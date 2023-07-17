РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12770 посетителей онлайн
Новости
16 824 58

Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

путін

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрывах на Крымском мосту. Кремлевский диктатор поручил организовать ремонт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ РФ Бортникова, министра транспорта Савельева и так называемого "председателя" оккупированного Крыма Аксенова о последствиях атаки.

Кремлевский диктатор поручил наладить движение транспорта на крымском направлении и организовать ремонт на Крымском мосту. По словам Пескова, Путин до 19 часов получит доклад о ситуации на Крымском мосту и проведет совещание видеоконференцсвязью.

Читайте: После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка, - росСМИ

"Хуснуллин по поручению Путина вылетает в Крым для ознакомления с ситуацией после атаки на мост", - сказал спикер диктатора.

В то же время Песков не сообщил, каким будет ответ РФ на подрыв Крымского моста.

"В конце концов, ответом будет достижение всех целей спецоперации", - добавил он.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

РосСМИ сообщили, что между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы.

Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на очевидные доказательства, Путин утверждает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в Украине

Песков Дмитрий (1959) путин владимир (31660) Керченский мост (400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Вони це роблять кожен день. Не треба це до чогось прив'язувати
показать весь комментарий
17.07.2023 14:43 Ответить
+15
у кацапів не відповідь, а агресія. Відповіль в українців.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:48 Ответить
+14
Коротко - 2 чемодани.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам це нащо?
показать весь комментарий
17.07.2023 14:39 Ответить
Наші привітання, куйло..
показать весь комментарий
17.07.2023 14:39 Ответить
довго ж вони повідомляли
показать весь комментарий
17.07.2023 15:39 Ответить
Сподіваюся він Цензор також моніторить
показать весь комментарий
18.07.2023 07:44 Ответить
***** сподівається заштопать свій дон-дон?
показать весь комментарий
17.07.2023 14:41 Ответить
счастливій дедушка по кличке м***к уже вкурсе, все-кацапі должні бить спокойни
показать весь комментарий
17.07.2023 14:49 Ответить
"Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту."
----------------------
Знову виродки будуть бити по мирних містах, бо воювати вміють тільки з цивільним населенням...
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
Вони це роблять кожен день. Не треба це до чогось прив'язувати
показать весь комментарий
17.07.2023 14:43 Ответить
ну как сказать. Армагеддон осенью по электрике начался после подрыва моста
показать весь комментарий
17.07.2023 16:10 Ответить
у кацапів не відповідь, а агресія. Відповіль в українців.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:48 Ответить
похоже шо ви батенька- москаль
показать весь комментарий
17.07.2023 14:50 Ответить
Дивний висер вусатого. Ясна річ доповіли. Це ж не пару тисяч чмоьіків, це справжні значуща для підора річ
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
Видно карліку доносять далеко не все і не негайно і піськову це добре відомо.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:19 Ответить
Коротко - 2 чемодани.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
нажаль всього один. ЗД частина мосту наче функціонує та не ушкоджена.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:46 Ответить
Я про реакцію чемоданного серуна.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:47 Ответить
я про неї ж. два чемодани було би, якщо б міст повністю капут. а так поки тільки один.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:53 Ответить
уявляю який там вий ,в кремлі піднявся .
.Гєрасімав ! Шойгу ! Хдє кусок моста?
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
доповідач випив яду чи ще живий
показать весь комментарий
17.07.2023 14:42 Ответить
А как путін сєводня пакакал?
А что сказал хуснулін?
А путін єму?
А хуснулін?
...
показать весь комментарий
17.07.2023 14:44 Ответить
Хйусуньанус. сцарь бьіл доволен?
показать весь комментарий
17.07.2023 16:12 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 14:45 Ответить
Треба частіше путлера радувати такими новинами щоб застрелився гадьониш
показать весь комментарий
17.07.2023 14:46 Ответить
Шоб чемоданний серун застрілився ? Це нонсенс ! Він за свою "душонку" так трясеться , шо з бункеру не вилазить ...
показать весь комментарий
17.07.2023 15:28 Ответить
Епта событие... путлеру сообщили о подрыве крымского хвоста... путлер плотно покакал и ему заменили желтый чемоданчик. Докладчик арестован и уже дал признательные показания в дискредитации повелителя стихий и стихийного генератора случайных бредовых высказываний.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:46 Ответить
Скоро будут пытаться понять, то слуилось с ************ 😂
показать весь комментарий
17.07.2023 14:48 Ответить
Це добре, що доповіли ! Царі вони Правди не ******* ( ні які царі ). Може падлюка здохне..?
показать весь комментарий
17.07.2023 14:48 Ответить
вот ви говорите -нам царям легко... мостов не напасешься
показать весь комментарий
17.07.2023 14:51 Ответить
В российских пабликах весьма популярен мем:
https://www.youtube.com/watch?v=5QX-b8ybMxk&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:55 Ответить
Великдень за часів СРСРа. У кремлівському коридорі співробітник зустрічається із Брежнєвим.
- Христос воскрес, Леоніде Іллічу!
- Спасибі.
Тут же назустріч другий. - Христос воскрес, Леоніде Іллічу!
- Я знаю, мені вже доповіли...
показать весь комментарий
17.07.2023 14:56 Ответить
...Водночас Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту... Яка відповідь, яка відповідь... ***** ще три чумайдани насере
показать весь комментарий
17.07.2023 14:57 Ответить
Очень хотелось бы чтобы пу..ло узнало, что в Украине живут много русских - и очень много из них радуются провалам парашии и участвуют в войне против неё... Благодаря одному уроду есть четкое разделение на рашистов и русских... Крымский мост - это инструмент убийства поэтому будет разрушен...
показать весь комментарий
17.07.2023 14:58 Ответить
да это разве подорвали? так, слегка пошатали, и послали путину сигнал, что бы бункерный дедуля не расслаблялся, и заканчивал валять дурачка, и быстрее подписывал капитуляцию Рашки.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:02 Ответить
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту? Де ж той Пу знаходится? В астралі, в бункері без зв'язку? Ото повідомлення: "Путіну доповіли..." Фараон фараонич...
показать весь комментарий
17.07.2023 15:04 Ответить
Доповіли двійнику.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:12 Ответить
І що, нам боятися?
показать весь комментарий
17.07.2023 15:04 Ответить
К сожаленю, железнодорожный мост там ещё функционирует, и по нему враги могут продолжать снабжать свои войска боеприпасами, надо бы и его как-то срочно ликвидировать..
показать весь комментарий
17.07.2023 15:12 Ответить
Це означає, що сьогоднішній кремлівський "врожай" буде на пару "чемоданів" більше...)))
показать весь комментарий
17.07.2023 15:15 Ответить
Тепер старече пуйло вириє собі бункер ще глибше.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:20 Ответить
*********** доложил *****
показать весь комментарий
17.07.2023 15:20 Ответить
***** приняло таблетку
показать весь комментарий
17.07.2023 15:25 Ответить
Теперь опят дня три тревоги будут пока лапотные не успокоятся.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:22 Ответить
у Нас каждый день тревоги уже 500 дней
показать весь комментарий
17.07.2023 15:28 Ответить
если б 3....
показать весь комментарий
17.07.2023 16:11 Ответить
лапти до сих пор не могут понять шо це було , уже пишут про Британский подводный дрон
показать весь комментарий
17.07.2023 15:24 Ответить
А яка тепер вже різниця....
показать весь комментарий
17.07.2023 15:30 Ответить
для лаптей большая
показать весь комментарий
17.07.2023 15:34 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 15:26 Ответить
И шо, оно, єтот шибздик-полудурок на лабутенах, в чемодан сходил или в два чемодана?
показать весь комментарий
17.07.2023 15:30 Ответить
И вместо одной ассенизаторской бочки для очистки чемодана в Кремль поехали сразу две.
показать весь комментарий
17.07.2023 15:36 Ответить
Очікування:
перейдено останні червоні лінії, я негайно даю доручення стратегічним ядерним силам нанести удари по ...
Реальність:
Кремлівський диктатор доручив організувати ремонт.
🤣
показать весь комментарий
17.07.2023 15:38 Ответить
А кому не насрать?
показать весь комментарий
17.07.2023 15:49 Ответить
Это надо же. И полгода не прошло...
показать весь комментарий
17.07.2023 16:04 Ответить
Сегодня (07.17) один год как кремлевский пьянчуга медведев угрожал Украине ...... "судным днем" за порыв Крымского моста ,год назад.
показать весь комментарий
17.07.2023 16:55 Ответить
топал ножками по красно-коричневой линии...
показать весь комментарий
17.07.2023 17:13 Ответить
" доложил, заложил, положил, наложил"...
*******
показать весь комментарий
17.07.2023 17:18 Ответить
И это только начало..все разнесем! не будет этой питушинной постройки!
показать весь комментарий
17.07.2023 19:49 Ответить
 
 