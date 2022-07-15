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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили масований обстріл міст України

ракета,обстріл

Ввечері 15 липня російські окупанти нанесли масований ракетний по ряду міст України. Повідомляється про удари по Дніпру, Кременчуці, Слов'янську, Бахмуту, Одещині та Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що по Бахмуту російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган".

Також окупанти випустили три ракети по території Одеської області. Одну ракету збили силами ППО.

Росіяни обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі і Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі загинула людина.  Ворожі ракети влучили у промислове підприємство міста - загинули троє людей, ще 15 поранені

Керівник Київської ОВА оприлюднив інформацію про те, що в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України збита ворожа ракета.

Автор: 

Дніпро (3264) Київська область (4011) Кременчук (293) обстріл (28357) Одеська область (3194) Слов’янськ (598)


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Топ коментарі
+55
Щоб ви здохли, кляті кацапи.
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15.07.2022 23:30
+43
Коли асфальт перетвориться на зброю.
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15.07.2022 23:34
+22
Повторю. ***** и его раша - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и их режимы и рядом не стояли. По звериной жестокости рашисты превзошли уже всех.
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15.07.2022 23:33
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Щоб ви здохли, кляті кацапи.
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15.07.2022 23:30 Відповісти
Поясніть.
Ми почали нищити БК рашні в тилу.
Обстрілів поменшало,бо у орків нема того об'єму снарядів.
Моментально організувались переговори,куди поїхав завхоз,поставлений орками для контролю нелоха,провелись переговори і тепер типу перемир'я?
Андрюша допоміг оркам перегрупуватись 100% 😠
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16.07.2022 01:24 Відповісти
Так треба щось їсти російським туристам на єгипетських курортах, бо помруть там з голоду. Що їм загиблі українці.
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16.07.2022 10:09 Відповісти
Объясняю. Это тактическая уловка такая у оккупантов. Захватить что то, и сразу требовать мирных переговоров, чтобы выиграть время для подтягивания ресурсов и передислокации для дальнейшего наступления. Захватили следующий кусок территории, снова требовать мир и так далее...
Что там делает Украина, им по барабану. Согласилась на мир - хорошо. Не согласились, значит не согласились. Будет больше проблем и трудностей оккупантам, но не критично.
Так что вопросы не к какому то там Андрюше.
Украина на мир не идет и не пойдет пока не выйдет на границы 1991 года. Это очевидно.
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16.07.2022 15:33 Відповісти
Господи, когда мы начнем их обстреливать?!!!!!
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15.07.2022 23:33 Відповісти
Коли асфальт перетвориться на зброю.
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15.07.2022 23:34 Відповісти
Мы их и обстреливаем. Только разница в том, что мы люди, а они нелюди.
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15.07.2022 23:35 Відповісти
Чесно? І з чого ж саме "обстрєліваєтє"?
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15.07.2022 23:39 Відповісти
Вашими выхлопами и обстреливаем. Вы их исправно поставляете. Они у вас ядренее любых ракет.
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15.07.2022 23:53 Відповісти
На щось подібне й чекав. Ви напевно разом з боневтіком стріляєте: раз - він, раз - ви...
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15.07.2022 23:57 Відповісти
А вы наверное от тупости своей совсем оглохли и ослепли. Лечитесь пока не поздно.

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16.07.2022 00:08 Відповісти
Дякую красно за непрошені поради, але те, що на мапі -- українська земля й міста...
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16.07.2022 00:19 Відповісти
Оккупированная украинская земля. Кроме Белгорода или Курска
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16.07.2022 00:27 Відповісти
Ви бачите, яку саме новину ви коментуєте? "Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили масований обстріл міст України". То де там "ваші" на вашій мапі?
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16.07.2022 00:37 Відповісти
А вы читать научитесь внимательно перед тем, как вставлять свое "я". Читать молча иногда очень полезно.
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16.07.2022 00:40 Відповісти
Дякую вчергове за непрохану пораду. Йдіть з миром.
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16.07.2022 00:50 Відповісти
И вам не хворать.
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16.07.2022 00:56 Відповісти
Не сваріться , хлопці , так як сьогодні це зайве 😕
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16.07.2022 01:26 Відповісти
А в тебе повилазило? Найнебезпечніші цілі для ЗСУ зараз на українській землі і в деяких українських містах.
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16.07.2022 03:55 Відповісти
ми не повинні уподоблюватись терористам. нищити тре тільки їхню армію. тим більше, дороге задоволення пуляти ракетами по мокшанському скоту цивільному.
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15.07.2022 23:35 Відповісти
Ніфіга падобнага! Нищити вас ми будемо разом з усім вашим лівером!

Сидіть та бійтеся.
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16.07.2022 01:30 Відповісти
Ага! То може, ще свинособачим вибл$дкам рильця від шмаркликів втирати будем? Чи їхніх свино-*****-маток втішатимемо, бо якогось їхнього ваньку повернули на расію у півлітровій баночці?
Думайте, хоч через раз головою, перш ніж шо-нібуть писюкати. Бо в голову можна не лише жерти.
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16.07.2022 01:44 Відповісти
Господи, коли вже кацапня в Україні опанує українську?!
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15.07.2022 23:42 Відповісти
От не треба. Вони й свою, начебто власну, расєйську сплюндрували. Хай українську не чіпають
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16.07.2022 00:24 Відповісти
Ти так трусишся за збереження мови окупанта в Україні, що навіть твої тупі словесні конструкції не можуть цього приховати.
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16.07.2022 00:31 Відповісти
Тупий в тебе висновок. Я проти того, аби кацапня опановувала українську, бо я проти існування будьякоїмовної кацапні в Україні
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16.07.2022 02:59 Відповісти
Ніколи. Вони, скорше, собі щелепу вивихнуть об паляницю.
В усіх сенсах.
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16.07.2022 01:49 Відповісти
З зепідарньою,лишається використовувати іх потребу кучкуватися головне створювати різноманітні приманки. Кацапи дуже ********** тройний одеколон. Може волонтери відкриють підпільну метило спиртоварню? Ідея суцільна дурня,але варіабельна,й скільки,їх,нестане
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16.07.2022 00:24 Відповісти
Судячи з усього, ніколи
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16.07.2022 01:00 Відповісти
Повторю. ***** и его раша - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и их режимы и рядом не стояли. По звериной жестокости рашисты превзошли уже всех.
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15.07.2022 23:33 Відповісти
Це мабуть кацапня біситься від того що Рєзніков патякав про американські РСЗВ на 300км.
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15.07.2022 23:35 Відповісти
Так що, не патякать? Сидіть тихо і не рипаться? Це русня, вона біситься бо вона *******. Шукати причину в нас і намагатись пояснити якось це принципово неправильно
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15.07.2022 23:41 Відповісти
Патякать постфактум. Щоб було

- Чьто ета?! Как ета?!
- А ось так
- ЧЄМ? у вас же нє чім?!
- А ось є чим
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16.07.2022 00:34 Відповісти
Радше від того, що дядько Хімарс має гарний зір, час і натхнення незалежно від відстані.
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16.07.2022 00:29 Відповісти
Нам нужно наладить производство дальнобойных балистических (типа Гром) и крылатых ракет (на основе Нептуна), что бы насыпать за паребрик. Уже 5й месяц войны, можно было наладить производство!
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15.07.2022 23:36 Відповісти
Теперь уже сложно. Сначала агенты ***** остановили всю ракетную программу, а сейчас уже разрушено много ключевых производств.
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15.07.2022 23:40 Відповісти
складно, але "все, що було зроблено руками людей, можна побудувати знову". Єдине що прийдеться мабуть самім на це все скидатися, не чекати, коли олігархічна влада прокинеться, вони якісь відірвані, вже й бомби на голову сипалися, але ж ні...тільки перший переляк пройшов і знову за своє.
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15.07.2022 23:48 Відповісти
Это же не танки и стволы орудий, где нужны супер тяжелые станки. Какую деталь ракеты невозможно изготовить в Украине? В крайнем варианте, заказать изготовление этой детали на стороне.
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15.07.2022 23:54 Відповісти
Ракета - это тысячи высокотехнологичных деталей и изделий. Я перечислю только часть городов где делались комплектующие: Павлоград, Харьков, Шостка, Днепр, Запорожье, Киев ...
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16.07.2022 00:02 Відповісти
Какую из этих "тысячи деталей" нельзя изготовить в подвале или мастерской?
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16.07.2022 00:15 Відповісти
Например специальное топливо, титановые лопатки или миллиметровую ГСН. Берите паяльник, молоток с напильником и дерзайте. Расскажите результат.
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16.07.2022 00:31 Відповісти
Вот и надо было вывезти производство из этих городов в горы. И там строить заводы. Никого туда не пускать, чтобы никто не навел. Но у нас, во время войны, главное - асфальт. Потму что страной управляют профессиональные дебилы.
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16.07.2022 00:18 Відповісти
Нужно было выбирать мозгами, а не жопой в 2019 году. Все остальное - вторично.
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16.07.2022 00:25 Відповісти
Не в горы а в шахты-куда никакие рашкинские ракеты не достанут и где можно спокойно собирать наши ракеты. Таких шахт в Украине есть причем на Западе-куда рашкинмские солдаты не дойдут. Но что вы хотите от зеленого осла-Бубочки? Бубочка головой думать не умеет,он только текст может зачитать-который ему Ермак написал
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16.07.2022 10:40 Відповісти
Лол немцы 80 лет назад делали ракеты, а в Украине в 2022 году это стало чем-то сложным. Палестинцы кустарно делают и регулярно ими обстреливают Израиль, но мы не умеем.
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16.07.2022 01:45 Відповісти
Так и нужно было оборудование этих заводов срочно вывозить в подземные шахты на Западе Украины-уже в марте месяце вывозить а не ждать пока их Парашка методично будет расстреливать в течении нескольких месяцев. украине в любом случае нужно сохранить собственное ракетное военное производство
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16.07.2022 10:43 Відповісти
Було б бажання, а зараз це життєво необхідно, ми повинні мати таку саму зброю, що і *********.
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16.07.2022 00:03 Відповісти
И поэтому мы вынуждены сейчас просить такое оружие у союзников. Свое производство мы просрали, выбрав во власть барыгу и барыг в 2019 году. А ведь оружие уже было создано, только производи.

РСЗВ "Вільха"



"Вільха" це система залпового вогню із самонаведенням та корекцією курсу. Дальність польоту до 170 км. Швидкість польоту 100-120 м\с. 30 серпня 2019 відповідно до плану державних випробувань, було проведено пуски ракет "Вільха-М" та "Вільха-Р" стандартної заводської комплектації. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
РК-360МЦ «Нептун».



РК-360МЦ «Нептун». це протикорабельна крилата ракета
Державні випробування - серпень 2019 року. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені. Тоді ж було проведено стендові та повітряні випробування спеціалізованої кластерної системи повітряного запуску крилатих ракет "Нептун" - "Горіх-С". Випробування підтвердили заявлені тактико-технічні параметри та готовність до переходу до другого етапу виробничих випробувань. Повітряні випробування проводились на зовнішній підвісці вертольота Мі-24ПУ1 у режимі руху на стандартній крейсерській швидкості.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити РК-360МЦ «Нептун» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
2С22 «Богдана»


2С22 «Богдана» - українська колісна самохідна гаубиця, із стволом калібру 155 мм. Встановлена на шасі КрАЗ-63221. Гаубиця розробляється щонайменше з 2018 року. «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під «натівський» калібр 155 мм Снаряди під неї бралося забезпечити https://web.archive.org/web/20180811140823im_/https://i0.wp.com/mil.in.ua/wp-content/uploads/2018/08/155-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-1.png?w=368&ssl=1 ДАХК "Артем"
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити 2С22 «Богдана» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
ОТРК "Гром-2".



Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
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16.07.2022 00:15 Відповісти
Союзники - это супер, но союзники запрещают нам стрелять за паребрик. Думаю даже запрещают стрелять по Крыму (есть такое подозрение). Поэтому нам нужно изготовить свое, что бы пулять по кацапам (складам, базам, воинским частям, заводам).
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16.07.2022 00:18 Відповісти
Скажу только три простых вещи. Топливо делалось в Павлограде, стволы для Богданы в Краматорске, шасси Грома в Харькове. И т.д.
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16.07.2022 00:23 Відповісти
Думаешь ты натужную фигню, подтверждений которой нет. Союзники прямым текстом говорят про легитимность Крымского моста, как цели для ВСУ.
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16.07.2022 03:58 Відповісти
Сожрала "Вільху" зеленая ржавчина.
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16.07.2022 10:11 Відповісти
Сейчас вообще не до насыпания "за поребрик", тысячи опасных целей всё ещё бродят по украинским землям.
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16.07.2022 04:00 Відповісти
Результат переговоров в Стамбуле налицо. Украинская власть к сожалению опять показала рашистам что если на нас надавить то мы готовы опять сесть за стол переговоров и пойти на компромисы.
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15.07.2022 23:36 Відповісти
Якщо б Штати після кожного обстрілу цивільних знов почали б оперативно надавати нашим військовим точні координати москальських генералів і полковників на фронті, кількість таких обстрілів одразу б різко впала.
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15.07.2022 23:47 Відповісти
Пишут дети дошкольного возраста.
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15.07.2022 23:50 Відповісти
Балалайку від щелепи відв'яжи, буряте, походи до школи і опануй українську, перш ніж до українців звертатися.
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16.07.2022 00:25 Відповісти
подонки конченные... путинскую орду только безалостно уничтожать
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15.07.2022 23:49 Відповісти
Невже в країні в якій будували космічні ракети, за пів року неможливо виготовити хоч з десяток крилатих ракет?
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16.07.2022 00:03 Відповісти
Горіти вам всім в аду кляті кацап
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16.07.2022 00:03 Відповісти
Москалі цілодобово тащять з Криму в Херсонську область зброю та матеріали для зведення укріпрайонів, вони окопуються щоб наші контратаки дались нам великою кров"ю, тому що штурмувати укріпрайони в рази важче, ніж неукріплені позиції. Головне питання - чому маючи на озброєнні РСЗВ та артилерію ми ще й досі не зруйнували ті мости, якими москалі везуть з Криму собі підкріплення? І питання це не до військових, бо вони вже давно б ці мости зруйнували. Питання до ЗЕленої ОПи, тому що вони, схоже, вирішили погратися з москалями в "гру" щодо "зернових коридорів" в обмін на українську землю, яка їм,схоже годиться за розмінну монету в 30 *********. Три рочки гралися в "загляні в глаза ху@лу, чтоб найті там мір", потім гралися в "закатаємо зброю в асфальт", потім в "розмінуємо Чонгар"... Так можемо всю країну програти, якщо не зупинимо загравшихся "слуг кремля" ...
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16.07.2022 00:12 Відповісти
тому що необхідно створити ситуацію, при якій це робити буде неможливо.
Це питання з того ж ряду - чому орк проснувся в Новій Каховкі, а не на Чонгарі
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16.07.2022 00:17 Відповісти
Тому що рсзв і артилерія нічого з кримським мостом не зробить. Його опори тільки важкі ракети візьмуть.
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16.07.2022 04:01 Відповісти
А чому мости на херсонщині до тепер цілі? Щоби окупантам було комфортно перекидати на фронт війська із Криму??? Тоді не підірвали і тепер не підривають.
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16.07.2022 10:14 Відповісти
Наразі рейтинг Зеленського стрімко почав наближатися до нульової точки, скоро пройде її і почне набирати від"ємних значень - бо саме він оголосив перемир"я,
під час якого відбулась вінницька трагедія.

Саме він став на захист Єрмака, якому почав доручати важливі державні справи‼️
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16.07.2022 01:30 Відповісти
яке перемир'я, до Вінниці 2 тижні склади зі зброєю по всьому ордло знищували десятками.
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16.07.2022 10:23 Відповісти
Вони ж з територій шкіл, лікарень та мікрорайонів луплять.
Ми ж не можем сказати - люди, здристніть - зараз будемо гатити.
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16.07.2022 02:15 Відповісти
Яка несподіванка, поверніть ядерну зброю Україні, заберіть клоуна разом з цирком.
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16.07.2022 07:45 Відповісти
твари.
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16.07.2022 07:57 Відповісти
 
 