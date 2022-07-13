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Новини
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Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку"

потік,північний,турбіна

Рішення уряду Канади ремонтувати на своїй території турбіни газопроводу "Північний потік" охоплює дворічний період і дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання.

Про це пише канадська газета The Globe and Mail, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Отже, рішення поширюється не лише на одну турбіну, а й на інші двигуни магістралі.

Іще п'ять двигунів можуть бути відправлені у Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

Читайте: Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

"Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила своїх санкцій", - пише The Globe and Mail.

При цьому один із чиновників наголосив, що домовленість із Siemens дає змогу уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час, зазначає видання.

Також читайте: США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп

Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".

Автор: 

Канада (2189) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+13
социалистический нтернационал в действии. лицемерные продожные гниды.
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13.07.2022 13:08
+10
А Україна окрім піз....жа, ще щось робила із 2019року, велике крадівництво не рахуєм. Тепер усі навкруги винні боневтіку з дєрмаком і далі ******* і *******(наголос ставте самі).
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13.07.2022 13:20
+8
Якийсь дебілізм, замішаний на грошах. Нажаль це ознака сьогодення в світі.
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13.07.2022 13:12
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социалистический нтернационал в действии. лицемерные продожные гниды.
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13.07.2022 13:08 Відповісти
Не швиди.
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13.07.2022 13:11 Відповісти
«Ну что творят канадцы!»
Николай Озеров
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13.07.2022 13:09 Відповісти
Щось тут не просто так.
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13.07.2022 13:09 Відповісти
Европа в этом году не может физически отказаться от руссогаза. Иначе будет коллапс экономики.
Основной доход русне дает нефть, газ примерно 1/3- 1/4 от всех углеводородов.
Наша позиция по углеводородам должна быть - поставки рус газа в Европу в обмен на полное эмбарго нефти и угля, и полная блокировка SWIFT.
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13.07.2022 13:18 Відповісти
Нашу позицию никто не спрашивает.
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13.07.2022 13:38 Відповісти
тут я полностью согласен....., если Европа станет раком, то помощи нам от этого не прибавится...., если не сказать наоборот..... еще годик придется потерпеть, пока в Европе не развернется новая инфраструктура...., а они над этим усиленно работают....
кому интересно, посмотрите интервью с Ланой Зеркаль на Радио НВ....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
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13.07.2022 13:41 Відповісти
гроші не пахнуть навіть і для канади...
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13.07.2022 13:11 Відповісти
А собственно, чего мы хотим от Канады? То, что сами не соизволили сделать за 8лет?
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13.07.2022 13:12 Відповісти
З 2014 по 2019 були проблеми?
Хочемо почути чим зайнята ця пані.
Юлія Ігорівна Ковалів (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 9 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - посол України в Канаді з 9 березня 2022 року
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13.07.2022 13:15 Відповісти
Ця пані зайнята тим,чим "анал-табу" рекомендував. Відсмокчує.
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13.07.2022 13:33 Відповісти
Якийсь дебілізм, замішаний на грошах. Нажаль це ознака сьогодення в світі.
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13.07.2022 13:12 Відповісти
Зачекайте. Першу відремонтовану турбіну ще не віддали. А далі вони заберуть ще 6. І може теж не віддадуть
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13.07.2022 13:15 Відповісти
А Україна окрім піз....жа, ще щось робила із 2019року, велике крадівництво не рахуєм. Тепер усі навкруги винні боневтіку з дєрмаком і далі ******* і *******(наголос ставте самі).
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13.07.2022 13:20 Відповісти
З 2014 року
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13.07.2022 18:33 Відповісти
Ці питання потрібно вирішувати за закритими дверями а не викликати посла на килим. Бо бикування викликає зворотню дію
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13.07.2022 13:22 Відповісти
так, якщо публічно тиснути, то тим паче не прогнуться, щоб слабкість свою не продемонструвати
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13.07.2022 13:48 Відповісти
Типовой Захід. Гешефт перш за все.
А щоб не гавкали - ось вам чотири гармати, нам не шкода.
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13.07.2022 13:29 Відповісти
Ніж поливати гівном Канаду - краще згадайте про тих, хто не призначає більше року голову САП, а також тих, хто збанкрутив Нафтогаз (допобачення опалення), про тих хто намагається оскаржити націоналізацію Приватбанку. Тобто: якщо самі зелєбоби - то вам "нікто нічого нє должен", уйобкі хєрові...
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13.07.2022 13:35 Відповісти
тебе влаштовує, чи ти вже в тій ДРГ?
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13.07.2022 13:50 Відповісти
Все як завжди. І знову Путін у виграші, на жаль.
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13.07.2022 13:42 Відповісти
санкции-********....полная профанация!
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13.07.2022 13:46 Відповісти
берите берите побольше турбин. хороших и разных. Надо просто долго ремонтировать, придумать типа цинка нет.
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13.07.2022 14:06 Відповісти
І хто тепер буде розказувати, які канадці друзі, нехай заткне пельку.
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13.07.2022 14:50 Відповісти
Что канадские партнёры начали помогать нашему врагу. Кулеба там что в запой ушёл ?
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13.07.2022 15:11 Відповісти
Тут ничего удивительного. В Канаде сейчас у власти леваки-социалисты, такие же как Шольц и Макрон.
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13.07.2022 15:54 Відповісти
Головне, не припиняйте бити чолом вашій іконці номер 2 разом з христькою.
Бо як розказуєш - то вереск від "експертів" і "знавців" стоїть до неба.
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13.07.2022 16:08 Відповісти
Америка та Британія - це дійсно надійні партнери та друзі, а Канадія - це друга хранція та германція.
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13.07.2022 17:58 Відповісти
 
 