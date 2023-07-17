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Новости Война
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Через Керченский пролив паромы перевозят только грузовой транспорт, - СМИ

міст

После атаки на Крымский мост паромной переправой через Керченский пролив перевозят только грузовой транспорт, легковые автомобили разворачивают назад.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа перевозит только грузовой транспорт. Легковые автомобили разворачивают назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.

Читайте: Путин подписал закон о денонсации РФ договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

РосСМИ сообщили, что между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы.

Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова.

В СБУ заявили, что все детали по организации "хлопка" на Керченском мосту СБУ раскроет после Победы.

Также читайте: Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

Керченский пролив (428) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+14
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17.07.2023 15:09 Ответить
+12
саме час накрити цю переправу -нехай побачать чапаева в останій раз
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17.07.2023 14:53 Ответить
+8
Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи британского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Пока украинские беспилотники-гидроциклы наносили отвлекающий удар. https://t.me/breakingmash/46054



Дроны REMUS могут погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, а их скорость - до 2,3 метра в секунду. Управлять ими можно с ноутбука, а с увеличенной грузоподъёмностью они преодолевают расстояние почти в 500 километров.
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17.07.2023 15:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
лише вантажний транспорт--зрозуміло..снаряди..як на недавньому фото ,що в цивільних фурах перевозили військові ящики
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17.07.2023 14:51 Ответить
Шторм той шо ШЕДЛ йому в попутку
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17.07.2023 15:49 Ответить
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:05 Ответить
Портрет генерала Залужного. https://www.youtube.com/watch?v=gL96KOBgRSQ
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17.07.2023 17:29 Ответить
саме час накрити цю переправу -нехай побачать чапаева в останій раз
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17.07.2023 14:53 Ответить
Я б зараз вдесятерив зусилля щоб влупити по потоку який рухається сухопутним коридором. І якраз таки по цивільному транспорту. Щоб кацапня категорично стала відмовлятись від проїзду по українському суходолі і робила транспортний колапс на переправі.
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17.07.2023 15:01 Ответить
Як вірно підмітили сьогодні в іншій новині, на території України немає "цивільної русні".
Є окупанти.
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17.07.2023 15:33 Ответить
Саранча
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17.07.2023 15:42 Ответить
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17.07.2023 15:07 Ответить
перше реально успішне використання надводних дронів.
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17.07.2023 15:08 Ответить
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17.07.2023 15:09 Ответить
Таки тверезі думки у кацапів іноді з'являються.
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17.07.2023 17:22 Ответить
Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи британского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Пока украинские беспилотники-гидроциклы наносили отвлекающий удар. https://t.me/breakingmash/46054



Дроны REMUS могут погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, а их скорость - до 2,3 метра в секунду. Управлять ими можно с ноутбука, а с увеличенной грузоподъёмностью они преодолевают расстояние почти в 500 километров.
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17.07.2023 15:13 Ответить
це вже трохи ближче до істини...
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17.07.2023 15:22 Ответить
В порт Керчи вошел российский большой десантный корабльВ Керчь прибыл российский большой десантный корабль, который российские власти намерены задействовать для перевозки транспорта через Керченский пролив Лукашенко, на Керченской паромной переправе 7 июля 2023 задействовали https://ru.krymr.com/a/news-krym-bdk-*********-rf-kerchenskaya-paromnaya-pereprava/32493821.html два больших десантных корабля минобороны раша федераша для перевозки транспортных средств через Керченский пролив.Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи фсб точно ябатька замешан
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17.07.2023 16:59 Ответить
Самий цінний абзац у цій статті--останній; перечитайте його, будь ласка.
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17.07.2023 17:25 Ответить
Россияне побежали из Крыма после удара по мосту Пробка на трассе Е-105 начинается от Соколовского озера, примерно в 20 км от Чонгарского моста.https://t.me/moscowtimes_ru/14310
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17.07.2023 15:36 Ответить
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17.07.2023 15:46 Ответить
Хай "по дну " пройдуться..
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17.07.2023 15:50 Ответить
Всьо каци,ви в ловушкі....докупалися,доотдихалися?
Тепер тільки під артрбстрілом,з фейерверками,реаліті шоу...додому,якщо доберетесь...
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17.07.2023 16:57 Ответить
 
 