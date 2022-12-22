Дело бывшего "слуги народа" Трухина передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Трухина. Его обвиняют в подкупе патрульных полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ. В сообщении не называют фамилию Трухина, но все обстоятельства дела указывают на то, что речь идет именно о нем.

"В августе 2021 года народный избранник предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП", - говорится в сообщении.

7 сентября 2022 года ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

28 сентября завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

В САП напомнили, что наказание по ч. 1 ст. 369 УК Украины - штраф от 1700 до 6800 грн или ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

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2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.