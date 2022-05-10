РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13223 посетителя онлайн
Новости Война
16 339 57

Ведется работа по применению процедуры "экстракшн" в отношении защитников Мариуполя, - командование Нацгвардии

азовсталь

Руководство государства прилагает усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и применения процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи обороны города и стратегического объекта. ООСН "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, Тероборона Мариуполя - весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены - и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне!

Мы сообщаем о тех шагах, когда удалось вывести хотя бы часть людей и эвакуировать их в другие города. Сама эвакуация – это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до необходимости разбирать завалы.

Смотрите: Штурм "Азовстали" продолжается: рашисты пытаются отрезать все пути выхода украинским защитникам. ВИДЕО

В то же время больше информации о действиях и планах разглашать нет возможности. Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу.

В условиях активных боевых действий мы не вправе раскрывать детали военных и гуманитарных операций. В то же время, будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", - подчеркивает командование Национальной гвардии Украины.

Напомним, 29 апреля командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

В то же время российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".

В заблокированном Мариуполе в укрытиях на меткомбинате остаются более 100 гражданских лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу в поселке Виноградное под Мариуполем тела горожан.. ВИДЕО

Мариуполь (5724) Национальная гвардия (2163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
НГУ
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!

показать весь комментарий
10.05.2022 09:58 Ответить
+32
Поки зрадники на чолі з баклановим, який їх призначив у Херсон, будуть безкарні, все це повториться і не один раз. Керівні сбушники Херсону запустили москальську орду в Україну з Криму розмінував все і вся, і жоден з них непокараний.
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:02 Ответить
+25
Подивіться уважно на їхні обличчя.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.



показать весь комментарий
10.05.2022 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я сподіваюсь що Азов розуміють що їх хочуть перетворити на Іловайськ в прямому ефірі...
показать весь комментарий
10.05.2022 09:58 Ответить


Реєстрація: 10 травня 2022

Заходив: 10 травня 2022 в 09:56

Мене читають: 0

Я читаю: 0

трололо, іді за російскім корабльом
показать весь комментарий
10.05.2022 10:19 Ответить
НГУ
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!

показать весь комментарий
10.05.2022 09:58 Ответить
Дуже дякую що ви розповіли про Іллю,він надзвичайна людина.Яка сильна людина,чоловік.Дякую йому за його гідну справу за те що він захищає Україну.Я доросла жінка та мрію щоб в мене були якись супер можливості щоб я могла їх всіх наших хлопців захистити від Бісів та врятувати їх з Маріуполя . Дай Боже сил нашим хлопцям та врятуй їх.Тримайтесь дорогеньки.Хоча я розумію що вони стільки вже тримаються та хоч трішечки довше тримайтеся Щоб вас всіх витягнули з того пекл
показать весь комментарий
10.05.2022 14:48 Ответить
киборг как он есть!!
показать весь комментарий
10.05.2022 21:39 Ответить
Поки зрадники на чолі з баклановим, який їх призначив у Херсон, будуть безкарні, все це повториться і не один раз. Керівні сбушники Херсону запустили москальську орду в Україну з Криму розмінував все і вся, і жоден з них непокараний.
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:02 Ответить
всі мабуть аристовича слухали, не панікували і нерви берегли.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:08 Ответить
Можу вас запевнити що в Чернігівській області було те саме. Тільки не заміновані підходи, бо слуги весь попередній час ручкались із білоруським диктатором
показать весь комментарий
10.05.2022 10:40 Ответить
Якщо це така складна процедура, то чому її довіряють тіпа Верещук і другим далеким людям. Ідею Азов запропонував 2 тижні тому зе кричав в усі камери на контролі,випускають цинічні відео про винних в Іловайську, а самі чекають манни з неба.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:02 Ответить
Займайтесь.
Це обов'язок влади України, яку захищають СПРАВЖНІ патріоти, а не тріпачі полковники-арестовичі.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:02 Ответить
Ти свинопсу відповідаєш.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:09 Ответить
зрозумів вже, видалив коментар. З цим біосміттям під назвою "росіяни" немає сенсу спілкуватися, тільки лопатою по їбалу та прикопати.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:13 Ответить
Варіант "вперед ногами" прекрасний. Для трухлявого пуйла.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:08 Ответить
Я маю на увазі, що самого пуйла потрібно винести вперед ногами.
Це ідеальний вихід.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:18 Ответить
СБУШНИКИ все бачили - самі втекли з Херсона і родини вивезли
показать весь комментарий
10.05.2022 10:04 Ответить
не тільки сбушники але й прокурори зі своїми родинами. Не тільки з Херсону, але й з Харківщини та Донеччини. Вивезли родини за кордон і самі виїхали за 3 дні до війни.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:11 Ответить
А тероборону саму кинули з автоматами і коктейлями проти мінометів і арти. Тільки дарма поклали патріотів, фактично кинули їх, і всі документи зі списками атошників
показать весь комментарий
10.05.2022 10:45 Ответить
Под Мариуполем Азов положил крыс путлера тысчи...Земля стекловатой рюсскому быдлу...
показать весь комментарий
10.05.2022 10:07 Ответить
До речі цю процедуру запропонувала не влада, а самі азовці.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:08 Ответить
влада мабуть і не знала за таку процедуру, та й на фіг надриватися, арестович казав що все добре.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:11 Ответить
Де б ще зустрілися колишній викладач освітнього проекту Національного Корпусу - Школа Націократії, кандидат філософських наук Владислав Дутчак, друг "Доцент" і випускниця Школи,а нині -бойовий медик Катерина Поліщук"Пташка", як не на "Азовсталі" у складі гвардійського полку "Азов"
показать весь комментарий
10.05.2022 10:11 Ответить
Подивіться уважно на їхні обличчя.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.



показать весь комментарий
10.05.2022 10:29 Ответить
Вірно,а не так як на відео від оп,в розових чистих комбінезон,пишні щёчки і свіжо пофарбованими волосами .
показать весь комментарий
10.05.2022 10:33 Ответить
Святий Боже Спасителю наш, спаси Героев Азовсталi!!! 🙏🙏🙏 Молимо до Тебе, Отче наш!
З ранку думки про Героiв i до ночi... 😰 Допоможи Спасителю! Молимо Тебе та благаемо! 🙏🙏🙏 А рiдним дай сили, надii та вiри дочекаться своiх синiв, дочок, батькiв, чоловiкiв та
братiв,сестер...💙💛
показать весь комментарий
10.05.2022 12:14 Ответить
это тебе не селфи
показать весь комментарий
10.05.2022 12:30 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 10:16 Ответить
Интересно, о ком это он?

Первыми награждёнными «Крестом боевых заслуг» стали
1) Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины, генерал Валерий Залужный,
2) заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский,
3) боевой медик 72 отдельной механизированной бригады, сержант Мазуренко Дарья Андреевна,
4) заместитель Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, генерал-лейтенант Мойсюк Евгений Георгиевич,
5) командир 14-й отдельной механизированной бригады, полковник Александр Охрименко
показать весь комментарий
10.05.2022 16:11 Ответить
суки зелёные
показать весь комментарий
10.05.2022 21:49 Ответить
21 апреля 2022 Находящиеся на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе https://ru.krymr.com/a/news-ukraina-komandir-morpekhov-vsu-situatsiya-na-azovstali/31814549.html украинские морские пехотинцы в очередной раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию .
Военный эксперт https://tsn.ua/ru/ato/*******-ekspert-obyasnil-kak-procedura-ekstrakcii-mozhet-spasti-zaschitnikov-mariupolya-2056822.html Олег Жданов подробно разъяснил , что такое экстракция и как она может спасти защитников завода "Азовстали".
По словам Жданова, экстракция предусматривает согласование трех стран, участвующих в этой операции. То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна.
"Экстракция - это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну .То есть они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу"
показать весь комментарий
10.05.2022 10:17 Ответить
Але робити спроби домовитись потрібно.
Стара кляча вже і сама розуміє, що вгрузла в болото-трясовину, яка тягне його на дно.
Можливо і погодиться не екстракцію, щоб виторгувати собі щось.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:26 Ответить
Виторгувати? Ця потвора отримує контроль над містом та вивільняє війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нас намагаються запевнити, що "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:25 Ответить
х...лу то вона вигідна, але є але, він упоротий і зі своїми не рахується, воно буде сунути, посилати на убой кацапню, їм посрати, вононікуди не поспішає, але хоче знищити Азов, бо якщо дозволить екстракцію, це означатиме їх поразку, тобто неможливість перемогли, що довелось випустити. Про будь-які гуманістичні міркування і х..ло це речі несумісні.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:15 Ответить
Не всем это очевидно, видимо.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:46 Ответить
Не погодиться? Ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:22 Ответить
Щось не так?
Без згоди рашистів провести екстракцію неможливо.
А бійці з Азовсталі, багато з яких із дуже важкими пораненнями, заслуговують на лікування та відпочинок і можуть принести багато користі навчаючи інших воювати з рашистами.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:22 Ответить
просто немає слів...Іловайськ нічому не навчив
показать весь комментарий
10.05.2022 10:46 Ответить
В Іловайську не була присутня третя сторона.
Там були тільки ми і рашисти.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:56 Ответить
Це перша заява Нацгвардії. якій підпорядкований полк Азов ! Який сором !
показать весь комментарий
10.05.2022 10:52 Ответить
Слава полку Азов ! Слава всім захисникам міста-фортеці Маріуполь !
показать весь комментарий
10.05.2022 10:54 Ответить
Енергійніше. Шмарклежуї. Вчиться працювати
показать весь комментарий
10.05.2022 11:13 Ответить
Болтати не камені повертати. Ми воюєм з террористами. А extraction процедура середньовіччя прийнята серед лицарів. Рицар Пьер еррайль де Баярд дав слово честі і до кінця війни поїхав у свій маєток.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:26 Ответить
Про екстракцію, насправді, на колінах має просити ху"ло.

Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".

А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.

ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 11:30 Ответить
Микола Жовніренко

Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:32 Ответить
Разрешение на это дает Ху.ло,вы хотите Ху.лище на коленях просить?
показать весь комментарий
10.05.2022 11:42 Ответить
Просити? Про екстракцію, насправді, на колінах має просити ху"ло.

Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".

А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.

ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:33 Ответить
Роздуплились нарешті
показать весь комментарий
10.05.2022 11:46 Ответить
рисуешь гугло карту на компе или берешь бумажную..засекаешь арту грады- отсекаешь -рисуешь стрелки на ней.. на полу ..циркулем.. по обе стороны от города и вперед на байроктары.. пиф паф..я в кино видел..так маршал Наполеон самоучка был
показать весь комментарий
10.05.2022 12:29 Ответить
Молю Бога, щоб ви врятувалися
показать весь комментарий
10.05.2022 13:46 Ответить
 
 