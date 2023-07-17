Через Керченську протоку пороми перевозять лише вантажний транспорт, - ЗМІ

Після атаки на Кримський міст поромною переправою через Керченську протоку перевозять лише вантажний транспорт, легкові автомобілі розвертають назад.

Про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 Керченська поромна переправа перевозить лише вантажний транспорт. Легкові автомобілі розвертають назад", - йдеться в дописі.

Зазначається, що легкові автомобілі рухаються так званим сухопутним коридором, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

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Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спеціальна операція СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова.

У СБУ заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Керченському мосту СБУ розкриє після Перемоги.

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