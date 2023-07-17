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Путін стверджує, що Росія не використовувала Керченській міст для переміщення військової техніки

міст

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Керченський міст, пошкоджений сьогодні зранку, не використовувався для переміщення військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова наводить РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистькі телеграм-канали. 

"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - стверджує Путін.

Він також заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь. Путін підтвердив, що міст зазнав значних пошкоджень, через це було зупинено рух авто та потягів по мосту.

Він вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

інформаційна війна (361) пропаганда (2832) путін володимир (24234) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+23
Невже збрехав?!
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17.07.2023 20:38 Відповісти
+23
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17.07.2023 20:51 Відповісти
+16
Пи...здун та уйо....бок.
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17.07.2023 20:38 Відповісти
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Невже збрехав?!
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17.07.2023 20:38 Відповісти
Та кого хвилею що буркнула моль?!

Не треба взагалі реагувати на його брехню.
Він міжнародний злочинець у розшуку та ордером на арешт.

Він ніхто, та звуть його ху&ло. Крапка.

Нам свое робить. Добивати кримський мост та звільняти свою землю.
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17.07.2023 20:47 Відповісти
Та що Ви таке, кажете? Щоб пу#ін збрехав..? ****** клянусь, пу#ін ні коли не бреше! =)
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17.07.2023 21:00 Відповісти
A esco on skazal po sekretu,cto on devocka-celocka!!! Sbrehav odnoznacno! Devocka - da.No tocno ne celocka!
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17.07.2023 21:38 Відповісти
ні,
***** каже правду!!!
я сам бачив!!!
ешалони підходячи до мосту, десь за 1-2 км потихенько зліиають,
правда низькь-низько і приземляються на рейки вже в криму
і авто та бронетехніка коли їде своїм ходом робить те ж саме
лиш орські солдави в плав їдуть до криму
а по мосту строго легкові та автобуси
деколи будівельна техніка проскакує
так що,
***** не бреше
ніколи......
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17.07.2023 22:17 Відповісти
навіщо їм міст - техніку давно тільки телепортують
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17.07.2023 20:38 Відповісти
Пи...здун та уйо....бок.
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17.07.2023 20:38 Відповісти
какая разница - карфаген должен пасть
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17.07.2023 20:55 Відповісти
ну хто ж тобі брехлу повірить? тільки лука і сі
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17.07.2023 20:38 Відповісти
он стар, он желает в сортир.
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17.07.2023 20:38 Відповісти
Він постійно брехав бо не брахати не міг-бо був брехуном...
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17.07.2023 20:39 Відповісти
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17.07.2023 20:41 Відповісти
"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - стверджує Путін. Хрин один,що він би 3,14стякав.що "бульборусія" не використовувалася 3,14рацією для нападу на Україну, або ось ще,що вказує на брехливого рашистського пса-(((Він вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.)))Все.що куйло вважає стратегічно важливим (НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОЇ НИМ УКРАЇНИ).має бути законною мішенню для України і ЗСУ
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17.07.2023 20:43 Відповісти
По мосту бігали зайчики і бавилися з метеликами...
Кур-р-рва...
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17.07.2023 20:53 Відповісти
1505 407
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17.07.2023 20:44 Відповісти
Що за цифри? Це якась наводка?
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17.07.2023 22:55 Відповісти
Нехай доведе
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17.07.2023 20:44 Відповісти
Брехло паскудне. Касетних *********** не використовують, зброю не перевозять.... Ще трохи - і скаже, що і СВО ніякої не було.
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17.07.2023 20:44 Відповісти
не сомневайтесь что так и будет, если оно доживет до этого момента

скажет: Не было никакого СВО, и мальчики наши все живы и здоровы, а кто так не думает тот враг народа.
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17.07.2023 20:46 Відповісти
Навіть якби вони по ньому хліб для своїх окупантів солдат возили, то Україна має право атакувати керченський міст.
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17.07.2023 20:46 Відповісти
Та, ми використовуємо ухилянта на посаді Верховного головнокомандувача, а курва з вулиці на посаді посла в країні ЕС, тощо.
Тому твоя брехня пуркин нас не вражає
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17.07.2023 20:46 Відповісти
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17.07.2023 20:47 Відповісти
Брехлива , круторога покруч свині та собаки.
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17.07.2023 20:47 Відповісти
"Охрана моста"
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17.07.2023 20:48 Відповісти
Можливо, міст просто зурочили.
*********, хдє шамани?!
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17.07.2023 20:55 Відповісти
Шо *****? Бойові дельфіни не допомогли?
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17.07.2023 20:49 Відповісти
Їх не навчили здирати з опор моста бойових мідій, нощодавно вирощених у наших біолабораторіях. Як тільки колонія мідій досягає критичної маси, відбувається потужна детонація!
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17.07.2023 21:05 Відповісти
А я стверджую,що путін - )(уйло,і хай доведе зворотнє!!!
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17.07.2023 20:49 Відповісти
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17.07.2023 20:51 Відповісти
Зйомка ведеться з автомобільного моста, якщо хто не зрозумів.
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17.07.2023 21:34 Відповісти
Україні цей міст не потрібний від слова зовсім...
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17.07.2023 20:51 Відповісти
Кацап, в даному випадку вепс *****, як завжди бреше. Помітно що будь яка заява ***** брехлива. Він у них схоже тепер самий "тяжьолий пропагандон".
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17.07.2023 20:56 Відповісти
Непонятно нафига они эту дичь несут? Ну с них уже ржут все
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17.07.2023 20:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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17.07.2023 20:56 Відповісти
Пох.. нах..
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17.07.2023 20:56 Відповісти
рускій путін, іді нахй.
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17.07.2023 20:57 Відповісти
Це не військова техніка, а "спєцопєрационная"
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17.07.2023 20:58 Відповісти
Дуже важлива інформація тримайте нас в курсі.
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17.07.2023 20:59 Відповісти
Верим, верим, знаем, все в военторгах Коктебеля…
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17.07.2023 21:04 Відповісти
А поезда постоянно по мосту топливо возили для кого?
Для комбайнов, чтобы те косили пшеницу в горах Крыма?
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17.07.2023 21:07 Відповісти
навіть не звертаю увагу на його пздж...
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17.07.2023 21:08 Відповісти
Якщо не перевозили - то просто демонуйте свій САМОСТРОЙ наххєр із нашої протоки.
Або демонтуємо ми.
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17.07.2023 21:08 Відповісти
Ага , військову техніку не возили, але він ''стратегічно важливий''-щоб було кудою драпати.
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17.07.2023 21:12 Відповісти
> Він [*****] також заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь


Було б круто, якби сьогодні вночі ми ще раз херанули по тому мосту. Ото кацапи обісрались би відж несподіванки (вони ж думають що зараз їх хід + навряд той кримський міст за день захистили краще чим було).
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17.07.2023 21:14 Відповісти
хрюканині від ***** лише тупі кацапи можуть вірити... це аналог хрюканини про касетні **********.
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17.07.2023 21:18 Відповісти
А почему он ********** не подтверждает что он *****!?
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17.07.2023 21:19 Відповісти
Угу, і на Україну кацапи не нападали.
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17.07.2023 21:24 Відповісти
Керчінській міст, це самобуд, як що не *****, то бандюки провозят зброю та нелегалів, контрабасом! А в загалі, це не свинопсина проблема! *****, краще допоміг би скоріше зруйнувати, а не скиглив би...
PS: Хто його знає, може і нам цей міст потрібен? Краснодар та Кубань пора повертати у рідну гавань...
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17.07.2023 21:25 Відповісти
Ага... Чисто піонерів возили. До Артеку.
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17.07.2023 21:38 Відповісти
Значить зерно 3,14здити по мосту їздили.
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17.07.2023 22:12 Відповісти
Поздно фраер. Это мы еще, не начинали.
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17.07.2023 22:34 Відповісти
ага, точно! і що з того, якби навіть припустити, що це тіпа правда? це незаконна споруда на нашій території
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17.07.2023 23:06 Відповісти
икористовувала чи не використовувала... Готовимся к ракетному обстрелу
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17.07.2023 23:31 Відповісти
та похер що возили,
незаконно збудоване підлягає знесенню
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17.07.2023 23:36 Відповісти
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18.07.2023 04:03 Відповісти
 
 