Євросоюз уважно стежить за ситуацією у Придністров'ї, - представник ЄК Мамер

Представник Єврокомісії Ерік Мамер висловив стурбованість ситуацією в регіоні загалом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

"У мене немає жодної спеціальної інформації, яку я можу надати із цього приводу. Ми уважно стежимо за всіма подіями, пов'язаними війною в Україні та можливими діями на сусідніх територіях. Ми із самого початку закликали до припинення бойових дій", - наголосив він на прохання прокоментувати вибухи у Придністров'ї.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

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Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

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