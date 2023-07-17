Через Керченську протоку пороми перевозять лише вантажний транспорт, - ЗМІ
Після атаки на Кримський міст поромною переправою через Керченську протоку перевозять лише вантажний транспорт, легкові автомобілі розвертають назад.
Про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 13:00 Керченська поромна переправа перевозить лише вантажний транспорт. Легкові автомобілі розвертають назад", - йдеться в дописі.
Зазначається, що легкові автомобілі рухаються так званим сухопутним коридором, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.
Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спеціальна операція СБУ та ВМС.
В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.
РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи
Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова.
У СБУ заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Керченському мосту СБУ розкриє після Перемоги.
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Є окупанти.
Дроны REMUS могут погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, а их скорость - до 2,3 метра в секунду. Управлять ими можно с ноутбука, а с увеличенной грузоподъёмностью они преодолевают расстояние почти в 500 километров.
Тепер тільки під артрбстрілом,з фейерверками,реаліті шоу...додому,якщо доберетесь...