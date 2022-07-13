Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку"

Рішення уряду Канади ремонтувати на своїй території турбіни газопроводу "Північний потік" охоплює дворічний період і дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання.

Про це пише канадська газета The Globe and Mail, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Отже, рішення поширюється не лише на одну турбіну, а й на інші двигуни магістралі.

Іще п'ять двигунів можуть бути відправлені у Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

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"Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила своїх санкцій", - пише The Globe and Mail.

При цьому один із чиновників наголосив, що домовленість із Siemens дає змогу уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час, зазначає видання.

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Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".