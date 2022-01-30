"Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса" и "Президент Украины умаляет оценку США", - заголовки зарубежных СМИ
Каждое западное СМИ написало о критических заявлениях президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 28 января.
На это обратила внимание в фейсбуке адвокат, бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько заголовков мировых СМИ, чтобы убедиться, что пресс-конференция Зеленского - дипломатический провал.
* Наиболее популярный последние два дня материал в издании Financial Times называется "Украина преуменьшает предупреждение США о вторжении".
* В Bloomberg материал вышел с еще худшим заголовком: "Украина обвиняет США в ущербе ее экономике".
* CNN: "США и Украина конфликтуют из-за угрозы российского вторжения" и "Президент Украины Зеленский призывает мировых лидеров смягчить риторику по поводу угрозы войны с Россией".
* The New York Times: "Президент Украины призывает быть осторожными в разговорах о войне с Россией", "Предупреждения Белого дома в отношении России напрягают украинско-американское партнерство" и "Зеленский обвиняет Запад в панике из-за страха перед вторжением России".
* Politico: "Президент Украины преуменьшает оценку США по поводу неизбежного вторжения".
* BBC: "Украинский кризис: не паникуйте, сказал Зеленский Западу".
* Washington Post: "Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса".
* Foreign Policy: "Украина призывает Запад расслабиться".
* CTV NEWS: "Украинский президент призывает Запад охладить риторику по отношению к России".
* Business Insider: "Владимир Зеленский обвинил Запад в "панике".
И так каждое западное СМИ. Без исключения.
И снова один и тот же вопрос: он "насрал" на нашу дипломатию и отношения с западными партнерами, потому что ему такие инструкции спустили из Кремля? Или корона настолько больше головы и закрывает глаза, что даже на расстоянии своего носа ничего не видно?" - пишет она.
Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для корреспондентов иностранных СМИ. На мероприятии он, среди прочего, заявил, что не видит большей эскалации на границе, чем было раньше. Что эвакуация дипломатов – это ошибка. А с Байденом у них нет недоразумений.
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Ну или хотя бы позаботиться о том, чтобы было, чем пристрелить, если бросится.
"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
Я пишаюся вчинком Президента України.
Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
Как и все сторонники зеленского.
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )
А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?
А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
..
А Зеленський каже , що ні?……мммммм
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…
Для себе я відмітив тільки два позитивних момента у белькотінні клоуна:
1. Превентивні санкції проти раші. Їх можна запровадити вже зараз, доки не відбулося ще більш страшного лиха.
2. Рівень підготовки ВСУ знаходиться на рівні військ НАТО.
Зе-Чмо.
Дивують пости в стрічці про «нагнітання істерії» «західними медіа».
Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.
Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.
Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.
Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.
І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.
Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.
Краще подякуйте союзникам за надану зброю.
https://www.facebook.com/1794904547/posts/10216215702223977/ Paul Potseluiev
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Однак наразі, підсумував Резніков, ситуація нічим не відмінна від весняного загострення 2021 року."
В военном смысле Россия не усилила угрозы. Зато благодаря нагнетанию запада за 3мес экономика потеряла 13млрд. Это типа "бесплатное" оружие. Развал экономики - та же гибридная война. А мы упорно этого не хотим замечать.
Як тільки з'явилась надія, що все буде добре, Зеленський дав інтерв'ю.
* * *
А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".
* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.
* * *
Главное преимущество дураков - численное.
* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.
* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
Я пишаюся вчинком Президента України.
Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )
А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?
А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )