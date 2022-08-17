РУС
Захват Запорожской АЭС россиянами несет серьезную угрозу, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что пребывание российских военных на Запорожской АЭС создает большие риски и призвал демилитаризировать станцию и как можно скорее допустить туда инспекцию МАГАТЭ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Захват Запорожской АЭС российскими силами представляет серьезную угрозу безопасности этого объекта, увеличивает риск инцидента или несчастного случая и ставит под угрозу население соседних стран и международного сообщества в целом. Нужно безотлагательно допустить инспекцию Международного агентства по атомной энергии и обеспечить отвод всех российских сил", – заявил генсек НАТО.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы ведутся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее подорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

