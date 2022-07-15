Вечером 15 июля российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины
Вечером 15 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины. Сообщается об ударах по Днепру, Кременчугу, Славянску, Бахмуту, Одесщине и Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стало известно, что по Бахмуту российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган".
Также оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силы ПВО.
Россияне обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате этого есть погибшие.
Также местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге.
Позже стало известно, что в Днепре погиб человек. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие города - погибли три человека, еще 15 ранены
Руководитель Киевской ОВА обнародовал информацию о том, что в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
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Ми почали нищити БК рашні в тилу.
Обстрілів поменшало,бо у орків нема того об'єму снарядів.
Моментально організувались переговори,куди поїхав завхоз,поставлений орками для контролю нелоха,провелись переговори і тепер типу перемир'я?
Андрюша допоміг оркам перегрупуватись 100% 😠
Что там делает Украина, им по барабану. Согласилась на мир - хорошо. Не согласились, значит не согласились. Будет больше проблем и трудностей оккупантам, но не критично.
Так что вопросы не к какому то там Андрюше.
Украина на мир не идет и не пойдет пока не выйдет на границы 1991 года. Это очевидно.
Сидіть та бійтеся.
Думайте, хоч через раз головою, перш ніж шо-нібуть писюкати. Бо в голову можна не лише жерти.
В усіх сенсах.
- Чьто ета?! Как ета?!
- А ось так
- ЧЄМ? у вас же нє чім?!
- А ось є чим
РСЗВ "Вільха"
"Вільха" це система залпового вогню із самонаведенням та корекцією курсу. Дальність польоту до 170 км. Швидкість польоту 100-120 м\с. 30 серпня 2019 відповідно до плану державних випробувань, було проведено пуски ракет "Вільха-М" та "Вільха-Р" стандартної заводської комплектації. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
РК-360МЦ «Нептун».
РК-360МЦ «Нептун». це протикорабельна крилата ракета
Державні випробування - серпень 2019 року. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені. Тоді ж було проведено стендові та повітряні випробування спеціалізованої кластерної системи повітряного запуску крилатих ракет "Нептун" - "Горіх-С". Випробування підтвердили заявлені тактико-технічні параметри та готовність до переходу до другого етапу виробничих випробувань. Повітряні випробування проводились на зовнішній підвісці вертольота Мі-24ПУ1 у режимі руху на стандартній крейсерській швидкості.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити РК-360МЦ «Нептун» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
2С22 «Богдана»
2С22 «Богдана» - українська колісна самохідна гаубиця, із стволом калібру 155 мм. Встановлена на шасі КрАЗ-63221. Гаубиця розробляється щонайменше з 2018 року. «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під «натівський» калібр 155 мм Снаряди під неї бралося забезпечити https://web.archive.org/web/20180811140823im_/https://i0.wp.com/mil.in.ua/wp-content/uploads/2018/08/155-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-1.png?w=368&ssl=1 ДАХК "Артем"
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити 2С22 «Богдана» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
ОТРК "Гром-2".
Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Це питання з того ж ряду - чому орк проснувся в Новій Каховкі, а не на Чонгарі
під час якого відбулась вінницька трагедія.
Саме він став на захист Єрмака, якому почав доручати важливі державні справи‼️
Ми ж не можем сказати - люди, здристніть - зараз будемо гатити.