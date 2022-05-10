Ведется работа по применению процедуры "экстракшн" в отношении защитников Мариуполя, - командование Нацгвардии
Руководство государства прилагает усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и применения процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.
"Все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи обороны города и стратегического объекта. ООСН "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, Тероборона Мариуполя - весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены - и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне!
Мы сообщаем о тех шагах, когда удалось вывести хотя бы часть людей и эвакуировать их в другие города. Сама эвакуация – это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до необходимости разбирать завалы.
В то же время больше информации о действиях и планах разглашать нет возможности. Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу.
В условиях активных боевых действий мы не вправе раскрывать детали военных и гуманитарных операций. В то же время, будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", - подчеркивает командование Национальной гвардии Украины.
Напомним, 29 апреля командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
В то же время российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".
В заблокированном Мариуполе в укрытиях на меткомбинате остаются более 100 гражданских лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реєстрація: 10 травня 2022
Заходив: 10 травня 2022 в 09:56
Мене читають: 0
Я читаю: 0
трололо, іді за російскім корабльом
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
Це обов'язок влади України, яку захищають СПРАВЖНІ патріоти, а не тріпачі полковники-арестовичі.
Це ідеальний вихід.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.
З ранку думки про Героiв i до ночi... 😰 Допоможи Спасителю! Молимо Тебе та благаемо! 🙏🙏🙏 А рiдним дай сили, надii та вiри дочекаться своiх синiв, дочок, батькiв, чоловiкiв та
братiв,сестер...💙💛
Первыми награждёнными «Крестом боевых заслуг» стали
1) Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины, генерал Валерий Залужный,
2) заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский,
3) боевой медик 72 отдельной механизированной бригады, сержант Мазуренко Дарья Андреевна,
4) заместитель Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, генерал-лейтенант Мойсюк Евгений Георгиевич,
5) командир 14-й отдельной механизированной бригады, полковник Александр Охрименко
Военный эксперт https://tsn.ua/ru/ato/*******-ekspert-obyasnil-kak-procedura-ekstrakcii-mozhet-spasti-zaschitnikov-mariupolya-2056822.html Олег Жданов подробно разъяснил , что такое экстракция и как она может спасти защитников завода "Азовстали".
По словам Жданова, экстракция предусматривает согласование трех стран, участвующих в этой операции. То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна.
"Экстракция - это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну .То есть они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу"
Стара кляча вже і сама розуміє, що вгрузла в болото-трясовину, яка тягне його на дно.
Можливо і погодиться не екстракцію, щоб виторгувати собі щось.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нас намагаються запевнити, що "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
Без згоди рашистів провести екстракцію неможливо.
А бійці з Азовсталі, багато з яких із дуже важкими пораненнями, заслуговують на лікування та відпочинок і можуть принести багато користі навчаючи інших воювати з рашистами.
Там були тільки ми і рашисти.
Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".
А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
Розмінування Чонгару - хронологія подій.
9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".
А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.