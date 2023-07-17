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Новини Війна
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Через Керченську протоку пороми перевозять лише вантажний транспорт, - ЗМІ

міст

Після атаки на Кримський міст поромною переправою через Керченську протоку перевозять лише вантажний транспорт, легкові автомобілі розвертають назад.

Про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 Керченська поромна переправа перевозить лише вантажний транспорт. Легкові автомобілі розвертають назад", - йдеться в дописі.

Зазначається, що легкові автомобілі рухаються так званим сухопутним коридором, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

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Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спеціальна операція СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова.

У СБУ заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Керченському мосту СБУ розкриє після Перемоги.

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Автор: 

Керченська протока (360) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+14
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17.07.2023 15:09 Відповісти
+12
саме час накрити цю переправу -нехай побачать чапаева в останій раз
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17.07.2023 14:53 Відповісти
+8
Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи британского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Пока украинские беспилотники-гидроциклы наносили отвлекающий удар. https://t.me/breakingmash/46054



Дроны REMUS могут погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, а их скорость - до 2,3 метра в секунду. Управлять ими можно с ноутбука, а с увеличенной грузоподъёмностью они преодолевают расстояние почти в 500 километров.
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17.07.2023 15:13 Відповісти
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лише вантажний транспорт--зрозуміло..снаряди..як на недавньому фото ,що в цивільних фурах перевозили військові ящики
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17.07.2023 14:51 Відповісти
Шторм той шо ШЕДЛ йому в попутку
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17.07.2023 15:49 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:05 Відповісти
Портрет генерала Залужного. https://www.youtube.com/watch?v=gL96KOBgRSQ
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17.07.2023 17:29 Відповісти
саме час накрити цю переправу -нехай побачать чапаева в останій раз
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17.07.2023 14:53 Відповісти
Я б зараз вдесятерив зусилля щоб влупити по потоку який рухається сухопутним коридором. І якраз таки по цивільному транспорту. Щоб кацапня категорично стала відмовлятись від проїзду по українському суходолі і робила транспортний колапс на переправі.
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17.07.2023 15:01 Відповісти
Як вірно підмітили сьогодні в іншій новині, на території України немає "цивільної русні".
Є окупанти.
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17.07.2023 15:33 Відповісти
Саранча
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17.07.2023 15:42 Відповісти
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17.07.2023 15:07 Відповісти
перше реально успішне використання надводних дронів.
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17.07.2023 15:08 Відповісти
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17.07.2023 15:09 Відповісти
Таки тверезі думки у кацапів іноді з'являються.
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17.07.2023 17:22 Відповісти
Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи британского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Пока украинские беспилотники-гидроциклы наносили отвлекающий удар. https://t.me/breakingmash/46054



Дроны REMUS могут погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, а их скорость - до 2,3 метра в секунду. Управлять ими можно с ноутбука, а с увеличенной грузоподъёмностью они преодолевают расстояние почти в 500 километров.
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17.07.2023 15:13 Відповісти
це вже трохи ближче до істини...
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17.07.2023 15:22 Відповісти
В порт Керчи вошел российский большой десантный корабльВ Керчь прибыл российский большой десантный корабль, который российские власти намерены задействовать для перевозки транспорта через Керченский пролив Лукашенко, на Керченской паромной переправе 7 июля 2023 задействовали https://ru.krymr.com/a/news-krym-bdk-*********-rf-kerchenskaya-paromnaya-pereprava/32493821.html два больших десантных корабля минобороны раша федераша для перевозки транспортных средств через Керченский пролив.Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи фсб точно ябатька замешан
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17.07.2023 16:59 Відповісти
Самий цінний абзац у цій статті--останній; перечитайте його, будь ласка.
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17.07.2023 17:25 Відповісти
Россияне побежали из Крыма после удара по мосту Пробка на трассе Е-105 начинается от Соколовского озера, примерно в 20 км от Чонгарского моста.https://t.me/moscowtimes_ru/14310
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17.07.2023 15:36 Відповісти
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17.07.2023 15:46 Відповісти
Хай "по дну " пройдуться..
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17.07.2023 15:50 Відповісти
Всьо каци,ви в ловушкі....докупалися,доотдихалися?
Тепер тільки під артрбстрілом,з фейерверками,реаліті шоу...додому,якщо доберетесь...
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17.07.2023 16:57 Відповісти
 
 