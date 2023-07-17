Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрывах на Крымском мосту. Кремлевский диктатор поручил организовать ремонт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ РФ Бортникова, министра транспорта Савельева и так называемого "председателя" оккупированного Крыма Аксенова о последствиях атаки.

Кремлевский диктатор поручил наладить движение транспорта на крымском направлении и организовать ремонт на Крымском мосту. По словам Пескова, Путин до 19 часов получит доклад о ситуации на Крымском мосту и проведет совещание видеоконференцсвязью.

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"Хуснуллин по поручению Путина вылетает в Крым для ознакомления с ситуацией после атаки на мост", - сказал спикер диктатора.

В то же время Песков не сообщил, каким будет ответ РФ на подрыв Крымского моста.

"В конце концов, ответом будет достижение всех целей спецоперации", - добавил он.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

РосСМИ сообщили, что между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы.

Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

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