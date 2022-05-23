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Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

море,рф

Союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить начало продовольственного кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии The Guardian.

"Времени очень мало. Мы приближаемся к новому сезону сбора урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", - подчеркнул Ландсбергис.

При этом он отметил, что сейчас очень важно показать бедным странам мира готовность предпринимать серьезные шаги для того, чтобы не допустить продовольственный кризис.

Читайте: Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса

Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению могла защитить украинские суда с зерном. Он также добавил, что кроме Великобритании страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет, могли бы обеспечить необходимую защиту.

"Нам потребуется коалиция желающих стран, имеющих значительную военно-морскую мощь, для защиты судоходных путей", - отметил глава литовского МИД.

Также читайте: Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Как сообщалось, флот РФ полностью заблокировал возможность экспорта украинского зерна по морю. Поэтому в ряде стран может начаться массовый голод.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов для дальнейшего экспорта зерна.

Также канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине экспортировать зерновые.

голод (147) кризис (3070) Литва (2447) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+11
Баканов Ваня со своим шефом
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23.05.2022 18:01
+8
Є три варіанта..
1. Створити військово-морську коаліцію для деблокади портів України
2. Створити військово-морську коаліцію для супроводу торгівельних суден
3. Надати протикорабельні ракети дальньої дії які зможуть долітати до Севастополя
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23.05.2022 17:57
+6
Я вже 2 тижні в коментах цю пропозицію озвучую.
Багато було підйобок про "диванного іксперда"...
Ну що далі? Де ці підйобщики?
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23.05.2022 17:54
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Правила форума Совет форумчан
в заголовке про розблокування
в статье - про сопровождению суден с зерном
а если не зерно, то пусть так и будет заблокировано ?
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23.05.2022 17:52 Ответить
звісно, ти думаєш там комусь щось ще потрібно крім зерна, і дітей з жінками щоб покращити свою демографію?! кЇк
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23.05.2022 17:54 Ответить
або вчіться аналізувати мову дипломатії, або пристуліть пельку, будь ласка
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23.05.2022 19:48 Ответить
Я вже 2 тижні в коментах цю пропозицію озвучую.
Багато було підйобок про "диванного іксперда"...
Ну що далі? Де ці підйобщики?
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23.05.2022 17:54 Ответить
видимо проблема не решается так просто. Версия в статье про "конвои" - это ночной кошмар Столтенберга про "столкновение с рашкой", версия про потопить флот - нет политической воли или у "запада" или у Зели. Даже если потопить флот - то будут стрелять из крымчега всякие бастионы, т.е придется уничожать и их. Вообщем как-то нереально все это
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23.05.2022 17:59 Ответить
Пффф все реально! Давайте зброю відповідну і максимально швидко - Крим нахер з лиця землі знесемо.
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23.05.2022 18:26 Ответить
З дивану? З дивану ви вже Маріуполь відбили і "Азовсталь" деблокували.
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23.05.2022 21:17 Ответить
Є три варіанта..
1. Створити військово-морську коаліцію для деблокади портів України
2. Створити військово-морську коаліцію для супроводу торгівельних суден
3. Надати протикорабельні ракети дальньої дії які зможуть долітати до Севастополя
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23.05.2022 17:57 Ответить
По-перше є ще і підводні човни, не кажучи про ППО головної бази. А по друге, що робити з авіацією та ракетами?
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23.05.2022 18:12 Ответить
Защити аеродроми і пускові установки що ж ще.
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23.05.2022 18:28 Ответить
А може тиснути на спільноту про введення блокади на торговий флот москалів?
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23.05.2022 18:32 Ответить
Якщо тільки для зерна, то-"ніфіга, обойдётесь"!!Як на нас-то хай гинемо, а зерно-бо треба їсти..Якось не дуже гуманно..Чи "сайдёт"??
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23.05.2022 17:59 Ответить
Баканов Ваня со своим шефом
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23.05.2022 18:01 Ответить
Это будет также, как с закрытием неба.
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23.05.2022 18:04 Ответить
не подождите еще пока русня все черное море заблокирует
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23.05.2022 18:05 Ответить
Получается, реально Украина кормит туеву хучу людей ро миру. Тут и войну воюй, да еще за голодающих думать надо.
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23.05.2022 18:09 Ответить
Потрібно організувати міжнародну пропагандистську кампанію, щоб якась організація на кшталт МКЧХ, ФАО ООН, ВООЗ (будь хто) з метою попередження (уникнення, подолання) голоду у країнах третього світу закуповувала на умовах франко-завод або франко-перевізник українське продовольство в портах великої Одеси. Для убезпечення транспортування мають бути організовані конвої (можна їх назвати, наприклад, "Конвої життя". Маркетологи щось придумають та розкрутять) у супроводі ВМС країн призначених ООН (ЄС, ВООЗ, будь кого). І нехай рашка покаже свою справжню пику всім хто ще хоче їй "зберегти обличчя"
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23.05.2022 18:10 Ответить
Короче, крім ЗСУ не розблокує.
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23.05.2022 18:25 Ответить
Himars и Harpoon - главные специалист по разблокировке портов.
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23.05.2022 18:56 Ответить
Коаліцію можна створити, тільки Туреччина її в Чорне море не пустить, посилаючись на конвенцію Монтрьо.
Блокаду можна зняти іншим шляхом, надавши Україні пристойні ПКР. Один тільки комплекс Нептун з невеликою кількістю ракет он якої шкоди кацапському флоту наробив! А було б у нас з десяток таких комлексів з сотнею ракет ... Загнали б кацапські коробки в Новоросійськ і носа вони б звідти не показували.
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23.05.2022 18:56 Ответить
Все предолжения от Литвы очень здравые.
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23.05.2022 21:20 Ответить
А мені от цікаво, всі кажуть про нафтове ембарго для РФ, а про зернове ніхто. А що з продажами зерна рашистів?
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23.05.2022 23:15 Ответить
 
 