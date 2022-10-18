Уранці росіяни атакували Україну з моря та півночі, - Повітряні сили

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти обстріляли "Калібрами" територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, "Калібри" були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети - з північного.

"Ну і, звичайно ж, стратегічна авіація з Ростовської області - це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 - 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, Житомиру, Дніпру та Харкову.

Внаслідок їх атак було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Києві.