Ведеться робота для застосування процедури "екстракшн" щодо захисників Маріуполя, - командування Нацгвардії
Керівництво держави докладає зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і застосування процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
"Увесь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста та стратегічного обʼєкта. ОЗСП "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, Тероборона Маріуполя - увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані - і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!
Ми повідомляємо про ті кроки, коли вдалося вивести хоча б частину людей та евакуювати їх до інших міст. Сама евакуація - це вкрай складний процес, починаючи від встановлення режиму тиші і до необхідності розбирати завали.
Водночас, більше інформації про дії та плани розголошувати немає змоги. Ми не можемо надавати жодної важливої інформації про поточні операції. І за умов воєнного стану інакше не можна. Окрім того, що це розкриття планів для ворога, ще й з’являються різні фейки та дезінформація, що зводить нанівець цю роботу.
В умовах активних бойових дій ми не маємо права розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій. Водночас будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обовʼязку із захисту держави", - підкреслює командування Національної гвардії України.
Нагадаємо, 29 квітня командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
Водночас російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".
У заблокованому Маріуполі в укриттях на меткомбінаті залишаються ще понад 100 цивільних осіб.
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Реєстрація: 10 травня 2022
Заходив: 10 травня 2022 в 09:56
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трололо, іді за російскім корабльом
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
Це обов'язок влади України, яку захищають СПРАВЖНІ патріоти, а не тріпачі полковники-арестовичі.
Це ідеальний вихід.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.
З ранку думки про Героiв i до ночi... 😰 Допоможи Спасителю! Молимо Тебе та благаемо! 🙏🙏🙏 А рiдним дай сили, надii та вiри дочекаться своiх синiв, дочок, батькiв, чоловiкiв та
братiв,сестер...💙💛
Первыми награждёнными «Крестом боевых заслуг» стали
1) Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины, генерал Валерий Залужный,
2) заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский,
3) боевой медик 72 отдельной механизированной бригады, сержант Мазуренко Дарья Андреевна,
4) заместитель Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, генерал-лейтенант Мойсюк Евгений Георгиевич,
5) командир 14-й отдельной механизированной бригады, полковник Александр Охрименко
Военный эксперт https://tsn.ua/ru/ato/*******-ekspert-obyasnil-kak-procedura-ekstrakcii-mozhet-spasti-zaschitnikov-mariupolya-2056822.html Олег Жданов подробно разъяснил , что такое экстракция и как она может спасти защитников завода "Азовстали".
По словам Жданова, экстракция предусматривает согласование трех стран, участвующих в этой операции. То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна.
"Экстракция - это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну .То есть они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу"
Стара кляча вже і сама розуміє, що вгрузла в болото-трясовину, яка тягне його на дно.
Можливо і погодиться не екстракцію, щоб виторгувати собі щось.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нас намагаються запевнити, що "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
Без згоди рашистів провести екстракцію неможливо.
А бійці з Азовсталі, багато з яких із дуже важкими пораненнями, заслуговують на лікування та відпочинок і можуть принести багато користі навчаючи інших воювати з рашистами.
Там були тільки ми і рашисти.
Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".
А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
Розмінування Чонгару - хронологія подій.
9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".
А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.