісти
І вітали сонцеликого....криваві гроші....жесть.
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27.01.2022 21:28 Відповісти
для начала надо разобраться, что это было.

без понимания мотивов есть опасность, что все это может повториться и не раз.
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27.01.2022 20:17 Відповісти
..Мусора, которые щемили 20-ти летнего парня получат компенсацию?? .. офигеть.. не забудьте выдать ордена..
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27.01.2022 20:30 Відповісти
А еще они собачек ловили и занимались сексам. Моя версия мною придуманна как и твоя , так что моей истине тоже можешь верить и нести в массы.
И да, человек не будет холоднокровно убивать людей, даже если над ним издевались, заплатили бабло, приказал Бог или москаляки кураторы. Это нелюдь с поехавшей крышей. Погибли мусора? Погибли люди. Люди которых вы не знали. Девочка, откуда столько ненависти? Если бы не было полиции, вас бы такие бедненькие шизофреники посреди бела дня, в попу да без смазки , и к сожалению без вашего на то согласия пользовали.
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27.01.2022 21:05 Відповісти
Турецкая Наташа , с чего они мусора? Там были убиты срочники и женщины , ты тварь зачем берешь грех на душу обвиняя погибших людей которых не знаешь ? Ты душегуба защищаешь и делаешь с его героя , ты человек или животное ?
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Сім'я Журавля теж отримала майже 2 ляма , чи то зовсім інше ????
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27.01.2022 20:30 Відповісти
Мусорские себя не обделят, как и судейские мрази
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27.01.2022 20:36 Відповісти
Может сначала разобраться, кто издевался над тем стреляльщиком, а потом уже деньгами сорить?
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27.01.2022 20:47 Відповісти
Подвалило дело, будет деребанево. Все так скорбят, аж карманы ломятся. Одним горе, другим радость.
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27.01.2022 20:52 Відповісти
"Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днипре гвардейцев" - ШОооо... !!!

Так звучит, как одолжение... Это ваша ОБЪЯЗАННОСТЬ !!!
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27.01.2022 21:28 Відповісти
1.___Единовременное пособие назначается и выплачивается в размере 500-кратного прожиточного минимума.
2. А ще - не виконання обов*язкив командування. Також матеріально-правова вимога.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
А расследование провести? Мотивы хотя бы выяснить?...
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27.01.2022 23:45 Відповісти
Странно другое...каким образом видео расстрела попало на РАБссиянские телеканалы через 1 минуту 28 секунд...
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28.01.2022 00:00 Відповісти
Самое главное что афишировали дату, рождения место жительства , ФИО, фотографии убитых но когда ловят бандитов все скрыто , когда какой-то хач кого-то зарезал, нет ни имени, не фамилии, не места жительства только "гражданин другого государства" и скрытое лицо , Украина это страна для кого ? Для иностранцев, сеператистов и бандитов ?
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28.01.2022 11:18 Відповісти
 
 