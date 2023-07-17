Путіну доповіли про підрив Кримського мосту, - Пєсков

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту. Кремлівський диктатор доручив організувати ремонт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Зазначається, що Путін прийняв доповіді віцепрем'єра Хуснулліна, керівника ФСБ РФ Бортнікова, міністра транспорту Савельєва і так званого "голови" окупованого Криму Аксьонова про наслідки атаки.

Кремлівський диктатор доручив налагодити рух транспорту на кримському напрямку та організувати ремонт на Кримському мості. За словами Пєскова, Путін до 19 години отримає доповіді про ситуацію на Кримському мосту та проведе нараду відеоконференцзв'язком.

Також читайте: СБУ про підрив Кримського мосту: Деталі будуть після нашої Перемоги

"Хуснуллін за дорученням Путіна вилітає до Криму для ознайомлення із ситуацією після атаки на міст", - сказав речник диктатора.

Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту.

"Зрештою відповіддю буде досягнення всіх цілей спецоперації", - додав він.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь.

Читайте: У Росії інцидент на Кримському мосту назвали терористичним актом, звинувачують Україну