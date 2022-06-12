Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, - глава МИД Чехии
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию во главе с Владимиром Путиным нельзя унижать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.
"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", — сказал министр.
Липовский добавил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии по отношению к экспансионистским намерениям России.
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"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.
Он добавил, что более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие, как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине.
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Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.
В МИД Украины ответили, что РФ унижает себя сама, а призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию или любую другую страну, призывающую к этому.
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до Парижу, для боротьби з террористами Африки.
😂😂😂
В известной притче про гору и Магомета, он хочет быть горой. Чтобы шли к нему, а не он. Чтобы само собой разумелось, что его сдвинуть нельзя, и поэтому надо двигать другую сторону.
И, казалось бы, именно поэтому Запад не должен был бы демонстрировать ни намека на слабость, а напротив, показывать твердость и решимость поставить урода на место, используя, если придется, весь арсенал средств. Однако, такой решимости не наблюдается. Не столько из-за личной трусости лидеров, сколько из-за того, что в условиях демократии решимость лидера идти до конца тут же будет преподнесена оппозицией как безответственная готовность пожертвовать интересами и жизнями собственного народа ради третьей стороны. А это рецепт поражения на выборах. И куйло это знает, знал с самого начала и рассчитывал именно на это. Поэтому он и наглеет: а хер ли вы мне сделаете? Нет у вас управы на меня, а у меня на вас есть