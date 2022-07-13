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Новости
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Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

потік,північний,турбіна

Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода "Северный поток" охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Следовательно, решение распространяется не только на одну турбину, но и на другие двигатели магистрали.

Еще пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.

Читайте: Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира

"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции", - пишет The Globe and Mail.

При этом один из чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время, отмечает издание.

Также читайте: США поддерживают решение Канады вернуть турбину для "Северного потока", - Госдеп

Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".

Канада (2076) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+13
социалистический нтернационал в действии. лицемерные продожные гниды.
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13.07.2022 13:08
+10
А Україна окрім піз....жа, ще щось робила із 2019року, велике крадівництво не рахуєм. Тепер усі навкруги винні боневтіку з дєрмаком і далі ******* і *******(наголос ставте самі).
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13.07.2022 13:20
+8
Якийсь дебілізм, замішаний на грошах. Нажаль це ознака сьогодення в світі.
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13.07.2022 13:12
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социалистический нтернационал в действии. лицемерные продожные гниды.
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13.07.2022 13:08 Ответить
Не швиди.
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13.07.2022 13:11 Ответить
«Ну что творят канадцы!»
Николай Озеров
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13.07.2022 13:09 Ответить
Щось тут не просто так.
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13.07.2022 13:09 Ответить
Европа в этом году не может физически отказаться от руссогаза. Иначе будет коллапс экономики.
Основной доход русне дает нефть, газ примерно 1/3- 1/4 от всех углеводородов.
Наша позиция по углеводородам должна быть - поставки рус газа в Европу в обмен на полное эмбарго нефти и угля, и полная блокировка SWIFT.
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13.07.2022 13:18 Ответить
Нашу позицию никто не спрашивает.
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13.07.2022 13:38 Ответить
тут я полностью согласен....., если Европа станет раком, то помощи нам от этого не прибавится...., если не сказать наоборот..... еще годик придется потерпеть, пока в Европе не развернется новая инфраструктура...., а они над этим усиленно работают....
кому интересно, посмотрите интервью с Ланой Зеркаль на Радио НВ....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
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13.07.2022 13:41 Ответить
гроші не пахнуть навіть і для канади...
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13.07.2022 13:11 Ответить
А собственно, чего мы хотим от Канады? То, что сами не соизволили сделать за 8лет?
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13.07.2022 13:12 Ответить
З 2014 по 2019 були проблеми?
Хочемо почути чим зайнята ця пані.
Юлія Ігорівна Ковалів (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 9 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - посол України в Канаді з 9 березня 2022 року
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13.07.2022 13:15 Ответить
Ця пані зайнята тим,чим "анал-табу" рекомендував. Відсмокчує.
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13.07.2022 13:33 Ответить
Якийсь дебілізм, замішаний на грошах. Нажаль це ознака сьогодення в світі.
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13.07.2022 13:12 Ответить
Зачекайте. Першу відремонтовану турбіну ще не віддали. А далі вони заберуть ще 6. І може теж не віддадуть
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13.07.2022 13:15 Ответить
А Україна окрім піз....жа, ще щось робила із 2019року, велике крадівництво не рахуєм. Тепер усі навкруги винні боневтіку з дєрмаком і далі ******* і *******(наголос ставте самі).
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13.07.2022 13:20 Ответить
З 2014 року
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13.07.2022 18:33 Ответить
Ці питання потрібно вирішувати за закритими дверями а не викликати посла на килим. Бо бикування викликає зворотню дію
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13.07.2022 13:22 Ответить
так, якщо публічно тиснути, то тим паче не прогнуться, щоб слабкість свою не продемонструвати
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13.07.2022 13:48 Ответить
Типовой Захід. Гешефт перш за все.
А щоб не гавкали - ось вам чотири гармати, нам не шкода.
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13.07.2022 13:29 Ответить
Ніж поливати гівном Канаду - краще згадайте про тих, хто не призначає більше року голову САП, а також тих, хто збанкрутив Нафтогаз (допобачення опалення), про тих хто намагається оскаржити націоналізацію Приватбанку. Тобто: якщо самі зелєбоби - то вам "нікто нічого нє должен", уйобкі хєрові...
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13.07.2022 13:35 Ответить
тебе влаштовує, чи ти вже в тій ДРГ?
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13.07.2022 13:50 Ответить
Все як завжди. І знову Путін у виграші, на жаль.
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13.07.2022 13:42 Ответить
санкции-********....полная профанация!
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13.07.2022 13:46 Ответить
берите берите побольше турбин. хороших и разных. Надо просто долго ремонтировать, придумать типа цинка нет.
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13.07.2022 14:06 Ответить
І хто тепер буде розказувати, які канадці друзі, нехай заткне пельку.
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13.07.2022 14:50 Ответить
Что канадские партнёры начали помогать нашему врагу. Кулеба там что в запой ушёл ?
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13.07.2022 15:11 Ответить
Тут ничего удивительного. В Канаде сейчас у власти леваки-социалисты, такие же как Шольц и Макрон.
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13.07.2022 15:54 Ответить
Головне, не припиняйте бити чолом вашій іконці номер 2 разом з христькою.
Бо як розказуєш - то вереск від "експертів" і "знавців" стоїть до неба.
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13.07.2022 16:08 Ответить
Америка та Британія - це дійсно надійні партнери та друзі, а Канадія - це друга хранція та германція.
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13.07.2022 17:58 Ответить
 
 