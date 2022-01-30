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"Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса" и "Президент Украины умаляет оценку США", - заголовки зарубежных СМИ

Каждое западное СМИ написало о критических заявлениях президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 28 января.

На это обратила внимание в фейсбуке адвокат, бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько заголовков мировых СМИ, чтобы убедиться, что пресс-конференция Зеленского - дипломатический провал.

* Наиболее популярный последние два дня материал в издании Financial Times называется "Украина преуменьшает предупреждение США о вторжении".

Смотрите также: Пресс-конференция Зеленского для иностранных журналистов. ВИДЕО

* В Bloomberg материал вышел с еще худшим заголовком: "Украина обвиняет США в ущербе ее экономике".

* CNN: "США и Украина конфликтуют из-за угрозы российского вторжения" и "Президент Украины Зеленский призывает мировых лидеров смягчить риторику по поводу угрозы войны с Россией".

* The New York Times: "Президент Украины призывает быть осторожными в разговорах о войне с Россией", "Предупреждения Белого дома в отношении России напрягают украинско-американское партнерство" и "Зеленский обвиняет Запад в панике из-за страха перед вторжением России".

* Politico: "Президент Украины преуменьшает оценку США по поводу неизбежного вторжения".

Читайте также: Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

* BBC: "Украинский кризис: не паникуйте, сказал Зеленский Западу".

* Washington Post: "Зеленский критикует урегулирование Западом российского кризиса".

* Foreign Policy: "Украина призывает Запад расслабиться".

* CTV NEWS: "Украинский президент призывает Запад охладить риторику по отношению к России".

* Business Insider: "Владимир Зеленский обвинил Запад в "панике".

Читайте также: Зеленский – иностранным дипломатам: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать"

И так каждое западное СМИ. Без исключения.

И снова один и тот же вопрос: он "насрал" на нашу дипломатию и отношения с западными партнерами, потому что ему такие инструкции спустили из Кремля? Или корона настолько больше головы и закрывает глаза, что даже на расстоянии своего носа ничего не видно?" - пишет она.

Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для корреспондентов иностранных СМИ. На мероприятии он, среди прочего, заявил, что не видит большей эскалации на границе, чем было раньше. Что эвакуация дипломатов – это ошибка. А с Байденом у них нет недоразумений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) СМИ (3840) Загребельская Агия (102)


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30.01.2022 18:54 Ответить
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30.01.2022 18:51 Ответить
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30.01.2022 18:52 Ответить
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Страница 5 из 5
А вот интересно - если завтра выйдет зеля на Майдан и скажет: я рашский шпион ..завербован в Омане... еду в Пекин подписывать капитуляцию УКраины - поедет козацкий род в мае на шашлыки? То есть вот что должно произойти?
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30.01.2022 23:58 Ответить
Він веде себе, або, як повний йолоп або, як агент кремлю,
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31.01.2022 00:11 Ответить
главное что общество до сих пор сомневается 50/50 в ответе на этот вопрос...
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31.01.2022 00:21 Ответить
50/50. Агент, тому що йолоп, йолоп, тому що агент. Та ще й такої клоаки...
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31.01.2022 00:34 Ответить
Вобще-то бешеную собаку лучше пристрелить, а не гладить.

Ну или хотя бы позаботиться о том, чтобы было, чем пристрелить, если бросится.
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31.01.2022 00:53 Ответить
депутат Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Виола фон Крамон.

"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
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31.01.2022 00:44 Ответить
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31.01.2022 00:45 Ответить
Ты и сам тупой и фотки ГОВНО!!!
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31.01.2022 10:20 Ответить
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31.01.2022 01:02 Ответить
Идиот!
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31.01.2022 10:21 Ответить
Я пишаюся Україною.

Я пишаюся вчинком Президента України.

Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
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31.01.2022 01:06 Ответить
та всі розуміють, що ти або бот, або троль. відкисай, клоуне
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31.01.2022 02:21 Ответить
Пару дней назад здесь в штатах всё было об Украине и демократы и республиканцы вместе поддерживают Украину. Сейчас после этого выступления типа "президента" многие в недоумении, типа а нафига это надо США поддерживать Украину если не сегодня то завтра Украина повернется к России. Пока ещё слава богу нет резких высказываний в адрес Украины. Но это просто долбаный стыд а не президент и его окружение ещё хуже. На зарплате у пуйла сидят
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31.01.2022 02:26 Ответить
І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить.

( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
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31.01.2022 02:46 Ответить
ой . не на зарплате оно сидит....
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31.01.2022 05:03 Ответить
Вони пілдтримують Україну. І їм сумно,що ми такі дурні,що вибрали президентом дурня,якому Україна не потрібна.
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31.01.2022 08:18 Ответить
Хз зачем республиканцам поддерживать Украину. Для нормальных республиканцев America First, а все остальное - потом как-нибудь.
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01.02.2022 05:16 Ответить
Ты идиот.
Как и все сторонники зеленского.
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31.01.2022 12:30 Ответить
какая то бывшая где-то написала, что кто-то где-то якобы напечатал.
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31.01.2022 01:08 Ответить
4 транші по 200 тис доларів, - The Insider підтвердив фінансування Зеленського російським ФСБ. Розслідування - Carthago delenda est (с) https://wp.me/p6ExcT-3Cl
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31.01.2022 01:15 Ответить
...
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )

А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?

А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
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31.01.2022 01:26 Ответить
А якщо ти не ********** про "якщо" та й не надягатимеш - для "якщор" гондон на земну кулю, а говоритимеш про реальні речі - то тебе попустить трішечки
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31.01.2022 02:34 Ответить
Так раз все хорошо, то пусть вернет все оружие, что поставили, выгонит всех инструкторов да и вообще...) все ж отлично)
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31.01.2022 07:36 Ответить
нарешті до західної влади почало доходити, що зелен-ий НІ РАЗУ не президент України, а звичайна москальська шістка....
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31.01.2022 02:08 Ответить
Ай, моська ! Знать она сильна ....
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31.01.2022 02:31 Ответить
Н... Ах, МоськВа! Знать, она сильна, Раз лает на слоНАТО!
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31.01.2022 02:43 Ответить
а 2 гомо, це тому, що ти сам з собою? це так по зебільному.
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31.01.2022 08:00 Ответить
Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в https://www.foxnews.com/transcript/fox-news-sunday-on-january-30-2022 интервью телеканалу Fox News, обнародованном в воскресенье, 30 января.
..
А Зеленський каже , що ні?……мммммм
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31.01.2022 03:08 Ответить
Гребаная тварь.
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31.01.2022 04:44 Ответить
Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…
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31.01.2022 05:50 Ответить
воно не мислить, йому відосики із спортзала не дають зробити
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31.01.2022 08:01 Ответить
"...оно продолжает мыслить..." Чтобы что-то продолжить, для начала следует это что-то начать(извиняюсь за каламбур). А оно что, когда-то мыслить начинало?
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31.01.2022 13:46 Ответить
Зе: - Перестаньте нагнітати! Ви перешкоджаєте великому крадівництву!
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31.01.2022 06:58 Ответить
Часто роняли в детстве об асфальт головой , много раз сотрясали мозг,,били в школе и всячески унижали , десятки лет попрошайничества и шутовства в95 квартале , кокс и наивные и доверчивые граждане Украины - сделали *********** за которого всем будет лет50 стыдно и лет 50 будем ,, смеяться ,, В Украине дебилизации круче , чем в России- 365 дней в году 95 квартал, лига смеха....сделает дебилом самого стойкого - геноцид смеха.
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31.01.2022 07:06 Ответить
Зібравши всю волю в кулак я подивився повністю цю пресконференцію. Я прекрасно розумів що мене чекає, але все одно було гидко слухати й тим більше зрозуміти суть відповідей зелоха. В цілому пресконференція вийшла знову провальною. Так репутацію України ще ніхто не заплямовував!
Для себе я відмітив тільки два позитивних момента у белькотінні клоуна:

1. Превентивні санкції проти раші. Їх можна запровадити вже зараз, доки не відбулося ще більш страшного лиха.

2. Рівень підготовки ВСУ знаходиться на рівні військ НАТО.
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31.01.2022 07:34 Ответить
зелени бы об убежище подумать... скоро народ за его антиукраинскую работу разорвет в клочья...
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31.01.2022 07:40 Ответить
Нєлох не просто ідіот. Він - небезпечний ідіот
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31.01.2022 07:56 Ответить
Та зрадник він.
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31.01.2022 08:18 Ответить
Вот я 100% уверен что если первый касапский танк пересечет восточную границу, первым на западной границе будет зебоба на президентском литаке. Ну а ермаки с портновыми остануться. Им парад из руцких танков на крещатике принимать нужно будет и капитуляцию подписывать.
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31.01.2022 08:48 Ответить
О какой информации украинской разведки идёт речь если главный разведчик спит вместе с гогой и машей в доме уголовника и ничего не знает о том где он спит и с кем. Ну а само чудо с самого избрания посетило Оман получило инструкции от ху.ла расставило согласно ней везде его кадры и засучив рукава работает против Украины . А для туземцев бусы в виде дорог.
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31.01.2022 09:16 Ответить
Да-а-а, не дали бубочке выполнить задание хозяина. "Ай, какой Запад плохой!"
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31.01.2022 09:18 Ответить
Теперь Путин отведет от нашей границы пару взводов и какой-нибудь БТР и у Зе будет повод еще раз сказать Байдену, что он ЧМО.
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31.01.2022 09:55 Ответить
Дякнута Пороховата, а ваш який прогноз ? Путін нападе ? ЗІ Я думаю, що ні. А відтак Клован буде кращий прогнозист ніж ви і омериканські журналюги. Чекаю на справдження мого прогнозу а відповідно на чергове макання Пороховати мордою в їх же гі'но.
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31.01.2022 10:01 Ответить
Якщо Путін не нападе, то це не тому, що він не хоче напасти, а лише тому, що усвідомлює, що кожен новий день, піднімає, для нього, вартість його агресивних намірів.
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31.01.2022 11:43 Ответить
Найсумніше, що ЦЕ тупе - наш припіздєнт.
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31.01.2022 10:09 Ответить
С зеленым овощем надо что-то решать!
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31.01.2022 10:11 Ответить
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31.01.2022 10:26 Ответить
Схоже Зеленський почав розуміти, що інтереси західних партнерів не дорівнюють інтересам України.
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31.01.2022 10:36 Ответить
.

Зе-Чмо.
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31.01.2022 10:38 Ответить
а взгляд какой потерянный
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31.01.2022 10:40 Ответить
Він чи тупий чи свідомий діверсант. Інших пояснень я не бачу.
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31.01.2022 10:46 Ответить
А тепер уявіть собі такі заголовки при Порохе
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31.01.2022 10:47 Ответить
Нинішня влада ментально проросійська. Вона з радістю виконала б всі хотілки Кремля, але є одне АЛЕ. Вона не хоче опинитися в Ростові. А тому зараз вона діє по методичці Кремля і її ціль підвести наше суспільство до стану, коли ми самі вже скажемо "Виходу немає-потрібно йти під Росію" Всі оці переслідування патріотично налаштованих, непереслідування явних кллаборантів, фейкове закриття медведчукістів, переслідування Порошенко і багато що ішого якраз з цих методичок. Для Росії така єдина підтримка України Заходом була несподіваною. Вона не розраховувала, що нам дадуть так багато летальної новітньоєї зброї. Навіть Німеччина тут не допомогла РОсії. Тепер Росії потрібно зліквідуати цю підтримку. Ось Зеленський це і виконує черз Єрмака оскільки, Зеленський вже нічим не керує. Там завжди під столом сидить Єрмак.
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31.01.2022 10:59 Ответить
Та вы сами скоро скажете на выборах меняем президента, и выберете нужного России. Такие как вы бздуны! Я буду за другого голосовать. Ваш президент Байден, вы ему верите.
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31.01.2022 12:28 Ответить
У нас на виборах лише олігархічні шавки чи агенти КДБ беруть участь, другіх немає. Потрібно спочатку змінити виборчу систему щоб достойні люди балотувалися на виборах, а не лише з мішками грошей олігархату
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31.01.2022 14:08 Ответить
Зеленским как был у Пуйла на подтанцовке, так и остался.
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31.01.2022 11:11 Ответить
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31.01.2022 11:20 Ответить
Цей клоун намагається перекласти провину за руйнування економіки,за всі свої провали,за свою некомпетентність на захід!Цеж треба!Всі його потуги виглядати сильним-смішні,всі бачать,що король-голий!Що він боїться Коломойського,та не здатен навчатися.Чекаємо виборів...
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31.01.2022 11:48 Ответить
Навіщо чекати виборів коли це чмо все зруйнує.
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31.01.2022 12:18 Ответить
СБУ-ФСБ уже зараз діє на випередження, попереджають про наслідки повстання проти московської влади в державі
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31.01.2022 14:03 Ответить
Важко навіть уявити що можна бути настільки тупим. Скоріш за все, версія про інстукції з Кремля дуже вирогідна.
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31.01.2022 12:15 Ответить
Псссс
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31.01.2022 12:18 Ответить
А давайте угробим экономику полностью и не за что будет воевать. Сказано - не нагнетать панику, для страны вредно, а запад истерит! Можно поставлять технику, оружие, но без шума. Почти 13млрд потеряли, так и без войны можно разориться! И больше доверия презу с разведкой, а то верим Штатам, Европе, а своего гнобим! Это не патриотично
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31.01.2022 12:24 Ответить
Лучшая шутка топика только твоя ЦА не умеет пользоваться компьютером...
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31.01.2022 12:33 Ответить
это он сейчас умАляет... а потом будет умОлять.
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31.01.2022 12:31 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27921557.html Роль кибербезопасности (зачеркнуто) возможность вторжения России преувеличена

Дивують пости в стрічці про «нагнітання істерії» «західними медіа».

Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.

Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.

Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.

Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.

Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.

Краще подякуйте союзникам за надану зброю.

https://www.facebook.com/1794904547/posts/10216215702223977/ Paul Potseluiev
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31.01.2022 12:37 Ответить
За оружие спасибо. Всем легче когда армия сильная. Но у страны нет больших резервов в экономике, и нагнетая истерию с грядущей войной, навредить можно почти как самой войной. А именно этого хочет Россия - ослабить Украину и сменить власть. И она очень успешно идет по этому пути - Зеленского критикуют за то что он честно говорит - нет никакой угрозы войны, наша разведка все видит. В итоге мы поддаемся западной истерии и сами помогаем ослабить страну и власть. По сути пилим сук, на котором сидим. Страх отключил мозг.
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31.01.2022 12:57 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742081.html Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр


_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
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31.01.2022 12:42 Ответить
Предатель не может успокоится,пусть **** зелёная заткнёт свой вонючий фонтан...,ушлёпок наркомановский...
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31.01.2022 12:58 Ответить
"Резніков запевнив, що Україна точно побачить, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Тобто це буде зрозуміло заздалегідь.

Однак наразі, підсумував Резніков, ситуація нічим не відмінна від весняного загострення 2021 року."
В военном смысле Россия не усилила угрозы. Зато благодаря нагнетанию запада за 3мес экономика потеряла 13млрд. Это типа "бесплатное" оружие. Развал экономики - та же гибридная война. А мы упорно этого не хотим замечать.
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31.01.2022 13:12 Ответить
Ми проти, коли говорять про Україну без України. Виявляється, ще гірше, коли про України говорить президент України. Тому краще нехай говорять без нас.
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31.01.2022 13:22 Ответить
Если бы Зеленский был агентом Кремля, то он говорил бы то, что говорит сейчас! Он по факту - защищает Россию от консолидированного Запада противостоянию России. Зеленский может просить у Запада все, что нужно Украине - оружия сколько угодно, денег сколько угодно, Россию наказывать сколько угодно! А он же защищает Россию своими заявлениями и ругается с союзниками и обвиняет их. Зеленский не президент Украины! Запад не должен его слушать! Запад должен помогать Украинскому народу! Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Если президент ведет себя, как агент Кремля, говорит, как агент Кремля, совершает действия, как агент Кремля, окружил себя агентами Кремля, то это значит, что он и есть агент Кремля! И не только агент Кремля, а еще по тому же алгоритму - он член организованной преступности с Олигархами! Такой человек не достоин быть президентом Украины! Он вредит Украине во всех плоскостях и на всех уровнях!
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31.01.2022 13:51 Ответить
Любой президент защищает страну, не допускает развала экономики. Штаты своей истерией валят нашу экономику. Пока нет способов платить зарплаты оружием. Убытки надо компенсировать и не допускать новых. Чтобы лучше дошло до каждого, представьте что вашу ипотеку под льготные проценты Ощадбанк потребовал погасить немедленно. Или вам урезали зарплату - в бюджете нет денег.
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31.01.2022 14:05 Ответить
Зеленский может это говорить Западу, что Россия валит экономику Украины и что Запад должен организовать Украине помощь аля План Маршала. Великобритания предлагала арестовать счета и имущество российских олигархов у себя и передать деньги Украине. Зеленский же это проморозил! Он предатель и слабак!
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31.01.2022 14:09 Ответить
Зеленский из этого хаоса мог получить и денег море и оружия море и союзы и все, что угодно! А он помог России и навредил Украине и не усилил, а ослабил Украину и врагу помог. Он не достоин быть президентом Украины! Он все не улучшает, а все ухудшает! Ничего не делает по системным улучшениям, а только разворовывает с организованной преступностью и уничтожает Украину изнутри! Он только злость вызывает своим бесконечным враньем и предательствами и воровством!
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31.01.2022 14:18 Ответить
Запад ведет холодную войну и информационную войну против РФ, а Зеленский в этой войне на стороне России играет! Он предатель!
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31.01.2022 14:19 Ответить
Не называйте его тупым. Он сознательно добивался именно такой реакции Запада. Он враг Уураины, а не тупой.
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31.01.2022 14:15 Ответить
Ну невже в Україні нема прибиральника , щоб прибрав це зелене гівно...???!!!
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31.01.2022 14:27 Ответить
ЗЕ - страус миру!
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31.01.2022 14:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27922273.html Коротко

Як тільки з'явилась надія, що все буде добре, Зеленський дав інтерв'ю.

* * *
А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".

* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.

* * *
Главное преимущество дураков - численное.

* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.

* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
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31.01.2022 14:29 Ответить
Боже, збережи Україну від йолопів....
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31.01.2022 14:29 Ответить
так для малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата козломордая орда это спасение и гарантия что Оно еще посидит у корыта, Чмо и было поставлено путей через беню для развала страны изнутри если еще кто то не понял.....
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31.01.2022 14:57 Ответить
Не все еще поняли, что этих клоунов за росийские деньги поставили для того, что бы дискредитировать и лишить Украину всего,что было достигнуто ранее, лишить поддержки международных партнеров,умышленно принимать такие законы и издавать нелепые распоряжения,вызывающие противостояния и дестабилизацию внутри страны. Если бы Америка и Англия не поняли с кем имеют дело, сюда бы уже со всех сторон без единого выстрела спокойно зашла козломордая орда. Все таки в ЦРУ и МИ-6 работают действительно проффи! Поняли, зто за деньги, эти ребята сдадут и продадут всю Украину.
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31.01.2022 14:57 Ответить
Чого ж ти не звертаєшся до Кадирова, Жириновського та Володіна пом'якшити риторику?
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31.01.2022 14:58 Ответить
Я пишаюся Україною.

Я пишаюся вчинком Президента України.

Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
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31.01.2022 16:07 Ответить
...
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )

А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?

А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
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31.01.2022 16:08 Ответить
І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить.

( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
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31.01.2022 16:11 Ответить
Дерьмо не тонет,всплыла.
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31.01.2022 17:55 Ответить
Ермак керує віслюком як хоче ! Це ж головна мета московської гебни: посварити Україну і США !!
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31.01.2022 18:59 Ответить
Зебилы выбрали такого какие они сами и есть. Тупого лживого ватного жлоба любителя параши
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05.02.2022 00:54 Ответить
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