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Новости
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Утром россияне атаковали Украину с моря и севера, - Воздушные силы

корея,ракета,північна

Во вторник, 18 октября, российские оккупанты обстреляли "Калибрамы" территорию Украины с моря. Также они применяли баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, "Калибры" были запущены с южного направления, а баллистические ракеты – с северного.

"Ну и, конечно же, стратегическая авиация из Ростовской области – это самолеты Ту-95, Ту-160. 6 самолетов, каждый из которых может иметь по 8 – 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры", - добавил Игнат.

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Напомним, во вторник, 18 октября, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, Житомиру, Днепру и Харькову.

В результате их атак был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

крылатые ракеты (879) обстрел (26982) россия (95413) Воздушные силы (2270)


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Топ комментарии
+8
Вибачте , але в наявності тільки рогатка та асфальт , правда ще можна пуляти шашликами за допомогою шомпура , але відчуваю , що для тренувань піде багато часу.
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18.10.2022 11:32
+6
Разрешите выполнять?!
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18.10.2022 11:10
+5
ТО в 1932-33 був голод чи Голодомор?
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18.10.2022 11:04
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ТО в 1932-33 був голод чи Голодомор?
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18.10.2022 11:04 Ответить
Нам нужно в ответ бить по вражеским аеродромам и инфраструктуре. Ато они так нам всю страну разнесут
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18.10.2022 11:08 Ответить
Разрешите выполнять?!
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18.10.2022 11:10 Ответить
"Я вам дам парабелум".
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18.10.2022 11:13 Ответить
Лучше Томогавк
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18.10.2022 11:26 Ответить
Вибачте , але в наявності тільки рогатка та асфальт , правда ще можна пуляти шашликами за допомогою шомпура , але відчуваю , що для тренувань піде багато часу.
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18.10.2022 11:32 Ответить
Зелені скажуть, що асфальт дуже ефективний як зброя, правда ворог повинен бути на відстані кількох метрів, бажано не чинити опір і не рухатися, тому влучний кидок в голову незахищену каскою, наступне штрикання непритомного ворога забезпечать перемогу як бачите малою ціною, але це не точно
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18.10.2022 12:07 Ответить
это генерал "лысый армагедон" старается, рано или поздно сядет гаденыш, ему не привыкать
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18.10.2022 11:31 Ответить
Ничего **********, выхода у нас и у тебя нет, только капут твоего рейха.
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18.10.2022 11:34 Ответить
Карфаген -москва должен быть разрушен, и засыпан радиоактивным пеплом ,как в Чернобыльской зоне,чтобы там тысячи лет никто не мог жить.
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18.10.2022 11:49 Ответить
редактор, прокинься₴ що з заголовком?)
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18.10.2022 12:53 Ответить
Прочитав не уранці ,а іранці
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18.10.2022 13:43 Ответить
 
 