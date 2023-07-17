Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував атаку на Кримський міст, яка була здійснена в ніч на понеділок, 17 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Кулеба розповів, що дізнався про інцидент зі ЗМІ, й додав, що "не має офіційної інформації".

"Правда в тому, що один зруйнований російський міст означає менше зруйнованих українських життів", - сказав очільник МЗС в інтерв'ю CBS.

Він нагадав, що Росія використовувала цей міст для постачання своїх окупаційних військ на захоплених територіях півдня України.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь.

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