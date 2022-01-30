"Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи" та "Президент України применшує оцінку США", - заголовки закордонних ЗМІ

Кожне західне ЗМІ написало про критичні заяви президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 28 січня.

На це звернула увагу у фейсбуці адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька заголовків світових ЗМІ, щоб переконатися, що пресконференція Зеленського - дипломатичний провал.

* Найбільш популярний матеріал у виданні Financial Times останні два дні має назву "Україна применшує попередження США про вторгнення".

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* У Bloomberg матеріал вийшов з ще гіршим заголовком "Україна звинувачує США у шкоді для її економіки"

* CNN: "США та Україна конфліктують через загрозу російського вторгнення" та "Президент України Зеленський закликає світових лідерів пом’якшити риторику щодо загрози війни з Росією"

* The New York Times: "Президент України закликає бути обережними у розмовах про війну з Росією", "Попередження Білого дому щодо Росії напружують українсько-американське партнерство" та "Зеленський звинувачує захід в паніці через страх перед вторгненням Росії"

* Politico: "Президент України применшує оцінку США щодо неминучого вторгнення"

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* BBC: "Українська криза: не панікуйте, сказав Зеленський Заходу"

* Washington Post: "Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи"

* Foreign Policy: "Україна закликає Захід розслабитися"

* CTV NEWS: "Український президент закликає Захід охолодити риторику щодо Росії"

* Business Insider: "Володимир Зеленський звинуватив Захід у "паніці"

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І так кожне західне ЗМІ. Без виключення.

І знов одне й те саме питання: він "висрався" на нашу дипломатію та відносини з західними партнерами, бо йому такі інструкції спустили з Кремля? Чи корона настільки більша за голову та закриває очі, що навіть на відстані свого носа нічого не видно", - пише вона.

Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для кореспондентів іноземних ЗМІ. На заході він, серед іншого, заявив, що не бачить більшої ескалації на кордоні, ніж було раніше. Що евакуація дипломатів - це помилка. А з Байденом у них нема непорозумінь.