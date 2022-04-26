Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, – представитель ЕК Мамер

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил обеспокоенность ситуацией в регионе в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить на этот счет. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными войной в Украине и возможными действиями на соседних территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - подчеркнул он. по просьбе прокомментировать взрывы в Приднестровье.

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.





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Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности.

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