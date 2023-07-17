УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13123 відвідувача онлайн
Новини
16 824 58

Путіну доповіли про підрив Кримського мосту, - Пєсков

путін

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту. Кремлівський диктатор доручив організувати ремонт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Зазначається, що Путін прийняв доповіді віцепрем'єра Хуснулліна, керівника ФСБ РФ Бортнікова, міністра транспорту Савельєва і так званого "голови" окупованого Криму Аксьонова про наслідки атаки.

Кремлівський диктатор доручив налагодити рух транспорту на кримському напрямку та організувати ремонт на Кримському мості. За словами Пєскова, Путін до 19 години отримає доповіді про ситуацію на Кримському мосту та проведе нараду відеоконференцзв'язком.

Також читайте: СБУ про підрив Кримського мосту: Деталі будуть після нашої Перемоги

"Хуснуллін за дорученням Путіна вилітає до Криму для ознайомлення із ситуацією після атаки на міст", - сказав речник диктатора.

Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту.

"Зрештою відповіддю буде досягнення всіх цілей спецоперації", - додав він.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь.

Читайте: У Росії інцидент на Кримському мосту назвали терористичним актом, звинувачують Україну

Автор: 

Пєсков Дмитро (1711) путін володимир (24234) Керченський міст (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Вони це роблять кожен день. Не треба це до чогось прив'язувати
показати весь коментар
17.07.2023 14:43 Відповісти
+15
у кацапів не відповідь, а агресія. Відповіль в українців.
показати весь коментар
17.07.2023 14:48 Відповісти
+14
Коротко - 2 чемодани.
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам це нащо?
показати весь коментар
17.07.2023 14:39 Відповісти
Наші привітання, куйло..
показати весь коментар
17.07.2023 14:39 Відповісти
довго ж вони повідомляли
показати весь коментар
17.07.2023 15:39 Відповісти
Сподіваюся він Цензор також моніторить
показати весь коментар
18.07.2023 07:44 Відповісти
***** сподівається заштопать свій дон-дон?
показати весь коментар
17.07.2023 14:41 Відповісти
счастливій дедушка по кличке м***к уже вкурсе, все-кацапі должні бить спокойни
показати весь коментар
17.07.2023 14:49 Відповісти
"Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту."
----------------------
Знову виродки будуть бити по мирних містах, бо воювати вміють тільки з цивільним населенням...
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
Вони це роблять кожен день. Не треба це до чогось прив'язувати
показати весь коментар
17.07.2023 14:43 Відповісти
ну как сказать. Армагеддон осенью по электрике начался после подрыва моста
показати весь коментар
17.07.2023 16:10 Відповісти
у кацапів не відповідь, а агресія. Відповіль в українців.
показати весь коментар
17.07.2023 14:48 Відповісти
похоже шо ви батенька- москаль
показати весь коментар
17.07.2023 14:50 Відповісти
Дивний висер вусатого. Ясна річ доповіли. Це ж не пару тисяч чмоьіків, це справжні значуща для підора річ
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
Видно карліку доносять далеко не все і не негайно і піськову це добре відомо.
показати весь коментар
17.07.2023 15:19 Відповісти
Коротко - 2 чемодани.
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
нажаль всього один. ЗД частина мосту наче функціонує та не ушкоджена.
показати весь коментар
17.07.2023 14:46 Відповісти
Я про реакцію чемоданного серуна.
показати весь коментар
17.07.2023 14:47 Відповісти
я про неї ж. два чемодани було би, якщо б міст повністю капут. а так поки тільки один.
показати весь коментар
17.07.2023 14:53 Відповісти
уявляю який там вий ,в кремлі піднявся .
.Гєрасімав ! Шойгу ! Хдє кусок моста?
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
доповідач випив яду чи ще живий
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
А как путін сєводня пакакал?
А что сказал хуснулін?
А путін єму?
А хуснулін?
...
показати весь коментар
17.07.2023 14:44 Відповісти
Хйусуньанус. сцарь бьіл доволен?
показати весь коментар
17.07.2023 16:12 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 14:45 Відповісти
Треба частіше путлера радувати такими новинами щоб застрелився гадьониш
показати весь коментар
17.07.2023 14:46 Відповісти
Шоб чемоданний серун застрілився ? Це нонсенс ! Він за свою "душонку" так трясеться , шо з бункеру не вилазить ...
показати весь коментар
17.07.2023 15:28 Відповісти
Епта событие... путлеру сообщили о подрыве крымского хвоста... путлер плотно покакал и ему заменили желтый чемоданчик. Докладчик арестован и уже дал признательные показания в дискредитации повелителя стихий и стихийного генератора случайных бредовых высказываний.
показати весь коментар
17.07.2023 14:46 Відповісти
Скоро будут пытаться понять, то слуилось с ************ 😂
показати весь коментар
17.07.2023 14:48 Відповісти
Це добре, що доповіли ! Царі вони Правди не ******* ( ні які царі ). Може падлюка здохне..?
показати весь коментар
17.07.2023 14:48 Відповісти
вот ви говорите -нам царям легко... мостов не напасешься
показати весь коментар
17.07.2023 14:51 Відповісти
В российских пабликах весьма популярен мем:
https://www.youtube.com/watch?v=5QX-b8ybMxk&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.
показати весь коментар
17.07.2023 14:55 Відповісти
Великдень за часів СРСРа. У кремлівському коридорі співробітник зустрічається із Брежнєвим.
- Христос воскрес, Леоніде Іллічу!
- Спасибі.
Тут же назустріч другий. - Христос воскрес, Леоніде Іллічу!
- Я знаю, мені вже доповіли...
показати весь коментар
17.07.2023 14:56 Відповісти
...Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту... Яка відповідь, яка відповідь... ***** ще три чумайдани насере
показати весь коментар
17.07.2023 14:57 Відповісти
Очень хотелось бы чтобы пу..ло узнало, что в Украине живут много русских - и очень много из них радуются провалам парашии и участвуют в войне против неё... Благодаря одному уроду есть четкое разделение на рашистов и русских... Крымский мост - это инструмент убийства поэтому будет разрушен...
показати весь коментар
17.07.2023 14:58 Відповісти
да это разве подорвали? так, слегка пошатали, и послали путину сигнал, что бы бункерный дедуля не расслаблялся, и заканчивал валять дурачка, и быстрее подписывал капитуляцию Рашки.
показати весь коментар
17.07.2023 15:02 Відповісти
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту? Де ж той Пу знаходится? В астралі, в бункері без зв'язку? Ото повідомлення: "Путіну доповіли..." Фараон фараонич...
показати весь коментар
17.07.2023 15:04 Відповісти
Доповіли двійнику.
показати весь коментар
17.07.2023 15:12 Відповісти
І що, нам боятися?
показати весь коментар
17.07.2023 15:04 Відповісти
К сожаленю, железнодорожный мост там ещё функционирует, и по нему враги могут продолжать снабжать свои войска боеприпасами, надо бы и его как-то срочно ликвидировать..
показати весь коментар
17.07.2023 15:12 Відповісти
Це означає, що сьогоднішній кремлівський "врожай" буде на пару "чемоданів" більше...)))
показати весь коментар
17.07.2023 15:15 Відповісти
Тепер старече пуйло вириє собі бункер ще глибше.
показати весь коментар
17.07.2023 15:20 Відповісти
*********** доложил *****
показати весь коментар
17.07.2023 15:20 Відповісти
***** приняло таблетку
показати весь коментар
17.07.2023 15:25 Відповісти
Теперь опят дня три тревоги будут пока лапотные не успокоятся.
показати весь коментар
17.07.2023 15:22 Відповісти
у Нас каждый день тревоги уже 500 дней
показати весь коментар
17.07.2023 15:28 Відповісти
если б 3....
показати весь коментар
17.07.2023 16:11 Відповісти
лапти до сих пор не могут понять шо це було , уже пишут про Британский подводный дрон
показати весь коментар
17.07.2023 15:24 Відповісти
А яка тепер вже різниця....
показати весь коментар
17.07.2023 15:30 Відповісти
для лаптей большая
показати весь коментар
17.07.2023 15:34 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 15:26 Відповісти
И шо, оно, єтот шибздик-полудурок на лабутенах, в чемодан сходил или в два чемодана?
показати весь коментар
17.07.2023 15:30 Відповісти
И вместо одной ассенизаторской бочки для очистки чемодана в Кремль поехали сразу две.
показати весь коментар
17.07.2023 15:36 Відповісти
Очікування:
перейдено останні червоні лінії, я негайно даю доручення стратегічним ядерним силам нанести удари по ...
Реальність:
Кремлівський диктатор доручив організувати ремонт.
🤣
показати весь коментар
17.07.2023 15:38 Відповісти
А кому не насрать?
показати весь коментар
17.07.2023 15:49 Відповісти
Это надо же. И полгода не прошло...
показати весь коментар
17.07.2023 16:04 Відповісти
Сегодня (07.17) один год как кремлевский пьянчуга медведев угрожал Украине ...... "судным днем" за порыв Крымского моста ,год назад.
показати весь коментар
17.07.2023 16:55 Відповісти
топал ножками по красно-коричневой линии...
показати весь коментар
17.07.2023 17:13 Відповісти
" доложил, заложил, положил, наложил"...
*******
показати весь коментар
17.07.2023 17:18 Відповісти
И это только начало..все разнесем! не будет этой питушинной постройки!
показати весь коментар
17.07.2023 19:49 Відповісти
 
 