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Новини Війна
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Євросоюз уважно стежить за ситуацією у Придністров'ї, - представник ЄК Мамер

єс,євросоюз

Представник Єврокомісії Ерік Мамер висловив стурбованість ситуацією в регіоні загалом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

"У мене немає жодної спеціальної інформації, яку я можу надати із цього приводу. Ми уважно стежимо за всіма подіями, пов'язаними війною в Україні та можливими діями на сусідніх територіях. Ми із самого початку закликали до припинення бойових дій", - наголосив він на прохання прокоментувати вибухи у Придністров'ї.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремлі стурбовані і дуже уважно спостерігають за ситуацією в Придністров'ї

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після вибухів у Придністров’ї на виїзд на підконтрольну Молдові територію утворились автомобільні черги. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Молдова (2076) Придністров’я (474) Євросоюз (13460)


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Топ коментарі
+6
Ой та ладно, выразите уже какую нибудь озабоченность и сидите себе ровно на попе.
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26.04.2022 15:28
+5
Україна стежить , ЄС стежить , росія стежить . Всі так уважно стежать , що думаю , придністров'я доживає свої останні дні в якості терористично-контрабандної , окупованої території Молдови .
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26.04.2022 15:36
+2
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26.04.2022 15:30
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Ой та ладно, выразите уже какую нибудь озабоченность и сидите себе ровно на попе.
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26.04.2022 15:28 Відповісти
😵😵😵😵😵🤦🤦🤦🤦🤦🤦
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26.04.2022 15:29 Відповісти
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26.04.2022 15:30 Відповісти
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26.04.2022 15:35 Відповісти
Україна стежить , ЄС стежить , росія стежить . Всі так уважно стежать , що думаю , придністров'я доживає свої останні дні в якості терористично-контрабандної , окупованої території Молдови .
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26.04.2022 15:36 Відповісти
продажи попкорна в Европе опять поднялись. Ядерній удар по преднистровью візовет очень глубокие обурення
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26.04.2022 15:38 Відповісти
При тому ніхто не припинить купувати у РФ газ і нафту...
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26.04.2022 15:49 Відповісти
А макрон и шольц с интересом и внимательно наблюдают за уничтожением прячущихся под Азовсталью. Твари.
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26.04.2022 15:40 Відповісти
 
 