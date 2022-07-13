Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода "Северный поток" охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Следовательно, решение распространяется не только на одну турбину, но и на другие двигатели магистрали.

Еще пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.

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"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции", - пишет The Globe and Mail.

При этом один из чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время, отмечает издание.

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Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".