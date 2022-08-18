РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6195 посетителей онлайн
Новости Война
8 583 57

Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину, - Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем

зеленський,ердоган,гутерріш

Переговоры с Россией возможны только в том случае, если она отведет армию с незаконно оккупированной территории Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Суспільне.

По словам Зеленского, Эрдоган в ходе переговоров сказал, что продовольственная инициатива по экспорту украинского зерна дает "дипломатическое окно" договоренностей о предстоящем прекращении войны.

"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" российское оружие. Очень удивлен, что они (РФ) готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданской инфраструктуре– не могут хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... Потом будет потом", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг усилил резервами свои группировки на Харьковском и Южнобужском направлениях, - Генштаб ВСУ

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет веру, что война закончится за столом переговоров.

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.

Читайте также: Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский

Зеленский Владимир (21990) переговоры с Россией (1327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Буває іноді, що говорить правильні речі: рідко, але буває.
Мабуть, єрмак посцяти пішов, а татарова чи подоляка не було на місці...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:13 Ответить
+28
а де полонені Азовці, яких цей придурок здав в полон?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:16 Ответить
+20
... не каже правильні речі..а читає написане. Скунса банально попередили, що бігти нікуди. І що мирні переговори, це стовідсоткова перемога рашки і стовідсоткова поразка всій антиросійській коаліціі... Це другий Афганістан для США і політична смерть Байдена ... Зелений скунс озвучив не свої думки і не свої надії!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буває іноді, що говорить правильні речі: рідко, але буває.
Мабуть, єрмак посцяти пішов, а татарова чи подоляка не було на місці...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:13 Ответить
А бувае пофарисейничать охота.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:17 Ответить
100% було саме так
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
... не каже правильні речі..а читає написане. Скунса банально попередили, що бігти нікуди. І що мирні переговори, це стовідсоткова перемога рашки і стовідсоткова поразка всій антиросійській коаліціі... Це другий Афганістан для США і політична смерть Байдена ... Зелений скунс озвучив не свої думки і не свої надії!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
Скажи спасибо США просто их пальцы у него на кадыке, если че сламают.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:44 Ответить
Пальці Українців там.
Українців ніяких мирних домовленостей з рашистами не приймуть.
Про "внєшнєє управлєніє" казка рашистів.... ти часом не з їх? Напиши путин-*****, рф- страна террорист.
показать весь комментарий
19.08.2022 02:13 Ответить
Гепотитично уявляємо що расєя залишить Україну у руїнах і розграбовану про що на твою думку можливі перемовини про яку каже твій гундосіквідосік, хіба це правильні речі...?
показать весь комментарий
18.08.2022 23:37 Ответить
репарации, контрибуции. обмен телами и пленными. выдача военных преступников. возврат гражданских. это с нашей стороны. с их стороны будет обычная шняга про разоружение и внеблоковость. Т.е. опять ниочём.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:53 Ответить
....російські війська залишать Україну....polnostju v soglasiji s granicami 1991 roku
показать весь комментарий
18.08.2022 20:13 Ответить
А де зрада?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:14 Ответить
а де полонені Азовці, яких цей придурок здав в полон?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:16 Ответить
А що залишалось робити? Видати свій наказ 227 та стояти насмерть?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
Зеботе , зтули пельку і не базікай
показать весь комментарий
18.08.2022 20:20 Ответить
краще померти в бою, ніж в полоні..... Крім цього, є і нформація, що кілька невеликих груп таки вийшли з Маріка і успішно добралися до лінії фронту
показать весь комментарий
18.08.2022 20:21 Ответить
Яке ти маєш право засуджувати їх вибір? Ти сам воював, був на війні, чи з дивану попердюєш?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:24 Ответить
Наші дівани рядам, толька у тібя зільоний.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:29 Ответить
ni , nado bilo asfalt prakladivatj novy - do Mariupolja.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:22 Ответить
це не торги. поки що...
показать весь комментарий
18.08.2022 22:10 Ответить
vam malo razrushenij , ubitih , zakatovanih , pohishennih - v pervye 2-3 dnja voini ?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:20 Ответить
перша вимога мала б бути - звільнення всіх захисників Азовсталі, а вже потім відкат на позиції до 24 лютого...... а там можна було б ні про що не домовлятися
але зелений таки тупий
показать весь комментарий
18.08.2022 20:15 Ответить
відкат на позиції до 24 лютого.....1992 roku
показать весь комментарий
18.08.2022 20:17 Ответить
Оглядачі дивуються, що делегація Туреччини була багаточисельна а розмова тривала якихось 40 хвилин.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:16 Ответить
Бiльша частина делегацii торгувала помидорами на Центральному ринку...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:47 Ответить
40 хвилин то з гутєрішом. З турками здається декілька годин розмовляли
показать весь комментарий
18.08.2022 21:05 Ответить
опоньки. Ащо зрада відміняється?
а що Порошенкові джигіти будуть перетирать
неподобство якесь
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
.... озвучити думки і рішення США і Байдена заставили зеленого скунса. Засмутився хопчина. А так хотілося зустрітися з путіним..... І бігти нікуди!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:22 Ответить
Зустріч Зе з ху@ лом , закінчилася б катастрофою для Украіни , так як всі наші Західні партнери відмовилися б нам допомагати і військовю технікою і фінансами !
показать весь комментарий
18.08.2022 20:26 Ответить
..відмова допомагати Україні , це реальна перемога рашки. Тількі школяр з першого класу цього не зрозуміє. Ніхто зеленому неголеному скунсу і близько не дасть вимовити свою думку. Він своє вже давно відгундосив.... Всі добре бачили і знають на що воно здатне. Тому озвучувати йому ще дозволять... Але не свое і не більш дозволеного!
показать весь комментарий
19.08.2022 00:13 Ответить
Щоби відмінити повністю зраду, треба бєніну макаку, разом з бабусєю, дєрьмаком, татаровим, подляком та хламідією у руzzком сортирі втопити.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:35 Ответить
казати не значить так і робити
показать весь комментарий
18.08.2022 20:19 Ответить
Трі кіслих друга, лімон, лайм і валодя.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:21 Ответить
"Потім буде потім", - сказав Зе... На фiлосовську Нобелiвку тяге..))
показать весь комментарий
18.08.2022 20:49 Ответить
Ну розумный! Aж страшно!
показать весь комментарий
18.08.2022 21:17 Ответить
Розмови ні про що - це називається говорили , балакали , сіли ....... ти
й заплакали
показать весь комментарий
18.08.2022 20:23 Ответить
Це й дивно. Невже каву львівську скуштувати збирались?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:36 Ответить
Абсолюгно нема чого коментувати. Хотілось би почути не переказ від Зеленського, а сказане на зустрічі в оригиналі, бо переказує він завжди в своїй , скажемо так не зовсім точній інтерпретації. Як приклад після пресконференції в Парижі, ми довго не могли зрозуміти хто брехун Найчесніший чи *****, а формула Штанмаєра була підписана
показать весь комментарий
18.08.2022 20:29 Ответить
Може то Джонсон перевтілився та текст промовляв!? Бо на "подивитись в очі" це не схоже
показать весь комментарий
18.08.2022 20:33 Ответить
ну предположим покинут орки Украину, а какие гарантии того что Харьков не будут продолжать обстреливать из-за границы??
показать весь комментарий
18.08.2022 20:37 Ответить
А о чем с рашистами переговариваться впринципе? Подписать с ними еще один меморандум чтобы самому себя кормить иллюзиями а потом им так же подтереться? Переговариваться с ****** все равно что сесть на бутылку. Результат будет такой же. Жопа болит а обвинить некого.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:38 Ответить
не жри шмурдяк... только война сохраняет это историческое ботсванское чудо... а после войны...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:40 Ответить
відразу зозуміло, хто герой, а хто пінджак!
варто тільки зелену футболку натягнути і ти чотирижди воїн, а не якесь там лайно що навіть втекти злякалось
показать весь комментарий
18.08.2022 20:48 Ответить
просто, не терпится туркам и нашим найкошернишим погреть свои загребущие ручонки на "Великім відбудівництві". вот и все.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:57 Ответить
***** отведет войска при условии политического кризиса в росии и целесобразности удерживать оккупированые территории...пока кремлевский гном и его шобло у власти это непроизойдет...
показать весь комментарий
18.08.2022 21:02 Ответить
Ну Ердоган своє діло зробив, Нагорний Карабах за це получив.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:05 Ответить
Не тільки карабах, але і добрий шмат Сирії. А розплачуватимемось, я боюсь, доведеться нам.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:25 Ответить
Вот он так и остался квнщиком. Говорит -сначала вывод войск а потом переговоры. Глупыш. Головой подумай что после вывода оккупантов если такое вообще состоится то следующий шаг -это создание трибунала для наказания главных военных преступников а не переговоры.! Тоесть получается он уже сейчас готов все простить и разговаривать как друзья только ждет вывод войск!. Нет он точно употребляет какие-то препараты...
показать весь комментарий
18.08.2022 21:29 Ответить
Не 'какие-то', а добре відомі речовини.
Не ганяй наркомана в своєму парадному - це може бути твій президент.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:23 Ответить
100% зверніть увагу на нього та його фейс на пресконференції з гутерешом, це класичний нарік...
показать весь комментарий
18.08.2022 23:42 Ответить
Фух! Трошки відлягло від серця
показать весь комментарий
18.08.2022 21:41 Ответить
ну що ж - це дуже добре. сподіваюсь, наш президент буде стійким і послідовним, повністю дотримає слова. це варто всебічної підтримки
показать весь комментарий
18.08.2022 22:07 Ответить
зависоко літаєш, птах, це лайно брехач класичний...
показать весь комментарий
18.08.2022 23:39 Ответить
...о чем зэШка будет трепаться с ****** и прочей шайкой подворотни? Гнать тварей до мест дислокации и демилитизировать **********.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:54 Ответить
А можливо не потрібно їх відпускати?
Гутієрці - клізьму на піввідра скіпідару.
Пердогану - теж на піввідра...
показать весь комментарий
19.08.2022 10:35 Ответить
 
 