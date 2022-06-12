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Новини За кордоном
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Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході, - глава МЗС Чехії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкинув заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росію на чолі з Володимиром Путіним не можна принижувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", — сказав міністр.

Ліпавський додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час обговорювати, як не принижувати Путіна, давно минув, - посол Великої Британії Сіммонс

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли би бути активнішими у постачанні зброї Україні.

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Як повідомлялося, Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. 

У МЗС України відповіли, що РФ принижує себе сама, а заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

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Топ коментарі
+12
Макрон это петух танцующий на углях.
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12.06.2022 14:39
+8
Квадрокоптер з допомогою тепловізора скидає подарунки на сплячих орків ) ОперативнеЗСУ Неймовірно красиво: бійці 47-го окремого батальйону продемонстрували свою ювелірну роботу, яку проводять з орками.
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12.06.2022 14:40
+7
Удивительно , как макрон лижет полудохлому ху@лу .
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12.06.2022 14:42
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Макрон это петух танцующий на углях.
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12.06.2022 14:39 Відповісти
Квадрокоптер з допомогою тепловізора скидає подарунки на сплячих орків ) ОперативнеЗСУ Неймовірно красиво: бійці 47-го окремого батальйону продемонстрували свою ювелірну роботу, яку проводять з орками.
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12.06.2022 14:40 Відповісти
Та що там Макрон взагалі розуміє... Тільки як номер набрати та на кнопку виклику натиснути
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12.06.2022 14:41 Відповісти
второй раз президент. что-то да понимает.
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12.06.2022 15:57 Відповісти
Удивительно , как макрон лижет полудохлому ху@лу .
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12.06.2022 14:42 Відповісти
Щоб Макрон шось міг тямити, спочатку росії треба ввести моротворців
до Парижу, для боротьби з террористами Африки.
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12.06.2022 14:47 Відповісти
моротворців - влучно!
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12.06.2022 14:48 Відповісти
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй" (с)
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12.06.2022 14:52 Відповісти
Та й українцям якось по йух, як бункерне ***** відноситься до того, як парашу будуть сприймати на Заході.
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12.06.2022 14:54 Відповісти
Кремлівський недопалок лише сам собі авторітет,а думки вселяких жабоїдів та швабів йому пох...ю!!))
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12.06.2022 14:56 Відповісти
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12.06.2022 15:00 Відповісти
ребятки старая европа нам не друг...будут ставить нам палки в колеса по мере возможности...
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12.06.2022 15:11 Відповісти
Именно та3 говорят российские пропагандисты
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12.06.2022 15:20 Відповісти
а кто нам друг? Молодая Россия?
😂😂😂
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12.06.2022 16:10 Відповісти
Так россиянам тоже все равно, как их воспринимают в мире,
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12.06.2022 15:19 Відповісти
Да и х@й на них. Лишь бы окорочков больше им не присылали.
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12.06.2022 15:21 Відповісти
Зате українцям не все одно коли ця істота здохне. Вже треба було позавчора.
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12.06.2022 15:20 Відповісти
Важко не погодитись з шановним паном Міністром!
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12.06.2022 15:20 Відповісти
Чхать хотел путлер как к нему относится Запад.
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12.06.2022 16:18 Відповісти
Куйлу не то чтобы совсем все равно. Скорее, ему не надо, чтоб любили, главное - чтобы боялись. Его мессидж: «я ********, я готов на все, по крайней мере куда на большее чем любой из вас. Бойтесь, суки, очень бойтесь.»
В известной притче про гору и Магомета, он хочет быть горой. Чтобы шли к нему, а не он. Чтобы само собой разумелось, что его сдвинуть нельзя, и поэтому надо двигать другую сторону.

И, казалось бы, именно поэтому Запад не должен был бы демонстрировать ни намека на слабость, а напротив, показывать твердость и решимость поставить урода на место, используя, если придется, весь арсенал средств. Однако, такой решимости не наблюдается. Не столько из-за личной трусости лидеров, сколько из-за того, что в условиях демократии решимость лидера идти до конца тут же будет преподнесена оппозицией как безответственная готовность пожертвовать интересами и жизнями собственного народа ради третьей стороны. А это рецепт поражения на выборах. И куйло это знает, знал с самого начала и рассчитывал именно на это. Поэтому он и наглеет: а хер ли вы мне сделаете? Нет у вас управы на меня, а у меня на вас есть
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12.06.2022 16:25 Відповісти
Не вірю,що люди,типу Макрона, прозріють,але добре що є ,котрі не живуть якимось ілюзіями щодо злочинців .
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12.06.2022 16:52 Відповісти
Цьому кодлу не буде все одно, коли всіх їх вилупків викинуть з цивілізованих країн. А ще краще НЕ будуть, взагалі, оркостанців нікуди пускати. Залізний занавес і хай варяться в своєму г*.
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12.06.2022 16:59 Відповісти
Этот *****, сам себя унижает, и нехрен на кого-то сворачивать.
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12.06.2022 18:38 Відповісти
 
 