Враг продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 12 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести шестьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны проводят стабилизационные меры. Также в Херсон вернулись и начали работу представители областной военной администрации.
Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и пространства этой страны.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;
на Слобожанском направлении – зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;
на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площанка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.
На Южнобугском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.
Российское военно-политическое руководство не останавливает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство Российской Федерации. Так, с 11 ноября, на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, по участию в боевых действиях. Командованию 1-го и 2-го армейских Южного военного округа вооруженных сил РФ предоставлено предписание о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карточки Российской Федерации. Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем, эти лица выражают опасения по поводу аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.
На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.
По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов".
