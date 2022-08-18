Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину, - Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем

Переговоры с Россией возможны только в том случае, если она отведет армию с незаконно оккупированной территории Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Зеленского, Эрдоган в ходе переговоров сказал, что продовольственная инициатива по экспорту украинского зерна дает "дипломатическое окно" договоренностей о предстоящем прекращении войны.

"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" российское оружие. Очень удивлен, что они (РФ) готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданской инфраструктуре– не могут хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... Потом будет потом", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет веру, что война закончится за столом переговоров.

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.

