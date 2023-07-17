Путин утверждает, что Россия не использовала Керченский мост для перемещения военной техники

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Керченский мост, поврежденный сегодня утром, не использовался для перемещения военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова приводит РБК-Украина, ссылаясь на российские пропагандистские телеграм-каналы.

"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.

Он также заявил, что министерство обороны России уже готовит ответ. Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

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Он еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.