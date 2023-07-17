Путін стверджує, що Росія не використовувала Керченській міст для переміщення військової техніки
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Керченський міст, пошкоджений сьогодні зранку, не використовувався для переміщення військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова наводить РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистькі телеграм-канали.
"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - стверджує Путін.
Він також заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь. Путін підтвердив, що міст зазнав значних пошкоджень, через це було зупинено рух авто та потягів по мосту.
Він вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.
Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.
В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.
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Не треба взагалі реагувати на його брехню.
Він міжнародний злочинець у розшуку та ордером на арешт.
Він ніхто, та звуть його ху&ло. Крапка.
Нам свое робить. Добивати кримський мост та звільняти свою землю.
***** каже правду!!!
я сам бачив!!!
ешалони підходячи до мосту, десь за 1-2 км потихенько зліиають,
правда низькь-низько і приземляються на рейки вже в криму
і авто та бронетехніка коли їде своїм ходом робить те ж саме
лиш орські солдави в плав їдуть до криму
а по мосту строго легкові та автобуси
деколи будівельна техніка проскакує
так що,
***** не бреше
ніколи......
Кур-р-рва...
скажет: Не было никакого СВО, и мальчики наши все живы и здоровы, а кто так не думает тот враг народа.
Тому твоя брехня пуркин нас не вражає
*********, хдє шамани?!
Для комбайнов, чтобы те косили пшеницу в горах Крыма?
Або демонтуємо ми.
Було б круто, якби сьогодні вночі ми ще раз херанули по тому мосту. Ото кацапи обісрались би відж несподіванки (вони ж думають що зараз їх хід + навряд той кримський міст за день захистили краще чим було).
PS: Хто його знає, може і нам цей міст потрібен? Краснодар та Кубань пора повертати у рідну гавань...
незаконно збудоване підлягає знесенню