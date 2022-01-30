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"Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи" та "Президент України применшує оцінку США", - заголовки закордонних ЗМІ

Кожне західне ЗМІ написало про критичні заяви президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 28 січня.

На це звернула увагу у фейсбуці адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька заголовків світових ЗМІ, щоб переконатися, що пресконференція Зеленського - дипломатичний провал.

* Найбільш популярний матеріал у виданні Financial Times останні два дні має назву "Україна применшує попередження США про вторгнення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Зеленського для іноземних журналістів. ВIДЕО

* У Bloomberg матеріал вийшов з ще гіршим заголовком "Україна звинувачує США у шкоді для її економіки"

* CNN: "США та Україна конфліктують через загрозу російського вторгнення" та "Президент України Зеленський закликає світових лідерів пом’якшити риторику щодо загрози війни з Росією"

* The New York Times: "Президент України закликає бути обережними у розмовах про війну з Росією", "Попередження Білого дому щодо Росії напружують українсько-американське партнерство" та "Зеленський звинувачує захід в паніці через страх перед вторгненням Росії"

* Politico: "Президент України применшує оцінку США щодо неминучого вторгнення"

Також читайте: Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського

* BBC: "Українська криза: не панікуйте, сказав Зеленський Заходу"

* Washington Post: "Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи"

* Foreign Policy: "Україна закликає Захід розслабитися"

* CTV NEWS: "Український президент закликає Захід охолодити риторику щодо Росії"

* Business Insider: "Володимир Зеленський звинуватив Захід у "паніці"

Читайте також: Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

І так кожне західне ЗМІ. Без виключення.

І знов одне й те саме питання: він "висрався" на нашу дипломатію та відносини з західними партнерами, бо йому такі інструкції спустили з Кремля? Чи корона настільки більша за голову та закриває очі, що навіть на відстані свого носа нічого не видно", - пише вона.

Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для кореспондентів іноземних ЗМІ. На заході він, серед іншого, заявив, що не бачить більшої ескалації на кордоні, ніж було раніше. Що евакуація дипломатів - це помилка. А з Байденом у них нема непорозумінь.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) ЗМІ (1364) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
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30.01.2022 18:54 Відповісти
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30.01.2022 18:51 Відповісти
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30.01.2022 18:52 Відповісти
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А вот интересно - если завтра выйдет зеля на Майдан и скажет: я рашский шпион ..завербован в Омане... еду в Пекин подписывать капитуляцию УКраины - поедет козацкий род в мае на шашлыки? То есть вот что должно произойти?
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30.01.2022 23:58 Відповісти
Він веде себе, або, як повний йолоп або, як агент кремлю,
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31.01.2022 00:11 Відповісти
главное что общество до сих пор сомневается 50/50 в ответе на этот вопрос...
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31.01.2022 00:21 Відповісти
50/50. Агент, тому що йолоп, йолоп, тому що агент. Та ще й такої клоаки...
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31.01.2022 00:34 Відповісти
Вобще-то бешеную собаку лучше пристрелить, а не гладить.

Ну или хотя бы позаботиться о том, чтобы было, чем пристрелить, если бросится.
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31.01.2022 00:53 Відповісти
депутат Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Виола фон Крамон.

"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
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31.01.2022 00:44 Відповісти
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31.01.2022 00:45 Відповісти
Ты и сам тупой и фотки ГОВНО!!!
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31.01.2022 10:20 Відповісти
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31.01.2022 01:02 Відповісти
Идиот!
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31.01.2022 10:21 Відповісти
Я пишаюся Україною.

Я пишаюся вчинком Президента України.

Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
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31.01.2022 01:06 Відповісти
та всі розуміють, що ти або бот, або троль. відкисай, клоуне
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31.01.2022 02:21 Відповісти
Пару дней назад здесь в штатах всё было об Украине и демократы и республиканцы вместе поддерживают Украину. Сейчас после этого выступления типа "президента" многие в недоумении, типа а нафига это надо США поддерживать Украину если не сегодня то завтра Украина повернется к России. Пока ещё слава богу нет резких высказываний в адрес Украины. Но это просто долбаный стыд а не президент и его окружение ещё хуже. На зарплате у пуйла сидят
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31.01.2022 02:26 Відповісти
І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить.

( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
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31.01.2022 02:46 Відповісти
ой . не на зарплате оно сидит....
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31.01.2022 05:03 Відповісти
Вони пілдтримують Україну. І їм сумно,що ми такі дурні,що вибрали президентом дурня,якому Україна не потрібна.
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31.01.2022 08:18 Відповісти
Хз зачем республиканцам поддерживать Украину. Для нормальных республиканцев America First, а все остальное - потом как-нибудь.
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01.02.2022 05:16 Відповісти
Ты идиот.
Как и все сторонники зеленского.
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31.01.2022 12:30 Відповісти
какая то бывшая где-то написала, что кто-то где-то якобы напечатал.
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31.01.2022 01:08 Відповісти
4 транші по 200 тис доларів, - The Insider підтвердив фінансування Зеленського російським ФСБ. Розслідування - Carthago delenda est (с) https://wp.me/p6ExcT-3Cl
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31.01.2022 01:15 Відповісти
...
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )

А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?

А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
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31.01.2022 01:26 Відповісти
А якщо ти не ********** про "якщо" та й не надягатимеш - для "якщор" гондон на земну кулю, а говоритимеш про реальні речі - то тебе попустить трішечки
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31.01.2022 02:34 Відповісти
Так раз все хорошо, то пусть вернет все оружие, что поставили, выгонит всех инструкторов да и вообще...) все ж отлично)
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31.01.2022 07:36 Відповісти
нарешті до західної влади почало доходити, що зелен-ий НІ РАЗУ не президент України, а звичайна москальська шістка....
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31.01.2022 02:08 Відповісти
Ай, моська ! Знать она сильна ....
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31.01.2022 02:31 Відповісти
Н... Ах, МоськВа! Знать, она сильна, Раз лает на слоНАТО!
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31.01.2022 02:43 Відповісти
а 2 гомо, це тому, що ти сам з собою? це так по зебільному.
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31.01.2022 08:00 Відповісти
Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в https://www.foxnews.com/transcript/fox-news-sunday-on-january-30-2022 интервью телеканалу Fox News, обнародованном в воскресенье, 30 января.
..
А Зеленський каже , що ні?……мммммм
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31.01.2022 03:08 Відповісти
Гребаная тварь.
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31.01.2022 04:44 Відповісти
Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…
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31.01.2022 05:50 Відповісти
воно не мислить, йому відосики із спортзала не дають зробити
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31.01.2022 08:01 Відповісти
"...оно продолжает мыслить..." Чтобы что-то продолжить, для начала следует это что-то начать(извиняюсь за каламбур). А оно что, когда-то мыслить начинало?
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31.01.2022 13:46 Відповісти
Зе: - Перестаньте нагнітати! Ви перешкоджаєте великому крадівництву!
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31.01.2022 06:58 Відповісти
Часто роняли в детстве об асфальт головой , много раз сотрясали мозг,,били в школе и всячески унижали , десятки лет попрошайничества и шутовства в95 квартале , кокс и наивные и доверчивые граждане Украины - сделали *********** за которого всем будет лет50 стыдно и лет 50 будем ,, смеяться ,, В Украине дебилизации круче , чем в России- 365 дней в году 95 квартал, лига смеха....сделает дебилом самого стойкого - геноцид смеха.
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31.01.2022 07:06 Відповісти
Зібравши всю волю в кулак я подивився повністю цю пресконференцію. Я прекрасно розумів що мене чекає, але все одно було гидко слухати й тим більше зрозуміти суть відповідей зелоха. В цілому пресконференція вийшла знову провальною. Так репутацію України ще ніхто не заплямовував!
Для себе я відмітив тільки два позитивних момента у белькотінні клоуна:

1. Превентивні санкції проти раші. Їх можна запровадити вже зараз, доки не відбулося ще більш страшного лиха.

2. Рівень підготовки ВСУ знаходиться на рівні військ НАТО.
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31.01.2022 07:34 Відповісти
зелени бы об убежище подумать... скоро народ за его антиукраинскую работу разорвет в клочья...
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31.01.2022 07:40 Відповісти
Нєлох не просто ідіот. Він - небезпечний ідіот
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31.01.2022 07:56 Відповісти
Та зрадник він.
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31.01.2022 08:18 Відповісти
Вот я 100% уверен что если первый касапский танк пересечет восточную границу, первым на западной границе будет зебоба на президентском литаке. Ну а ермаки с портновыми остануться. Им парад из руцких танков на крещатике принимать нужно будет и капитуляцию подписывать.
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31.01.2022 08:48 Відповісти
О какой информации украинской разведки идёт речь если главный разведчик спит вместе с гогой и машей в доме уголовника и ничего не знает о том где он спит и с кем. Ну а само чудо с самого избрания посетило Оман получило инструкции от ху.ла расставило согласно ней везде его кадры и засучив рукава работает против Украины . А для туземцев бусы в виде дорог.
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Да-а-а, не дали бубочке выполнить задание хозяина. "Ай, какой Запад плохой!"
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31.01.2022 09:18 Відповісти
Теперь Путин отведет от нашей границы пару взводов и какой-нибудь БТР и у Зе будет повод еще раз сказать Байдену, что он ЧМО.
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31.01.2022 09:55 Відповісти
Дякнута Пороховата, а ваш який прогноз ? Путін нападе ? ЗІ Я думаю, що ні. А відтак Клован буде кращий прогнозист ніж ви і омериканські журналюги. Чекаю на справдження мого прогнозу а відповідно на чергове макання Пороховати мордою в їх же гі'но.
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31.01.2022 10:01 Відповісти
Якщо Путін не нападе, то це не тому, що він не хоче напасти, а лише тому, що усвідомлює, що кожен новий день, піднімає, для нього, вартість його агресивних намірів.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Найсумніше, що ЦЕ тупе - наш припіздєнт.
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31.01.2022 10:09 Відповісти
С зеленым овощем надо что-то решать!
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31.01.2022 10:11 Відповісти
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Схоже Зеленський почав розуміти, що інтереси західних партнерів не дорівнюють інтересам України.
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31.01.2022 10:36 Відповісти
.

Зе-Чмо.
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31.01.2022 10:38 Відповісти
а взгляд какой потерянный
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31.01.2022 10:40 Відповісти
Він чи тупий чи свідомий діверсант. Інших пояснень я не бачу.
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31.01.2022 10:46 Відповісти
А тепер уявіть собі такі заголовки при Порохе
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31.01.2022 10:47 Відповісти
Нинішня влада ментально проросійська. Вона з радістю виконала б всі хотілки Кремля, але є одне АЛЕ. Вона не хоче опинитися в Ростові. А тому зараз вона діє по методичці Кремля і її ціль підвести наше суспільство до стану, коли ми самі вже скажемо "Виходу немає-потрібно йти під Росію" Всі оці переслідування патріотично налаштованих, непереслідування явних кллаборантів, фейкове закриття медведчукістів, переслідування Порошенко і багато що ішого якраз з цих методичок. Для Росії така єдина підтримка України Заходом була несподіваною. Вона не розраховувала, що нам дадуть так багато летальної новітньоєї зброї. Навіть Німеччина тут не допомогла РОсії. Тепер Росії потрібно зліквідуати цю підтримку. Ось Зеленський це і виконує черз Єрмака оскільки, Зеленський вже нічим не керує. Там завжди під столом сидить Єрмак.
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31.01.2022 10:59 Відповісти
Та вы сами скоро скажете на выборах меняем президента, и выберете нужного России. Такие как вы бздуны! Я буду за другого голосовать. Ваш президент Байден, вы ему верите.
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31.01.2022 12:28 Відповісти
У нас на виборах лише олігархічні шавки чи агенти КДБ беруть участь, другіх немає. Потрібно спочатку змінити виборчу систему щоб достойні люди балотувалися на виборах, а не лише з мішками грошей олігархату
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31.01.2022 14:08 Відповісти
Зеленским как был у Пуйла на подтанцовке, так и остался.
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31.01.2022 11:11 Відповісти
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31.01.2022 11:20 Відповісти
Цей клоун намагається перекласти провину за руйнування економіки,за всі свої провали,за свою некомпетентність на захід!Цеж треба!Всі його потуги виглядати сильним-смішні,всі бачать,що король-голий!Що він боїться Коломойського,та не здатен навчатися.Чекаємо виборів...
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31.01.2022 11:48 Відповісти
Навіщо чекати виборів коли це чмо все зруйнує.
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31.01.2022 12:18 Відповісти
СБУ-ФСБ уже зараз діє на випередження, попереджають про наслідки повстання проти московської влади в державі
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31.01.2022 14:03 Відповісти
Важко навіть уявити що можна бути настільки тупим. Скоріш за все, версія про інстукції з Кремля дуже вирогідна.
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31.01.2022 12:15 Відповісти
Псссс
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31.01.2022 12:18 Відповісти
А давайте угробим экономику полностью и не за что будет воевать. Сказано - не нагнетать панику, для страны вредно, а запад истерит! Можно поставлять технику, оружие, но без шума. Почти 13млрд потеряли, так и без войны можно разориться! И больше доверия презу с разведкой, а то верим Штатам, Европе, а своего гнобим! Это не патриотично
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31.01.2022 12:24 Відповісти
Лучшая шутка топика только твоя ЦА не умеет пользоваться компьютером...
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31.01.2022 12:33 Відповісти
это он сейчас умАляет... а потом будет умОлять.
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31.01.2022 12:31 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27921557.html Роль кибербезопасности (зачеркнуто) возможность вторжения России преувеличена

Дивують пости в стрічці про «нагнітання істерії» «західними медіа».

Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.

Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.

Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.

Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.

Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.

Краще подякуйте союзникам за надану зброю.

https://www.facebook.com/1794904547/posts/10216215702223977/ Paul Potseluiev
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31.01.2022 12:37 Відповісти
За оружие спасибо. Всем легче когда армия сильная. Но у страны нет больших резервов в экономике, и нагнетая истерию с грядущей войной, навредить можно почти как самой войной. А именно этого хочет Россия - ослабить Украину и сменить власть. И она очень успешно идет по этому пути - Зеленского критикуют за то что он честно говорит - нет никакой угрозы войны, наша разведка все видит. В итоге мы поддаемся западной истерии и сами помогаем ослабить страну и власть. По сути пилим сук, на котором сидим. Страх отключил мозг.
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31.01.2022 12:57 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742081.html Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр


_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
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31.01.2022 12:42 Відповісти
Предатель не может успокоится,пусть **** зелёная заткнёт свой вонючий фонтан...,ушлёпок наркомановский...
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31.01.2022 12:58 Відповісти
"Резніков запевнив, що Україна точно побачить, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Тобто це буде зрозуміло заздалегідь.

Однак наразі, підсумував Резніков, ситуація нічим не відмінна від весняного загострення 2021 року."
В военном смысле Россия не усилила угрозы. Зато благодаря нагнетанию запада за 3мес экономика потеряла 13млрд. Это типа "бесплатное" оружие. Развал экономики - та же гибридная война. А мы упорно этого не хотим замечать.
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31.01.2022 13:12 Відповісти
Ми проти, коли говорять про Україну без України. Виявляється, ще гірше, коли про України говорить президент України. Тому краще нехай говорять без нас.
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31.01.2022 13:22 Відповісти
Если бы Зеленский был агентом Кремля, то он говорил бы то, что говорит сейчас! Он по факту - защищает Россию от консолидированного Запада противостоянию России. Зеленский может просить у Запада все, что нужно Украине - оружия сколько угодно, денег сколько угодно, Россию наказывать сколько угодно! А он же защищает Россию своими заявлениями и ругается с союзниками и обвиняет их. Зеленский не президент Украины! Запад не должен его слушать! Запад должен помогать Украинскому народу! Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Если президент ведет себя, как агент Кремля, говорит, как агент Кремля, совершает действия, как агент Кремля, окружил себя агентами Кремля, то это значит, что он и есть агент Кремля! И не только агент Кремля, а еще по тому же алгоритму - он член организованной преступности с Олигархами! Такой человек не достоин быть президентом Украины! Он вредит Украине во всех плоскостях и на всех уровнях!
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31.01.2022 13:51 Відповісти
Любой президент защищает страну, не допускает развала экономики. Штаты своей истерией валят нашу экономику. Пока нет способов платить зарплаты оружием. Убытки надо компенсировать и не допускать новых. Чтобы лучше дошло до каждого, представьте что вашу ипотеку под льготные проценты Ощадбанк потребовал погасить немедленно. Или вам урезали зарплату - в бюджете нет денег.
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31.01.2022 14:05 Відповісти
Зеленский может это говорить Западу, что Россия валит экономику Украины и что Запад должен организовать Украине помощь аля План Маршала. Великобритания предлагала арестовать счета и имущество российских олигархов у себя и передать деньги Украине. Зеленский же это проморозил! Он предатель и слабак!
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31.01.2022 14:09 Відповісти
Зеленский из этого хаоса мог получить и денег море и оружия море и союзы и все, что угодно! А он помог России и навредил Украине и не усилил, а ослабил Украину и врагу помог. Он не достоин быть президентом Украины! Он все не улучшает, а все ухудшает! Ничего не делает по системным улучшениям, а только разворовывает с организованной преступностью и уничтожает Украину изнутри! Он только злость вызывает своим бесконечным враньем и предательствами и воровством!
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31.01.2022 14:18 Відповісти
Запад ведет холодную войну и информационную войну против РФ, а Зеленский в этой войне на стороне России играет! Он предатель!
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31.01.2022 14:19 Відповісти
Не называйте его тупым. Он сознательно добивался именно такой реакции Запада. Он враг Уураины, а не тупой.
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31.01.2022 14:15 Відповісти
Ну невже в Україні нема прибиральника , щоб прибрав це зелене гівно...???!!!
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31.01.2022 14:27 Відповісти
ЗЕ - страус миру!
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31.01.2022 14:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27922273.html Коротко

Як тільки з'явилась надія, що все буде добре, Зеленський дав інтерв'ю.

* * *
А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".

* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.

* * *
Главное преимущество дураков - численное.

* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.

* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
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31.01.2022 14:29 Відповісти
Боже, збережи Україну від йолопів....
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31.01.2022 14:29 Відповісти
так для малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата козломордая орда это спасение и гарантия что Оно еще посидит у корыта, Чмо и было поставлено путей через беню для развала страны изнутри если еще кто то не понял.....
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31.01.2022 14:57 Відповісти
Не все еще поняли, что этих клоунов за росийские деньги поставили для того, что бы дискредитировать и лишить Украину всего,что было достигнуто ранее, лишить поддержки международных партнеров,умышленно принимать такие законы и издавать нелепые распоряжения,вызывающие противостояния и дестабилизацию внутри страны. Если бы Америка и Англия не поняли с кем имеют дело, сюда бы уже со всех сторон без единого выстрела спокойно зашла козломордая орда. Все таки в ЦРУ и МИ-6 работают действительно проффи! Поняли, зто за деньги, эти ребята сдадут и продадут всю Украину.
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31.01.2022 14:57 Відповісти
Чого ж ти не звертаєшся до Кадирова, Жириновського та Володіна пом'якшити риторику?
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31.01.2022 14:58 Відповісти
Я пишаюся Україною.

Я пишаюся вчинком Президента України.

Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
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31.01.2022 16:07 Відповісти
...
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )

А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?

А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
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31.01.2022 16:08 Відповісти
І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить.

( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
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31.01.2022 16:11 Відповісти
Дерьмо не тонет,всплыла.
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31.01.2022 17:55 Відповісти
Ермак керує віслюком як хоче ! Це ж головна мета московської гебни: посварити Україну і США !!
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31.01.2022 18:59 Відповісти
Зебилы выбрали такого какие они сами и есть. Тупого лживого ватного жлоба любителя параши
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05.02.2022 00:54 Відповісти
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