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Новости Война
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Удары РФ по гражданским объектам – не ошибки точности, а прицельный огонь с целью терроризировать украинцев, - ЦПД

кременчук

Армия России осуществляет прицельные ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

Там поддеркивают, что о проблемах точности ракет Х-22 известно еще в СССР.

"Тогда в их ТТХ закладывалась погрешность в 500 м от цели с компенсацией недостатка путем мощности. Но война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500 м и достигает вплоть до 3 км

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших и пропавших без вести в результате удара РФ по ТЦ в Кременчуге составляет 22 человека, - мэр Малецкий

С мая ВС РФ начали опробовать Х-22 с целью выяснения ее эффективности, и через полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность", – указывают исследователи.

По их мнению, теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры, ведь удар по Кременчугу совершен с расстояния 200 км, а по Белгород-Днестровскому - со 170 км.

"Поэтому удары по гражданским объектам – это не ошибки точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины", – приходят к выводу в ЦПД.

Там призывают украинцев во время воздушной тревоги следовать в укрытия и помнить о правиле 2 стен и 2 выходов.

Читайте: Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Число погибших и пропавших без вести в результате удара РФ по ТЦ в Кременчуге составляет 22 человека. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Кременчуг (350) Белгород-Днестровский (39) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+7
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03.07.2022 17:36
+7
Орки так и в Ичкерии воевали. И точно также будут платить только в разы больше
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03.07.2022 17:41
+6
https://ibb.co/LQv2GdV
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03.07.2022 18:04
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03.07.2022 17:36 Ответить
Та ******. Каци пуляют чем попало в нашу сторону. Вот еслі би і наши ружья кірпічьом нє чістілі.
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03.07.2022 17:39 Ответить
як би не ната,то наші ружа асфальтним бітумом мастили
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03.07.2022 18:38 Ответить
Орки так и в Ичкерии воевали. И точно также будут платить только в разы больше
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03.07.2022 17:41 Ответить
Для того хто стверджує що то помилки- А який процент прильоту в поле, море, озера? Отож...
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03.07.2022 17:44 Ответить
https://ibb.co/LQv2GdV
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03.07.2022 18:04 Ответить
Точно, була така у наріда надія, що рашка видуманих бандерівців буде бомбити, але так як вони видумані, то прийшлось постраждати "простому наріду", жертві російської пропаганди, яка як дивлюсь і досі заглядає в рот косорилим, бо дуже вже цікаво, що їм скажуть порівняно з ними вялікіє.
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03.07.2022 19:49 Ответить
А скільки ще повинно бути вбито дітей, жінок, стариків, щоб Путін зупинився? Ні, не зупинеться. Однозначно, зупинити його можливо лише, як зупинили бен Ладена.
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03.07.2022 19:29 Ответить
Что можно ожидать от преступников, только преступления...
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03.07.2022 23:53 Ответить
 
 