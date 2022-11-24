В результате ракетного удара по Украине 23 ноября повреждены три многоэтажки, погибли 10 человек, - Монастырский

Только с 10 октября по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по территории Украины.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и до 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории", - написал министр.

Он напомнил, что накануне армия РФ произвела спланированный обстрел роддома в Запорожье, где были только роженицы, младенцы и медперсонал.

"Это не просто военное преступление. Ракеты С-300 россияне сознательно направили в место, где рождается жизнь. Новорожденному мальчику было всего 2 дня, когда россияне лишили его жизни", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.