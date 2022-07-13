Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"
Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода "Северный поток" охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.
Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Следовательно, решение распространяется не только на одну турбину, но и на другие двигатели магистрали.
Еще пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.
"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции", - пишет The Globe and Mail.
При этом один из чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время, отмечает издание.
Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.
В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.
Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".
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Николай Озеров
Основной доход русне дает нефть, газ примерно 1/3- 1/4 от всех углеводородов.
Наша позиция по углеводородам должна быть - поставки рус газа в Европу в обмен на полное эмбарго нефти и угля, и полная блокировка SWIFT.
кому интересно, посмотрите интервью с Ланой Зеркаль на Радио НВ....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
Хочемо почути чим зайнята ця пані.
Юлія Ігорівна Ковалів (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 9 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - посол України в Канаді з 9 березня 2022 року
А щоб не гавкали - ось вам чотири гармати, нам не шкода.
Бо як розказуєш - то вереск від "експертів" і "знавців" стоїть до неба.