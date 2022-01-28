Экс-военнослужащий в/ч 3021, где служил стрелок Рябчук: Были и пытки, и травля, и моральное давление

Бывшая военнослужащая в/ч 3021, в которой служил нацгвардеец-убийца Артемий Рябчук, рассказала о невыносимых условиях службы.

Об этом Елена Липовенко рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"В этой части военной были и пытки, были и травля, и моральное давление. Особенно относительно тех, которые более умны, более опытны, не курят, не пьют, которые хотят добиться какой-то справедливости и выполняют свои определенные обязанности", – сказала она.

По словам девушки, служба серьезно подорвала ее здоровье. А добиться предоставления адекватной медицинской помощи было невозможно.

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"Когда во время службы я потеряла сознание, мои командиры меня закрыли в кабинетах своих и не отпускали. И смеялись надо мной. И когда я сказала, что я с собой сейчас что-нибудь сделаю или давайте, везите меня куда-то, окажите помощь. Вы же понимаете, я просто здесь умру... Меня начали травить, угрожать. И сказали, что ты такая симпатичная девушка, и ты должна знать, что делать, если ты не хочешь проблем", - рассказала Липовенко.

По ее словам, такие случаи в части были не единичными.

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"Один мальчик неделю ходил с температурой 39, он обращался к своим командирам, и он ходил в караульную службу с такой температурой. Потом он потерял сознание, у него были галлюцинации. Ему пришлось сделать операцию и удалить среднее ухо", - рассказала Липовенко.

"Были случаи, очень много случаев, когда ребята стрелялись из автомата. Было очень много случаев", – добавила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.