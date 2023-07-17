Через Керченский пролив паромы перевозят только грузовой транспорт, - СМИ
После атаки на Крымский мост паромной переправой через Керченский пролив перевозят только грузовой транспорт, легковые автомобили разворачивают назад.
Об этом сообщил Телеграм-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа перевозит только грузовой транспорт. Легковые автомобили разворачивают назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
РосСМИ сообщили, что между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы.
Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова.
В СБУ заявили, что все детали по организации "хлопка" на Керченском мосту СБУ раскроет после Победы.
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Є окупанти.
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Тепер тільки під артрбстрілом,з фейерверками,реаліті шоу...додому,якщо доберетесь...