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Новости За рубежом
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Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, - глава МИД Чехии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию во главе с Владимиром Путиным нельзя унижать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", — сказал министр.

Липовский добавил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии по отношению к экспансионистским намерениям России.

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"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.

Он добавил, что более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие, как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине.

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Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

В МИД Украины ответили, что РФ унижает себя сама, а призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.

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Топ комментарии
+12
Макрон это петух танцующий на углях.
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12.06.2022 14:39
+8
Квадрокоптер з допомогою тепловізора скидає подарунки на сплячих орків ) ОперативнеЗСУ Неймовірно красиво: бійці 47-го окремого батальйону продемонстрували свою ювелірну роботу, яку проводять з орками.
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12.06.2022 14:40
+7
Удивительно , как макрон лижет полудохлому ху@лу .
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12.06.2022 14:42
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Макрон это петух танцующий на углях.
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12.06.2022 14:39 Ответить
Квадрокоптер з допомогою тепловізора скидає подарунки на сплячих орків ) ОперативнеЗСУ Неймовірно красиво: бійці 47-го окремого батальйону продемонстрували свою ювелірну роботу, яку проводять з орками.
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12.06.2022 14:40 Ответить
Та що там Макрон взагалі розуміє... Тільки як номер набрати та на кнопку виклику натиснути
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12.06.2022 14:41 Ответить
второй раз президент. что-то да понимает.
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12.06.2022 15:57 Ответить
Удивительно , как макрон лижет полудохлому ху@лу .
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12.06.2022 14:42 Ответить
Щоб Макрон шось міг тямити, спочатку росії треба ввести моротворців
до Парижу, для боротьби з террористами Африки.
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12.06.2022 14:47 Ответить
моротворців - влучно!
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12.06.2022 14:48 Ответить
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй" (с)
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12.06.2022 14:52 Ответить
Та й українцям якось по йух, як бункерне ***** відноситься до того, як парашу будуть сприймати на Заході.
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12.06.2022 14:54 Ответить
Кремлівський недопалок лише сам собі авторітет,а думки вселяких жабоїдів та швабів йому пох...ю!!))
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12.06.2022 14:56 Ответить
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12.06.2022 15:00 Ответить
ребятки старая европа нам не друг...будут ставить нам палки в колеса по мере возможности...
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12.06.2022 15:11 Ответить
Именно та3 говорят российские пропагандисты
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12.06.2022 15:20 Ответить
а кто нам друг? Молодая Россия?
😂😂😂
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12.06.2022 16:10 Ответить
Так россиянам тоже все равно, как их воспринимают в мире,
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12.06.2022 15:19 Ответить
Да и х@й на них. Лишь бы окорочков больше им не присылали.
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12.06.2022 15:21 Ответить
Зате українцям не все одно коли ця істота здохне. Вже треба було позавчора.
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12.06.2022 15:20 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном Міністром!
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12.06.2022 15:20 Ответить
Чхать хотел путлер как к нему относится Запад.
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12.06.2022 16:18 Ответить
Куйлу не то чтобы совсем все равно. Скорее, ему не надо, чтоб любили, главное - чтобы боялись. Его мессидж: «я ********, я готов на все, по крайней мере куда на большее чем любой из вас. Бойтесь, суки, очень бойтесь.»
В известной притче про гору и Магомета, он хочет быть горой. Чтобы шли к нему, а не он. Чтобы само собой разумелось, что его сдвинуть нельзя, и поэтому надо двигать другую сторону.

И, казалось бы, именно поэтому Запад не должен был бы демонстрировать ни намека на слабость, а напротив, показывать твердость и решимость поставить урода на место, используя, если придется, весь арсенал средств. Однако, такой решимости не наблюдается. Не столько из-за личной трусости лидеров, сколько из-за того, что в условиях демократии решимость лидера идти до конца тут же будет преподнесена оппозицией как безответственная готовность пожертвовать интересами и жизнями собственного народа ради третьей стороны. А это рецепт поражения на выборах. И куйло это знает, знал с самого начала и рассчитывал именно на это. Поэтому он и наглеет: а хер ли вы мне сделаете? Нет у вас управы на меня, а у меня на вас есть
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12.06.2022 16:25 Ответить
Не вірю,що люди,типу Макрона, прозріють,але добре що є ,котрі не живуть якимось ілюзіями щодо злочинців .
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12.06.2022 16:52 Ответить
Цьому кодлу не буде все одно, коли всіх їх вилупків викинуть з цивілізованих країн. А ще краще НЕ будуть, взагалі, оркостанців нікуди пускати. Залізний занавес і хай варяться в своєму г*.
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12.06.2022 16:59 Ответить
Этот *****, сам себя унижает, и нехрен на кого-то сворачивать.
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12.06.2022 18:38 Ответить
 
 