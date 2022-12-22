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Дело бывшего "слуги народа" Трухина передали в суд

александр,трухин

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Трухина. Его обвиняют в подкупе патрульных полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ. В сообщении не называют фамилию Трухина, но все обстоятельства дела указывают на то, что речь идет именно о нем.

"В августе 2021 года народный избранник предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП", - говорится в сообщении.

7 сентября 2022 года ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

28 сентября завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

В САП напомнили, что наказание по ч. 1 ст. 369 УК Украины - штраф от 1700 до 6800 грн или ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

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2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.

ДТП (7671) суд (25077) САП (2059) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+12
заплатить штраф ну і шо?
а де стаття про хабаря який цей мерзотник пропонував поліцейському???
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22.12.2022 13:35
+8
Який жах, де ж він знайде 1680 гривнів?
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22.12.2022 13:44
+6
Суд "тіхонько в лєс уйдьот" і трухіна "поймут і простять".
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22.12.2022 13:32
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На виїздне засідання....У ЛІС !
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22.12.2022 13:25 Ответить
Це ж зелені новиє літса. Як так?
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22.12.2022 13:26 Ответить
обтруханный тихо ушёл в лес и встретил там, на пеньке сидящую, окосевшую от кокса зайцеву ))
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22.12.2022 13:28 Ответить
Суд "тіхонько в лєс уйдьот" і трухіна "поймут і простять".
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22.12.2022 13:32 Ответить
заплатить штраф ну і шо?
а де стаття про хабаря який цей мерзотник пропонував поліцейському???
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22.12.2022 13:35 Ответить
Статтю прочитайте ще раз, бо по ній і будуть судити)
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22.12.2022 18:05 Ответить
Готовий скласти мандат....ну прямо герой,а поїхати на пару місяців до польового шпиталю,попрацювати не готовий???
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22.12.2022 13:35 Ответить
А у буцегарню сісти він не готовий?
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22.12.2022 15:16 Ответить
Який жах, де ж він знайде 1680 гривнів?
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22.12.2022 13:44 Ответить
Лишити мандата, відправити на фронт і підвести під новий закон про порушення дисципліни. На 10 років на цугундер рукавички шити за баланду...
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22.12.2022 13:49 Ответить
Нет уж, хай воюет,****.
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22.12.2022 14:00 Ответить
Кто ж его посадит ?
Он же - кассир партии !
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22.12.2022 14:32 Ответить
..тільки Бєня на Клівлендщині у США та д'Ермак у СІЗО СБУ зможуть продемонструвати тягу Найвеличнівшивого до боротьби з корупцією.. сподіваймося, що він стараєЦЦа
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22.12.2022 14:38 Ответить
що значить "колишній", якщо він досі депутат Слуги Народу?
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22.12.2022 14:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwBfNx7Xf4k https://www.youtube.com/watch?v=OwBfNx7Xf4k

Надо читать...
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22.12.2022 15:27 Ответить
Копам щей присудять сплатити йому компенсацію за наговір на цю чеснейшу людину.
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22.12.2022 17:37 Ответить
Дадут штраф и все...
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22.12.2022 18:38 Ответить
 
 