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Новини Війна
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Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував атаку на Кримський міст, яка була здійснена в ніч на понеділок, 17 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Кулеба розповів, що дізнався про інцидент зі ЗМІ, й додав, що "не має офіційної інформації".

"Правда в тому, що один зруйнований російський міст означає менше зруйнованих українських життів", - сказав очільник МЗС в інтерв'ю CBS.

Він нагадав, що Росія використовувала цей міст для постачання своїх окупаційних військ на захоплених територіях півдня України.

Також читайте: Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор, - росЗМІ

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

РосЗМІ повідомили, що між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи

Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь.

Читайте: Путіну доповіли про підрив Кримського мосту, - Пєсков

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Керченський міст (539)


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Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:51 Відповісти
horoshy rolik. pidtrimuju
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17.07.2023 16:54 Відповісти
Тут за рекламу "агента" Швеця можуть і забанити.
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Деркач- родич Андрюхи того, що здав усю атомну енргетику рашистам ?
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17.07.2023 16:57 Відповісти
побачила -"агента " в лапках Швець дуже поважає Бутусова! А мені не страшно три дні тому вже забанювали
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17.07.2023 17:00 Відповісти
деркач це наш депутат , його досі третина Глухова чекає .
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17.07.2023 17:05 Відповісти
Не потрібно робити з Залужного пригожина. Він на своєму місці. І я не бачу, хто може замінити його. Про політику після війни. І не треба драконити психічно неврівноваженого Зєлєнского.
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17.07.2023 17:06 Відповісти
Кульоба голова. Правда в нее не пришла мысль, что ЖД мост, по которому гоняют технику и БК стоит себе целый и в стратегическом плане изменений 0. Но для телетуалета мысль зайдет.
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17.07.2023 17:02 Відповісти
" Після бавовни на мості загинули двоє рашистів - чоловік і його дружина Олексій і Наталія Кулік, які разом з 14-річною донькою їхали із російського Старого Осколу до окупованого Криму на відпочинок. Так, відпочинок на війні! Ідіоти! Їхня донька ушпиталена у Краснодарі, бо до Криму так і не доїхали. Вони дуже ********* російську армію, свою доньку вдягали у військову форму, активно підтримували вторгнення росії в Україну. Тобто типова середньостатистична російська родина. Жінка була вчителькою, він - водієм. І все одно не здивуюсь, якщо зараз русня попре у кримські санаторії "зручним" сухопутним коридором, як порадили їм окупанти. Ну, якщо розуму немає, то це не наша проблема" (КБ)
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17.07.2023 19:53 Відповісти
 
 