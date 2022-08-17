УКР
Захоплення Запорізької АЕС росіянами несе серйозну загрозу, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики та закликав демілітаризувати станцію і якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Захоплення Запорізької АЕС російськими силами становить серйозну загрозу безпеці цього об’єкту, збільшує ризик інциденту чи нещасного випадку і ставить під загрозу населення сусідніх країн та міжнародної спільноти загалом. Потрібно невідкладно уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Столтенберг Єнс (1596) Запорізька АЕС (1454)
+8
сорок душ посменно воя,раскалились добела...
вам же,блеать,сказали - нам нужны пушки побольше!
17.08.2022 18:30 Відповісти
+3
Я б радив НАТО активніше шевелити поршнями. Нагадую, що ці макаки боїнг збили, а тут найбільша в Європі атомка.
17.08.2022 18:35 Відповісти
+2
Столенберг , БЛИН, А ХТО ВАМ мешав захищати Україну ? Ви думали шо россіяне жартуватиприбули 150 тисячний арміей?

такщо тепер сидить з небезпекою разом з Україною
17.08.2022 18:41 Відповісти
сорок душ посменно воя,раскалились добела...
вам же,блеать,сказали - нам нужны пушки побольше!
17.08.2022 18:30 Відповісти
https://youtu.be/5dYnPHeA2VU Нам нужны пушки побольше!
17.08.2022 18:34 Відповісти
о..дякуємо, що сказали..бо ми ж нє в курсах..

МАГАТЕ ло нбого ближче, міг і пнути..
17.08.2022 18:32 Відповісти
Я б радив НАТО активніше шевелити поршнями. Нагадую, що ці макаки боїнг збили, а тут найбільша в Європі атомка.
17.08.2022 18:35 Відповісти
Это инфа для налогоплатильщиков США,поставок вооружения больше будет.Еще бы решить вопрос зе и его окружением.США не подведет
17.08.2022 18:44 Відповісти
Столенберг , БЛИН, А ХТО ВАМ мешав захищати Україну ? Ви думали шо россіяне жартуватиприбули 150 тисячний арміей?

такщо тепер сидить з небезпекою разом з Україною
17.08.2022 18:41 Відповісти
Переводчиком пользуешься?Но для тебя дуры скажу-Украина не в НАТО.США Украину не бросят,слишком большие ставки.
17.08.2022 18:52 Відповісти
Невже? В Україні про це зна кожна людина , в Європі -- що ,
одні дебіли?
17.08.2022 18:42 Відповісти
проклюнувся пльоть, де ССО НАТО, де котики Дельта, де герої, які звільнять світ від ядерних терористів
17.08.2022 18:43 Відповісти
Байден введи війска!
17.08.2022 18:59 Відповісти
ото розумна людина!
так шо, вас там хоч із десяток набереться?
17.08.2022 18:59 Відповісти
Смешное НАТО.
Это их козырь и просто так не отдадут..

Если рванут, как раз с Украины получится буферная зона.
То что и хотели.
17.08.2022 19:30 Відповісти
Агент Стеклов вдруг активизировался. (Да, он натурально был в КГБ как агент Стеклов)
17.08.2022 19:38 Відповісти
Серьезную угрозу несут такие бесполезные бездельники как Столтенберг.
17.08.2022 19:57 Відповісти
НАТО отелилося
17.08.2022 21:03 Відповісти
..."Захоплення Запорізької АЕС росіянами"...
Не захоплення ****,а здача росіянам.
17.08.2022 23:50 Відповісти
 
 