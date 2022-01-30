"Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи" та "Президент України применшує оцінку США", - заголовки закордонних ЗМІ
Кожне західне ЗМІ написало про критичні заяви президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 28 січня.
На це звернула увагу у фейсбуці адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька заголовків світових ЗМІ, щоб переконатися, що пресконференція Зеленського - дипломатичний провал.
* Найбільш популярний матеріал у виданні Financial Times останні два дні має назву "Україна применшує попередження США про вторгнення".
* У Bloomberg матеріал вийшов з ще гіршим заголовком "Україна звинувачує США у шкоді для її економіки"
* CNN: "США та Україна конфліктують через загрозу російського вторгнення" та "Президент України Зеленський закликає світових лідерів пом’якшити риторику щодо загрози війни з Росією"
* The New York Times: "Президент України закликає бути обережними у розмовах про війну з Росією", "Попередження Білого дому щодо Росії напружують українсько-американське партнерство" та "Зеленський звинувачує захід в паніці через страх перед вторгненням Росії"
* Politico: "Президент України применшує оцінку США щодо неминучого вторгнення"
* BBC: "Українська криза: не панікуйте, сказав Зеленський Заходу"
* Washington Post: "Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи"
* Foreign Policy: "Україна закликає Захід розслабитися"
* CTV NEWS: "Український президент закликає Захід охолодити риторику щодо Росії"
* Business Insider: "Володимир Зеленський звинуватив Захід у "паніці"
І так кожне західне ЗМІ. Без виключення.
І знов одне й те саме питання: він "висрався" на нашу дипломатію та відносини з західними партнерами, бо йому такі інструкції спустили з Кремля? Чи корона настільки більша за голову та закриває очі, що навіть на відстані свого носа нічого не видно", - пише вона.
Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для кореспондентів іноземних ЗМІ. На заході він, серед іншого, заявив, що не бачить більшої ескалації на кордоні, ніж було раніше. Що евакуація дипломатів - це помилка. А з Байденом у них нема непорозумінь.
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Ну или хотя бы позаботиться о том, чтобы было, чем пристрелить, если бросится.
"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
Я пишаюся вчинком Президента України.
Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )
Как и все сторонники зеленского.
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )
А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?
А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
..
А Зеленський каже , що ні?……мммммм
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…
Для себе я відмітив тільки два позитивних момента у белькотінні клоуна:
1. Превентивні санкції проти раші. Їх можна запровадити вже зараз, доки не відбулося ще більш страшного лиха.
2. Рівень підготовки ВСУ знаходиться на рівні військ НАТО.
Зе-Чмо.
Дивують пости в стрічці про «нагнітання істерії» «західними медіа».
Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.
Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.
Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.
Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.
І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.
Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.
Краще подякуйте союзникам за надану зброю.
https://www.facebook.com/1794904547/posts/10216215702223977/ Paul Potseluiev
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Однак наразі, підсумував Резніков, ситуація нічим не відмінна від весняного загострення 2021 року."
В военном смысле Россия не усилила угрозы. Зато благодаря нагнетанию запада за 3мес экономика потеряла 13млрд. Это типа "бесплатное" оружие. Развал экономики - та же гибридная война. А мы упорно этого не хотим замечать.
Як тільки з'явилась надія, що все буде добре, Зеленський дав інтерв'ю.
* * *
А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".
* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.
* * *
Главное преимущество дураков - численное.
* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.
* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
Я пишаюся вчинком Президента України.
Тому що у цьому разі Україна в особі Президента України говорить правду і захищає правду.
Правдою торгують.
...
Німець [або американець] скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
...
( Тарас ШЕВЧЕНКО. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє )
А якщо американці скажуть що треба битись головою об стіну, то відмовитись від цього теж буде "дипломатичним провалом" і "висрався" ?.. Чи треба битись, бо так Байден сказав?
А якщо американці (Байден) каже те ж саме, що і Путін: Україна повинна виконати "мінські домовленості", то ми будем їх виконувати? - Тобто, віддамо Росії свої незалежність, суверенітет (свободу) і погодимось на втрати територій?
( А на брехні можна отримати багато вигоди навіть на відносно довгий час - от Путін, для прикладу, - але врешті брехня веде до поразки. )