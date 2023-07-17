Путін стверджує, що Росія не використовувала Керченській міст для переміщення військової техніки

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Керченський міст, пошкоджений сьогодні зранку, не використовувався для переміщення військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова наводить РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистькі телеграм-канали.

"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - стверджує Путін.

Він також заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь. Путін підтвердив, що міст зазнав значних пошкоджень, через це було зупинено рух авто та потягів по мосту.

Він вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.