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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин утверждает, что Россия не использовала Керченский мост для перемещения военной техники

міст

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Керченский мост, поврежденный сегодня утром, не использовался для перемещения военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова приводит РБК-Украина, ссылаясь на российские пропагандистские телеграм-каналы.

"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.

Он также заявил, что министерство обороны России уже готовит ответ. Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

Читайте также: Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

Он еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ. 

Автор: 

информационная война (680) пропаганда (3705) путин владимир (31660) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+23
Невже збрехав?!
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17.07.2023 20:38 Ответить
+23
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17.07.2023 20:51 Ответить
+16
Пи...здун та уйо....бок.
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17.07.2023 20:38 Ответить
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Невже збрехав?!
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17.07.2023 20:38 Ответить
Та кого хвилею що буркнула моль?!

Не треба взагалі реагувати на його брехню.
Він міжнародний злочинець у розшуку та ордером на арешт.

Він ніхто, та звуть його ху&ло. Крапка.

Нам свое робить. Добивати кримський мост та звільняти свою землю.
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17.07.2023 20:47 Ответить
Та що Ви таке, кажете? Щоб пу#ін збрехав..? ****** клянусь, пу#ін ні коли не бреше! =)
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17.07.2023 21:00 Ответить
A esco on skazal po sekretu,cto on devocka-celocka!!! Sbrehav odnoznacno! Devocka - da.No tocno ne celocka!
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17.07.2023 21:38 Ответить
ні,
***** каже правду!!!
я сам бачив!!!
ешалони підходячи до мосту, десь за 1-2 км потихенько зліиають,
правда низькь-низько і приземляються на рейки вже в криму
і авто та бронетехніка коли їде своїм ходом робить те ж саме
лиш орські солдави в плав їдуть до криму
а по мосту строго легкові та автобуси
деколи будівельна техніка проскакує
так що,
***** не бреше
ніколи......
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17.07.2023 22:17 Ответить
навіщо їм міст - техніку давно тільки телепортують
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17.07.2023 20:38 Ответить
Пи...здун та уйо....бок.
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17.07.2023 20:38 Ответить
какая разница - карфаген должен пасть
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17.07.2023 20:55 Ответить
ну хто ж тобі брехлу повірить? тільки лука і сі
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17.07.2023 20:38 Ответить
он стар, он желает в сортир.
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17.07.2023 20:38 Ответить
Він постійно брехав бо не брахати не міг-бо був брехуном...
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17.07.2023 20:39 Ответить
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17.07.2023 20:41 Ответить
"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - стверджує Путін. Хрин один,що він би 3,14стякав.що "бульборусія" не використовувалася 3,14рацією для нападу на Україну, або ось ще,що вказує на брехливого рашистського пса-(((Він вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.)))Все.що куйло вважає стратегічно важливим (НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОЇ НИМ УКРАЇНИ).має бути законною мішенню для України і ЗСУ
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17.07.2023 20:43 Ответить
По мосту бігали зайчики і бавилися з метеликами...
Кур-р-рва...
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17.07.2023 20:53 Ответить
1505 407
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17.07.2023 20:44 Ответить
Що за цифри? Це якась наводка?
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17.07.2023 22:55 Ответить
Нехай доведе
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17.07.2023 20:44 Ответить
Брехло паскудне. Касетних *********** не використовують, зброю не перевозять.... Ще трохи - і скаже, що і СВО ніякої не було.
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17.07.2023 20:44 Ответить
не сомневайтесь что так и будет, если оно доживет до этого момента

скажет: Не было никакого СВО, и мальчики наши все живы и здоровы, а кто так не думает тот враг народа.
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17.07.2023 20:46 Ответить
Навіть якби вони по ньому хліб для своїх окупантів солдат возили, то Україна має право атакувати керченський міст.
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17.07.2023 20:46 Ответить
Та, ми використовуємо ухилянта на посаді Верховного головнокомандувача, а курва з вулиці на посаді посла в країні ЕС, тощо.
Тому твоя брехня пуркин нас не вражає
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17.07.2023 20:46 Ответить
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17.07.2023 20:47 Ответить
Брехлива , круторога покруч свині та собаки.
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17.07.2023 20:47 Ответить
"Охрана моста"
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17.07.2023 20:48 Ответить
Можливо, міст просто зурочили.
*********, хдє шамани?!
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17.07.2023 20:55 Ответить
Шо *****? Бойові дельфіни не допомогли?
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17.07.2023 20:49 Ответить
Їх не навчили здирати з опор моста бойових мідій, нощодавно вирощених у наших біолабораторіях. Як тільки колонія мідій досягає критичної маси, відбувається потужна детонація!
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17.07.2023 21:05 Ответить
А я стверджую,що путін - )(уйло,і хай доведе зворотнє!!!
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17.07.2023 20:49 Ответить
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17.07.2023 20:51 Ответить
Зйомка ведеться з автомобільного моста, якщо хто не зрозумів.
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17.07.2023 21:34 Ответить
Україні цей міст не потрібний від слова зовсім...
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17.07.2023 20:51 Ответить
Кацап, в даному випадку вепс *****, як завжди бреше. Помітно що будь яка заява ***** брехлива. Він у них схоже тепер самий "тяжьолий пропагандон".
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17.07.2023 20:56 Ответить
Непонятно нафига они эту дичь несут? Ну с них уже ржут все
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17.07.2023 20:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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17.07.2023 20:56 Ответить
Пох.. нах..
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17.07.2023 20:56 Ответить
рускій путін, іді нахй.
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17.07.2023 20:57 Ответить
Це не військова техніка, а "спєцопєрационная"
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17.07.2023 20:58 Ответить
Дуже важлива інформація тримайте нас в курсі.
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17.07.2023 20:59 Ответить
Верим, верим, знаем, все в военторгах Коктебеля…
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17.07.2023 21:04 Ответить
А поезда постоянно по мосту топливо возили для кого?
Для комбайнов, чтобы те косили пшеницу в горах Крыма?
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17.07.2023 21:07 Ответить
навіть не звертаю увагу на його пздж...
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17.07.2023 21:08 Ответить
Якщо не перевозили - то просто демонуйте свій САМОСТРОЙ наххєр із нашої протоки.
Або демонтуємо ми.
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17.07.2023 21:08 Ответить
Ага , військову техніку не возили, але він ''стратегічно важливий''-щоб було кудою драпати.
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17.07.2023 21:12 Ответить
> Він [*****] також заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь


Було б круто, якби сьогодні вночі ми ще раз херанули по тому мосту. Ото кацапи обісрались би відж несподіванки (вони ж думають що зараз їх хід + навряд той кримський міст за день захистили краще чим було).
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17.07.2023 21:14 Ответить
хрюканині від ***** лише тупі кацапи можуть вірити... це аналог хрюканини про касетні **********.
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17.07.2023 21:18 Ответить
А почему он ********** не подтверждает что он *****!?
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17.07.2023 21:19 Ответить
Угу, і на Україну кацапи не нападали.
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17.07.2023 21:24 Ответить
Керчінській міст, це самобуд, як що не *****, то бандюки провозят зброю та нелегалів, контрабасом! А в загалі, це не свинопсина проблема! *****, краще допоміг би скоріше зруйнувати, а не скиглив би...
PS: Хто його знає, може і нам цей міст потрібен? Краснодар та Кубань пора повертати у рідну гавань...
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17.07.2023 21:25 Ответить
Ага... Чисто піонерів возили. До Артеку.
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17.07.2023 21:38 Ответить
Значить зерно 3,14здити по мосту їздили.
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17.07.2023 22:12 Ответить
Поздно фраер. Это мы еще, не начинали.
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17.07.2023 22:34 Ответить
ага, точно! і що з того, якби навіть припустити, що це тіпа правда? це незаконна споруда на нашій території
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17.07.2023 23:06 Ответить
икористовувала чи не використовувала... Готовимся к ракетному обстрелу
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17.07.2023 23:31 Ответить
та похер що возили,
незаконно збудоване підлягає знесенню
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17.07.2023 23:36 Ответить
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18.07.2023 04:03 Ответить
 
 