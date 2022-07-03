Удары РФ по гражданским объектам – не ошибки точности, а прицельный огонь с целью терроризировать украинцев, - ЦПД

Армия России осуществляет прицельные ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

Там поддеркивают, что о проблемах точности ракет Х-22 известно еще в СССР.

"Тогда в их ТТХ закладывалась погрешность в 500 м от цели с компенсацией недостатка путем мощности. Но война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500 м и достигает вплоть до 3 км

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С мая ВС РФ начали опробовать Х-22 с целью выяснения ее эффективности, и через полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность", – указывают исследователи.

По их мнению, теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры, ведь удар по Кременчугу совершен с расстояния 200 км, а по Белгород-Днестровскому - со 170 км.

"Поэтому удары по гражданским объектам – это не ошибки точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины", – приходят к выводу в ЦПД.

Там призывают украинцев во время воздушной тревоги следовать в укрытия и помнить о правиле 2 стен и 2 выходов.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Число погибших и пропавших без вести в результате удара РФ по ТЦ в Кременчуге составляет 22 человека. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.