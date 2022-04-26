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Новости Война
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Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, – представитель ЕК Мамер

єс,євросоюз

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил обеспокоенность ситуацией в регионе в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить на этот счет. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными войной в Украине и возможными действиями на соседних территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - подчеркнул он. по просьбе прокомментировать взрывы в Приднестровье.

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Читайте: В Кремле озабочены и очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности.

Читайте: В Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики"

Молдова (1876) Приднестровье (657) Евросоюз (17155)


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Топ комментарии
+6
Ой та ладно, выразите уже какую нибудь озабоченность и сидите себе ровно на попе.
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26.04.2022 15:28
+5
Україна стежить , ЄС стежить , росія стежить . Всі так уважно стежать , що думаю , придністров'я доживає свої останні дні в якості терористично-контрабандної , окупованої території Молдови .
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26.04.2022 15:36
+2
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26.04.2022 15:30
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Ой та ладно, выразите уже какую нибудь озабоченность и сидите себе ровно на попе.
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26.04.2022 15:28 Ответить
😵😵😵😵😵🤦🤦🤦🤦🤦🤦
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26.04.2022 15:29 Ответить
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26.04.2022 15:30 Ответить
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26.04.2022 15:35 Ответить
Україна стежить , ЄС стежить , росія стежить . Всі так уважно стежать , що думаю , придністров'я доживає свої останні дні в якості терористично-контрабандної , окупованої території Молдови .
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26.04.2022 15:36 Ответить
продажи попкорна в Европе опять поднялись. Ядерній удар по преднистровью візовет очень глубокие обурення
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26.04.2022 15:38 Ответить
При тому ніхто не припинить купувати у РФ газ і нафту...
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26.04.2022 15:49 Ответить
А макрон и шольц с интересом и внимательно наблюдают за уничтожением прячущихся под Азовсталью. Твари.
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26.04.2022 15:40 Ответить
 
 