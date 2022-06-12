Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході, - глава МЗС Чехії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкинув заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росію на чолі з Володимиром Путіним не можна принижувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
"Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", — сказав міністр.
Ліпавський додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.
"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", - сказав міністр.
Він додав, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли би бути активнішими у постачанні зброї Україні.
Як повідомлялося, Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою.
У МЗС України відповіли, що РФ принижує себе сама, а заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.
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до Парижу, для боротьби з террористами Африки.
😂😂😂
В известной притче про гору и Магомета, он хочет быть горой. Чтобы шли к нему, а не он. Чтобы само собой разумелось, что его сдвинуть нельзя, и поэтому надо двигать другую сторону.
И, казалось бы, именно поэтому Запад не должен был бы демонстрировать ни намека на слабость, а напротив, показывать твердость и решимость поставить урода на место, используя, если придется, весь арсенал средств. Однако, такой решимости не наблюдается. Не столько из-за личной трусости лидеров, сколько из-за того, что в условиях демократии решимость лидера идти до конца тут же будет преподнесена оппозицией как безответственная готовность пожертвовать интересами и жизнями собственного народа ради третьей стороны. А это рецепт поражения на выборах. И куйло это знает, знал с самого начала и рассчитывал именно на это. Поэтому он и наглеет: а хер ли вы мне сделаете? Нет у вас управы на меня, а у меня на вас есть