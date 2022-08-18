Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину, - Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем
Переговоры с Россией возможны только в том случае, если она отведет армию с незаконно оккупированной территории Украины.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Зеленского, Эрдоган в ходе переговоров сказал, что продовольственная инициатива по экспорту украинского зерна дает "дипломатическое окно" договоренностей о предстоящем прекращении войны.
"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" российское оружие. Очень удивлен, что они (РФ) готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданской инфраструктуре– не могут хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... Потом будет потом", - сказал Зеленский.
В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет веру, что война закончится за столом переговоров.
Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.
Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть, єрмак посцяти пішов, а татарова чи подоляка не було на місці...
Українців ніяких мирних домовленостей з рашистами не приймуть.
Про "внєшнєє управлєніє" казка рашистів.... ти часом не з їх? Напиши путин-*****, рф- страна террорист.
але зелений таки тупий
а що Порошенкові джигіти будуть перетирать
неподобство якесь
й заплакали
варто тільки зелену футболку натягнути і ти чотирижди воїн, а не якесь там лайно що навіть втекти злякалось
Не ганяй наркомана в своєму парадному - це може бути твій президент.
Гутієрці - клізьму на піввідра скіпідару.
Пердогану - теж на піввідра...