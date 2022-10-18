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Новини
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Уранці росіяни атакували Україну з моря та півночі, - Повітряні сили

корея,ракета,північна

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти обстріляли "Калібрами" територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, "Калібри" були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети - з північного.

"Ну і, звичайно ж, стратегічна авіація з Ростовської області - це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 - 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", - додав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі внаслідок ракетного удару двоє поранених

Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, Житомиру, Дніпру та Харкову.

Внаслідок їх атак було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Києві.

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28303) росія (65002) Повітряні сили (2610)


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Топ коментарі
+8
Вибачте , але в наявності тільки рогатка та асфальт , правда ще можна пуляти шашликами за допомогою шомпура , але відчуваю , що для тренувань піде багато часу.
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18.10.2022 11:32
+6
Разрешите выполнять?!
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18.10.2022 11:10
+5
ТО в 1932-33 був голод чи Голодомор?
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18.10.2022 11:04
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ТО в 1932-33 був голод чи Голодомор?
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18.10.2022 11:04 Відповісти
Нам нужно в ответ бить по вражеским аеродромам и инфраструктуре. Ато они так нам всю страну разнесут
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18.10.2022 11:08 Відповісти
Разрешите выполнять?!
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18.10.2022 11:10 Відповісти
"Я вам дам парабелум".
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18.10.2022 11:13 Відповісти
Лучше Томогавк
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18.10.2022 11:26 Відповісти
Вибачте , але в наявності тільки рогатка та асфальт , правда ще можна пуляти шашликами за допомогою шомпура , але відчуваю , що для тренувань піде багато часу.
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18.10.2022 11:32 Відповісти
Зелені скажуть, що асфальт дуже ефективний як зброя, правда ворог повинен бути на відстані кількох метрів, бажано не чинити опір і не рухатися, тому влучний кидок в голову незахищену каскою, наступне штрикання непритомного ворога забезпечать перемогу як бачите малою ціною, але це не точно
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18.10.2022 12:07 Відповісти
это генерал "лысый армагедон" старается, рано или поздно сядет гаденыш, ему не привыкать
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18.10.2022 11:31 Відповісти
Ничего **********, выхода у нас и у тебя нет, только капут твоего рейха.
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18.10.2022 11:34 Відповісти
Карфаген -москва должен быть разрушен, и засыпан радиоактивным пеплом ,как в Чернобыльской зоне,чтобы там тысячи лет никто не мог жить.
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18.10.2022 11:49 Відповісти
редактор, прокинься₴ що з заголовком?)
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Прочитав не уранці ,а іранці
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18.10.2022 13:43 Відповісти
 
 