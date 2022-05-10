Ведеться робота для застосування процедури "екстракшн" щодо захисників Маріуполя, - командування Нацгвардії

Керівництво держави докладає зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і застосування процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста та стратегічного обʼєкта. ОЗСП "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, Тероборона Маріуполя - увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані - і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!

Ми повідомляємо про ті кроки, коли вдалося вивести хоча б частину людей та евакуювати їх до інших міст. Сама евакуація - це вкрай складний процес, починаючи від встановлення режиму тиші і до необхідності розбирати завали.

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Водночас, більше інформації про дії та плани розголошувати немає змоги. Ми не можемо надавати жодної важливої інформації про поточні операції. І за умов воєнного стану інакше не можна. Окрім того, що це розкриття планів для ворога, ще й з’являються різні фейки та дезінформація, що зводить нанівець цю роботу.

В умовах активних бойових дій ми не маємо права розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій. Водночас будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обовʼязку із захисту держави", - підкреслює командування Національної гвардії України.

Нагадаємо, 29 квітня командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

Водночас російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".

У заблокованому Маріуполі в укриттях на меткомбінаті залишаються ще понад 100 цивільних осіб.

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