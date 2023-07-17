Путин утверждает, что Россия не использовала Керченский мост для перемещения военной техники
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Керченский мост, поврежденный сегодня утром, не использовался для перемещения военной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова приводит РБК-Украина, ссылаясь на российские пропагандистские телеграм-каналы.
"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.
Он также заявил, что министерство обороны России уже готовит ответ. Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.
Он еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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Не треба взагалі реагувати на його брехню.
Він міжнародний злочинець у розшуку та ордером на арешт.
Він ніхто, та звуть його ху&ло. Крапка.
Нам свое робить. Добивати кримський мост та звільняти свою землю.
***** каже правду!!!
я сам бачив!!!
ешалони підходячи до мосту, десь за 1-2 км потихенько зліиають,
правда низькь-низько і приземляються на рейки вже в криму
і авто та бронетехніка коли їде своїм ходом робить те ж саме
лиш орські солдави в плав їдуть до криму
а по мосту строго легкові та автобуси
деколи будівельна техніка проскакує
так що,
***** не бреше
ніколи......
Кур-р-рва...
скажет: Не было никакого СВО, и мальчики наши все живы и здоровы, а кто так не думает тот враг народа.
Тому твоя брехня пуркин нас не вражає
*********, хдє шамани?!
Для комбайнов, чтобы те косили пшеницу в горах Крыма?
Або демонтуємо ми.
Було б круто, якби сьогодні вночі ми ще раз херанули по тому мосту. Ото кацапи обісрались би відж несподіванки (вони ж думають що зараз їх хід + навряд той кримський міст за день захистили краще чим було).
PS: Хто його знає, може і нам цей міст потрібен? Краснодар та Кубань пора повертати у рідну гавань...
незаконно збудоване підлягає знесенню