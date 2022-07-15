Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили масований обстріл міст України

Ввечері 15 липня російські окупанти нанесли масований ракетний по ряду міст України. Повідомляється про удари по Дніпру, Кременчуці, Слов'янську, Бахмуту, Одещині та Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що по Бахмуту російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган".

Також окупанти випустили три ракети по території Одеської області. Одну ракету збили силами ППО.

Росіяни обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі і Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі загинула людина. Ворожі ракети влучили у промислове підприємство міста - загинули троє людей, ще 15 поранені

Керівник Київської ОВА оприлюднив інформацію про те, що в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України збита ворожа ракета.