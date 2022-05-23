Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

Союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить начало продовольственного кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии The Guardian.

"Времени очень мало. Мы приближаемся к новому сезону сбора урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", - подчеркнул Ландсбергис.

При этом он отметил, что сейчас очень важно показать бедным странам мира готовность предпринимать серьезные шаги для того, чтобы не допустить продовольственный кризис.

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Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению могла защитить украинские суда с зерном. Он также добавил, что кроме Великобритании страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет, могли бы обеспечить необходимую защиту.

"Нам потребуется коалиция желающих стран, имеющих значительную военно-морскую мощь, для защиты судоходных путей", - отметил глава литовского МИД.

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Как сообщалось, флот РФ полностью заблокировал возможность экспорта украинского зерна по морю. Поэтому в ряде стран может начаться массовый голод.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов для дальнейшего экспорта зерна.

Также канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине экспортировать зерновые.