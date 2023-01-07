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Путин просит переговоров, потому что проигрывает, - Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ландсбергіс

Российский диктатор Владимир Путин предлагает перемирие не из щедрости, а потому, что он проигрывает.

Об этом пишет в твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин утверждает, что хочет переговоров, не потому, что он щедр, а потому, что он проигрывает. Надо наращивать огонь, а не прекращать его", – написал дипломат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков, в частности президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
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Топ комментарии
+10
Поки Україною керують кацапські гниди, куйло не програє в Україні. Бо коли крадеться більше 100 млрд бюджетних грошей на дорогах, тєлємарафонах, схєматозах мецгера та ін, при цьому дрони, зимову форму, броніки, пікапи та ін привозять волонтери, то можна з впевненістю сказати, що диверсійна роботи Zeкоманли іде повним ходом.
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07.01.2023 10:02
+6
Ну - Герасімов йому ж чітко сказав, що для якогось "устаканювання" у веденні бойових дій потрібна передишка від боїв на місяць-півтора Для підготовки мобілізованих та підвозу *********** і техніки з іншими матеріальними припасами А ми їм цієї "передишки" не даємо От "Пиня" і "крутиться як воша на гребінці"!
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07.01.2023 10:07
+5
Забирає своїх терористів, виходить в свої болота і замітає після себе і тоді просить про переговори. Тоді Україна і світ подивляться, а так хай йде на юх.
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07.01.2023 09:51
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А хіба зараз він не перемирюється різдвяно?
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07.01.2023 09:48 Ответить
Забирає своїх терористів, виходить в свої болота і замітає після себе і тоді просить про переговори. Тоді Україна і світ подивляться, а так хай йде на юх.
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07.01.2023 09:51 Ответить
звідки ви взяли що він просить перговорів?він нещодавно подав чіткий сігнал світу і все пояснив що перговори він не відмовляеться але на його умовах а це теріторіальні реаліїї тобто щоб ми визнали аннексованні українські терторії -іншіх таких як вони хочуть преговорів наприклад не висуваючи умов не було ну не просить він не видавайте бажане за дійсне а вчорашне пермирья різдвяне на добу або дві, односторонне не виконуеться орками да і жодна сторона не встигне перепочите чи перегрупуватися за цей час доба або два
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07.01.2023 09:53 Ответить
Дуже просто, пуйло само ніби бойке і вимагає, а через своїх "послів" до Туреччини, Китаю та інших великиїх держав, просить, щоб "уламали" Україну на переговори і дійсно тільки на його умовах. А тому пішов він на юх разом зі своїми бажаннями.
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07.01.2023 09:57 Ответить
Він дімона до товариша Сі послав, тепер османа озадачує, від Шольца шось вимагає. По моєму. він до останнього вірив, що в Америці рижий ловелас переверне все верх ногами. Але ловелас не виправдав надій, і ось старий Козлодоєв розсилає емісарів та "підморгує.
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07.01.2023 09:58 Ответить
Поки Україною керують кацапські гниди, куйло не програє в Україні. Бо коли крадеться більше 100 млрд бюджетних грошей на дорогах, тєлємарафонах, схєматозах мецгера та ін, при цьому дрони, зимову форму, броніки, пікапи та ін привозять волонтери, то можна з впевненістю сказати, що диверсійна роботи Zeкоманли іде повним ходом.
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07.01.2023 10:02 Ответить
якби не ті гниди, то хйуло і не напав би
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07.01.2023 10:16 Ответить
Ну - Герасімов йому ж чітко сказав, що для якогось "устаканювання" у веденні бойових дій потрібна передишка від боїв на місяць-півтора Для підготовки мобілізованих та підвозу *********** і техніки з іншими матеріальними припасами А ми їм цієї "передишки" не даємо От "Пиня" і "крутиться як воша на гребінці"!
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07.01.2023 10:07 Ответить
..musu marazmatikas...
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07.01.2023 10:12 Ответить
I жах , i кров , i смерть , i вiдчай ,
I клекот хижоi орди,
Маленький, сiрий чоловiчок ,
Накоiв чорноi бiди.
Це звiр огидноi породи,
Лох-Несс холодноi Неви.
Куди ж ви дивитесь народи?
Сьогоднi ми , а завтра ви?

Лина Костенко.
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07.01.2023 10:23 Ответить
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07.01.2023 10:27 Ответить
 
 