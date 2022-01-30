"Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса" и "Президент Украины умаляет оценку США", - заголовки зарубежных СМИ

Каждое западное СМИ написало о критических заявлениях президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 28 января.

На это обратила внимание в фейсбуке адвокат, бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько заголовков мировых СМИ, чтобы убедиться, что пресс-конференция Зеленского - дипломатический провал.

* Наиболее популярный последние два дня материал в издании Financial Times называется "Украина преуменьшает предупреждение США о вторжении".

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* В Bloomberg материал вышел с еще худшим заголовком: "Украина обвиняет США в ущербе ее экономике".

* CNN: "США и Украина конфликтуют из-за угрозы российского вторжения" и "Президент Украины Зеленский призывает мировых лидеров смягчить риторику по поводу угрозы войны с Россией".

* The New York Times: "Президент Украины призывает быть осторожными в разговорах о войне с Россией", "Предупреждения Белого дома в отношении России напрягают украинско-американское партнерство" и "Зеленский обвиняет Запад в панике из-за страха перед вторжением России".

* Politico: "Президент Украины преуменьшает оценку США по поводу неизбежного вторжения".

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* BBC: "Украинский кризис: не паникуйте, сказал Зеленский Западу".

* Washington Post: "Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса".

* Foreign Policy: "Украина призывает Запад расслабиться".

* CTV NEWS: "Украинский президент призывает Запад охладить риторику по отношению к России".

* Business Insider: "Владимир Зеленский обвинил Запад в "панике".

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И так каждое западное СМИ. Без исключения.

И снова один и тот же вопрос: он "насрал" на нашу дипломатию и отношения с западными партнерами, потому что ему такие инструкции спустили из Кремля? Или корона настолько больше головы и закрывает глаза, что даже на расстоянии своего носа ничего не видно?" - пишет она.

Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для корреспондентов иностранных СМИ. На мероприятии он, среди прочего, заявил, что не видит большей эскалации на границе, чем было раньше. Что эвакуация дипломатов – это ошибка. А с Байденом у них нет недоразумений.