Власти РФ планируют восстановить частично разрушенный Крымский мост за четыре месяца

Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению после взрывов в ночь на понедельник, 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин во время совещания с российским диктатором Путиным.

Хуснуллин утверждает, что оккупанты якобы собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по другой - в ноябре.

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По версии Хуснуллина, опоры моста не повреждены и "в нормальном состоянии". Он также объявил, что на одном железнодорожном пути якобы "незначительные повреждения".

Хуснуллин доложил диктатору Путину, что движение легковых машин по Крымскому мосту якобы могут частично восстановить до конца суток.

В пропагандистском издании РИА Новости также цитируют слова Хуснуллина о том, что одну часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту "придется демонтировать".

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.