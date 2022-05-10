Ведется работа по применению процедуры "экстракшн" в отношении защитников Мариуполя, - командование Нацгвардии

Руководство государства прилагает усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и применения процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи обороны города и стратегического объекта. ООСН "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, Тероборона Мариуполя - весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены - и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне!

Мы сообщаем о тех шагах, когда удалось вывести хотя бы часть людей и эвакуировать их в другие города. Сама эвакуация – это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до необходимости разбирать завалы.

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В то же время больше информации о действиях и планах разглашать нет возможности. Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу.

В условиях активных боевых действий мы не вправе раскрывать детали военных и гуманитарных операций. В то же время, будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", - подчеркивает командование Национальной гвардии Украины.

Напомним, 29 апреля командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

В то же время российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".

В заблокированном Мариуполе в укрытиях на меткомбинате остаются более 100 гражданских лиц.

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