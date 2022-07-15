Вечером 15 июля российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины

Вечером 15 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины. Сообщается об ударах по Днепру, Кременчугу, Славянску, Бахмуту, Одесщине и Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, что по Бахмуту российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган".

Также оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силы ПВО.

Россияне обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате этого есть погибшие.

Также местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге.

Позже стало известно, что в Днепре погиб человек. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие города - погибли три человека, еще 15 ранены

Руководитель Киевской ОВА обнародовал информацию о том, что в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.