Утром россияне атаковали Украину с моря и севера, - Воздушные силы

Во вторник, 18 октября, российские оккупанты обстреляли "Калибрамы" территорию Украины с моря. Также они применяли баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, "Калибры" были запущены с южного направления, а баллистические ракеты – с северного.

"Ну и, конечно же, стратегическая авиация из Ростовской области – это самолеты Ту-95, Ту-160. 6 самолетов, каждый из которых может иметь по 8 – 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры", - добавил Игнат.

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Напомним, во вторник, 18 октября, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, Житомиру, Днепру и Харькову.

В результате их атак был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Киеве.