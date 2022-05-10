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Новини Війна
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Ведеться робота для застосування процедури "екстракшн" щодо захисників Маріуполя, - командування Нацгвардії

азовсталь

Керівництво держави докладає зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і застосування процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста та стратегічного обʼєкта. ОЗСП "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, Тероборона Маріуполя - увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані - і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!

Ми повідомляємо про ті кроки, коли вдалося вивести хоча б частину людей та евакуювати їх до інших міст. Сама евакуація - це вкрай складний процес, починаючи від встановлення режиму тиші і до необхідності розбирати завали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО

Водночас, більше інформації про дії та плани розголошувати немає змоги. Ми не можемо надавати жодної важливої інформації про поточні операції. І за умов воєнного стану інакше не можна. Окрім того, що це розкриття планів для ворога, ще й з’являються різні фейки та дезінформація, що зводить нанівець цю роботу.

В умовах активних бойових дій ми не маємо права розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій. Водночас будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обовʼязку із захисту держави", - підкреслює командування Національної гвардії України.

Нагадаємо, 29 квітня командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

Водночас російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".

У заблокованому Маріуполі в укриттях на меткомбінаті залишаються ще понад 100 цивільних осіб.

Дивіться також: Упродовж 9 травня окупанти 22 рази обстріляли Луганщину, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3243) Національна гвардія (1574)


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Топ коментарі
+48
НГУ
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!

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10.05.2022 09:58 Відповісти
+32
Поки зрадники на чолі з баклановим, який їх призначив у Херсон, будуть безкарні, все це повториться і не один раз. Керівні сбушники Херсону запустили москальську орду в Україну з Криму розмінував все і вся, і жоден з них непокараний.
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
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10.05.2022 10:02 Відповісти
+25
Подивіться уважно на їхні обличчя.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.



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10.05.2022 10:29 Відповісти
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Я сподіваюсь що Азов розуміють що їх хочуть перетворити на Іловайськ в прямому ефірі...
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10.05.2022 09:58 Відповісти


Реєстрація: 10 травня 2022

Заходив: 10 травня 2022 в 09:56

Мене читають: 0

Я читаю: 0

трололо, іді за російскім корабльом
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10.05.2022 10:19 Відповісти
НГУ
Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко Декілька фактів про Іллю Самойленка:
Він втратив у бойових діях ліву руку. Нині має титановий механічний протез.
Також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне. Навчався на історичному факультеті Київського університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни. Людина залізної сили волі, справжній герой!

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10.05.2022 09:58 Відповісти
Дуже дякую що ви розповіли про Іллю,він надзвичайна людина.Яка сильна людина,чоловік.Дякую йому за його гідну справу за те що він захищає Україну.Я доросла жінка та мрію щоб в мене були якись супер можливості щоб я могла їх всіх наших хлопців захистити від Бісів та врятувати їх з Маріуполя . Дай Боже сил нашим хлопцям та врятуй їх.Тримайтесь дорогеньки.Хоча я розумію що вони стільки вже тримаються та хоч трішечки довше тримайтеся Щоб вас всіх витягнули з того пекл
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10.05.2022 14:48 Відповісти
киборг как он есть!!
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10.05.2022 21:39 Відповісти
Поки зрадники на чолі з баклановим, який їх призначив у Херсон, будуть безкарні, все це повториться і не один раз. Керівні сбушники Херсону запустили москальську орду в Україну з Криму розмінував все і вся, і жоден з них непокараний.
Цілий тиждень московська орда стояла перед Чонгаром і готувалась атакувати Україну - жоден сбушник, який повинен дбати про безпеку країни це не побачив, точніше зробив вигляд що не побачив. Все це призвело до оточення Маріуполя.
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10.05.2022 10:02 Відповісти
всі мабуть аристовича слухали, не панікували і нерви берегли.
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10.05.2022 10:08 Відповісти
Можу вас запевнити що в Чернігівській області було те саме. Тільки не заміновані підходи, бо слуги весь попередній час ручкались із білоруським диктатором
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10.05.2022 10:40 Відповісти
Якщо це така складна процедура, то чому її довіряють тіпа Верещук і другим далеким людям. Ідею Азов запропонував 2 тижні тому зе кричав в усі камери на контролі,випускають цинічні відео про винних в Іловайську, а самі чекають манни з неба.
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10.05.2022 10:02 Відповісти
Займайтесь.
Це обов'язок влади України, яку захищають СПРАВЖНІ патріоти, а не тріпачі полковники-арестовичі.
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10.05.2022 10:02 Відповісти
Ти свинопсу відповідаєш.
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10.05.2022 10:09 Відповісти
зрозумів вже, видалив коментар. З цим біосміттям під назвою "росіяни" немає сенсу спілкуватися, тільки лопатою по їбалу та прикопати.
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10.05.2022 10:13 Відповісти
Варіант "вперед ногами" прекрасний. Для трухлявого пуйла.
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10.05.2022 10:08 Відповісти
Я маю на увазі, що самого пуйла потрібно винести вперед ногами.
Це ідеальний вихід.
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10.05.2022 10:18 Відповісти
СБУШНИКИ все бачили - самі втекли з Херсона і родини вивезли
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10.05.2022 10:04 Відповісти
не тільки сбушники але й прокурори зі своїми родинами. Не тільки з Херсону, але й з Харківщини та Донеччини. Вивезли родини за кордон і самі виїхали за 3 дні до війни.
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10.05.2022 10:11 Відповісти
А тероборону саму кинули з автоматами і коктейлями проти мінометів і арти. Тільки дарма поклали патріотів, фактично кинули їх, і всі документи зі списками атошників
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10.05.2022 10:45 Відповісти
Под Мариуполем Азов положил крыс путлера тысчи...Земля стекловатой рюсскому быдлу...
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10.05.2022 10:07 Відповісти
До речі цю процедуру запропонувала не влада, а самі азовці.
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10.05.2022 10:08 Відповісти
влада мабуть і не знала за таку процедуру, та й на фіг надриватися, арестович казав що все добре.
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10.05.2022 10:11 Відповісти
Де б ще зустрілися колишній викладач освітнього проекту Національного Корпусу - Школа Націократії, кандидат філософських наук Владислав Дутчак, друг "Доцент" і випускниця Школи,а нині -бойовий медик Катерина Поліщук"Пташка", як не на "Азовсталі" у складі гвардійського полку "Азов"
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10.05.2022 10:11 Відповісти
Подивіться уважно на їхні обличчя.
Ось так виглядають Герої Маріуполя.
10 1/2 тижнів оборони міста.



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10.05.2022 10:29 Відповісти
Вірно,а не так як на відео від оп,в розових чистих комбінезон,пишні щёчки і свіжо пофарбованими волосами .
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10.05.2022 10:33 Відповісти
Святий Боже Спасителю наш, спаси Героев Азовсталi!!! 🙏🙏🙏 Молимо до Тебе, Отче наш!
З ранку думки про Героiв i до ночi... 😰 Допоможи Спасителю! Молимо Тебе та благаемо! 🙏🙏🙏 А рiдним дай сили, надii та вiри дочекаться своiх синiв, дочок, батькiв, чоловiкiв та
братiв,сестер...💙💛
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10.05.2022 12:14 Відповісти
это тебе не селфи
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10.05.2022 12:30 Відповісти
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10.05.2022 10:16 Відповісти
Интересно, о ком это он?

Первыми награждёнными «Крестом боевых заслуг» стали
1) Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины, генерал Валерий Залужный,
2) заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский,
3) боевой медик 72 отдельной механизированной бригады, сержант Мазуренко Дарья Андреевна,
4) заместитель Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, генерал-лейтенант Мойсюк Евгений Георгиевич,
5) командир 14-й отдельной механизированной бригады, полковник Александр Охрименко
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10.05.2022 16:11 Відповісти
суки зелёные
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10.05.2022 21:49 Відповісти
21 апреля 2022 Находящиеся на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе https://ru.krymr.com/a/news-ukraina-komandir-morpekhov-vsu-situatsiya-na-azovstali/31814549.html украинские морские пехотинцы в очередной раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию .
Военный эксперт https://tsn.ua/ru/ato/*******-ekspert-obyasnil-kak-procedura-ekstrakcii-mozhet-spasti-zaschitnikov-mariupolya-2056822.html Олег Жданов подробно разъяснил , что такое экстракция и как она может спасти защитников завода "Азовстали".
По словам Жданова, экстракция предусматривает согласование трех стран, участвующих в этой операции. То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна.
"Экстракция - это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну .То есть они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу"
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10.05.2022 10:17 Відповісти
Але робити спроби домовитись потрібно.
Стара кляча вже і сама розуміє, що вгрузла в болото-трясовину, яка тягне його на дно.
Можливо і погодиться не екстракцію, щоб виторгувати собі щось.
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10.05.2022 10:26 Відповісти
Виторгувати? Ця потвора отримує контроль над містом та вивільняє війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нас намагаються запевнити, що "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
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10.05.2022 12:25 Відповісти
х...лу то вона вигідна, але є але, він упоротий і зі своїми не рахується, воно буде сунути, посилати на убой кацапню, їм посрати, вононікуди не поспішає, але хоче знищити Азов, бо якщо дозволить екстракцію, це означатиме їх поразку, тобто неможливість перемогли, що довелось випустити. Про будь-які гуманістичні міркування і х..ло це речі несумісні.
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10.05.2022 13:15 Відповісти
Не всем это очевидно, видимо.
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10.05.2022 10:46 Відповісти
Не погодиться? Ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.
ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати" - годі вже тиражувати цю касапську облуду.
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10.05.2022 12:22 Відповісти
Щось не так?
Без згоди рашистів провести екстракцію неможливо.
А бійці з Азовсталі, багато з яких із дуже важкими пораненнями, заслуговують на лікування та відпочинок і можуть принести багато користі навчаючи інших воювати з рашистами.
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10.05.2022 10:22 Відповісти
просто немає слів...Іловайськ нічому не навчив
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10.05.2022 10:46 Відповісти
В Іловайську не була присутня третя сторона.
Там були тільки ми і рашисти.
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10.05.2022 10:56 Відповісти
Це перша заява Нацгвардії. якій підпорядкований полк Азов ! Який сором !
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10.05.2022 10:52 Відповісти
Слава полку Азов ! Слава всім захисникам міста-фортеці Маріуполь !
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10.05.2022 10:54 Відповісти
Енергійніше. Шмарклежуї. Вчиться працювати
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10.05.2022 11:13 Відповісти
Болтати не камені повертати. Ми воюєм з террористами. А extraction процедура середньовіччя прийнята серед лицарів. Рицар Пьер еррайль де Баярд дав слово честі і до кінця війни поїхав у свій маєток.
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10.05.2022 11:26 Відповісти
Про екстракцію, насправді, на колінах має просити ху"ло.

Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".

А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.

ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
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10.05.2022 12:35 Відповісти
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10.05.2022 11:30 Відповісти
Микола Жовніренко

Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
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10.05.2022 11:32 Відповісти
Разрешение на это дает Ху.ло,вы хотите Ху.лище на коленях просить?
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10.05.2022 11:42 Відповісти
Просити? Про екстракцію, насправді, на колінах має просити ху"ло.

Бо Маріуполь, котрий він не може вже взяти два з половиною місяці, для нього - як ляпас. А так він зможе подати своєму "нароту" чергову перемогу, що ось, мовляв, забезпечено суходільний "коридор" до Криму, "звільнено Дамбас" і пр. І що він зі своєї "милості" "відпустив важко поранених", котрі вже точно не будуть брати участі в подальшій війні - "жалюгідні залишки українського гарнізону Маріуполя".

А натомість, ця потвора отримує контроль над містом та вивільнить війська, артилерію та авіацію, котрі перекине на інші, критичні, ділянки фронту та посилить тиск на наше угрупування.

ху"ло, насправді, перший, кому вигідна процедура "екстракції" - але нам, щось "втирають", що начебто "ні", і що треба з ним "торгуватися", "домовлятися", "умовляти" та "щось віддавати".
Годі вже тиражувати цю касапську облуду. Бо це є відверта брехня.
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10.05.2022 12:33 Відповісти
Роздуплились нарешті
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10.05.2022 11:46 Відповісти
рисуешь гугло карту на компе или берешь бумажную..засекаешь арту грады- отсекаешь -рисуешь стрелки на ней.. на полу ..циркулем.. по обе стороны от города и вперед на байроктары.. пиф паф..я в кино видел..так маршал Наполеон самоучка был
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10.05.2022 12:29 Відповісти
Молю Бога, щоб ви врятувалися
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10.05.2022 13:46 Відповісти
 
 