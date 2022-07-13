Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку"
Рішення уряду Канади ремонтувати на своїй території турбіни газопроводу "Північний потік" охоплює дворічний період і дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання.
Про це пише канадська газета The Globe and Mail, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Отже, рішення поширюється не лише на одну турбіну, а й на інші двигуни магістралі.
Іще п'ять двигунів можуть бути відправлені у Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.
"Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила своїх санкцій", - пише The Globe and Mail.
При цьому один із чиновників наголосив, що домовленість із Siemens дає змогу уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час, зазначає видання.
Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.
В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".
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Николай Озеров
Основной доход русне дает нефть, газ примерно 1/3- 1/4 от всех углеводородов.
Наша позиция по углеводородам должна быть - поставки рус газа в Европу в обмен на полное эмбарго нефти и угля, и полная блокировка SWIFT.
кому интересно, посмотрите интервью с Ланой Зеркаль на Радио НВ....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
Хочемо почути чим зайнята ця пані.
Юлія Ігорівна Ковалів (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 9 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - посол України в Канаді з 9 березня 2022 року
А щоб не гавкали - ось вам чотири гармати, нам не шкода.
Бо як розказуєш - то вереск від "експертів" і "знавців" стоїть до неба.