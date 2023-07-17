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Новости
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Власти РФ планируют восстановить частично разрушенный Крымский мост за четыре месяца

міст

Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению после взрывов в ночь на понедельник, 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин во время совещания с российским диктатором Путиным.

Хуснуллин утверждает, что оккупанты якобы собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по другой - в ноябре.

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По версии Хуснуллина, опоры моста не повреждены и "в нормальном состоянии". Он также объявил, что на одном железнодорожном пути якобы "незначительные повреждения".

Хуснуллин доложил диктатору Путину, что движение легковых машин по Крымскому мосту якобы могут частично восстановить до конца суток.

В пропагандистском издании РИА Новости также цитируют слова Хуснуллина о том, что одну часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту "придется демонтировать".

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

Автор: 

взрыв (6829) россия (96481) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+23
Жд мосту приготуватися.
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17.07.2023 21:09 Ответить
+16
А не можна сьогодні вночі по ньому ще добавити?
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17.07.2023 21:16 Ответить
+15
Ремонт мостів будь якої складності. Швидко та якісно
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17.07.2023 21:23 Ответить
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Жд мосту приготуватися.
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17.07.2023 21:09 Ответить
Фсё па плану 😂
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17.07.2023 21:10 Ответить
Це просто пандус - там буде транспортна розв'язка.
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17.07.2023 21:10 Ответить
krugavoe dvizhenie
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17.07.2023 21:12 Ответить
aha ha
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17.07.2023 21:11 Ответить
Треба ще раз бомбонуть, щоб і друга половина мосту заснула, а то так не цікаво! Чекаємо продовження банкету!
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17.07.2023 21:11 Ответить
Було б ідеально найближчі жні довбонути жд перехід і його завалить наглухо
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17.07.2023 21:11 Ответить
Думаю, не варто.
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17.07.2023 21:11 Ответить
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17.07.2023 21:17 Ответить
Оптимісти, ***...
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17.07.2023 21:12 Ответить
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17.07.2023 21:12 Ответить
Знову цей ефесбешний цирк з мостом,а інші дурні ради старатися підіграючи їм.
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17.07.2023 21:13 Ответить
Лапоть чому ви так швидко палитесь?
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17.07.2023 22:25 Ответить
А не можна сьогодні вночі по ньому ще добавити?
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17.07.2023 21:16 Ответить
Можна, а можна годувати папуасів.
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17.07.2023 21:54 Ответить
А ЗСУ планує за 10 хвилин розвалити все, що залишилось від цього чуда архітектури.
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17.07.2023 21:16 Ответить
А что, это мост не разводной ? Ну, извините . . .
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17.07.2023 21:18 Ответить
Finira, finira, finira questa notte...
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17.07.2023 21:20 Ответить
Сизіфова праця -- будем бити
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17.07.2023 21:21 Ответить
Ремонт мостів будь якої складності. Швидко та якісно
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17.07.2023 21:23 Ответить
Міст або потрібно завалити повністю і тримати його під контролем щоб не полагодили його росіяни, або не чіпати зовсім, бо немає сенсу його трохи розвалювати і чекати поки росіяни його полагодять.
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17.07.2023 21:25 Ответить
А яка різниця?
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17.07.2023 21:28 Ответить
Не согласен. В любом случае это как минимум хороший экономический урон
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17.07.2023 21:38 Ответить
Свято наближається....міст накрився...мідним тазом.А, тепер і по аєродрому в Бельбеку...
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17.07.2023 21:28 Ответить
У нас інші плани на цей міст за 4 місяці його буде демонтовано.
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17.07.2023 21:35 Ответить
Було б непогано чинити так, як свого часу з Антонівським. Вони стягнули на ремонт бригади і техніку, а по ним врізали. І так до стану непридатності для використання.
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17.07.2023 21:35 Ответить
А що, кіна більше не буде???
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17.07.2023 21:38 Ответить
понаехавшие кацапы и всякие продажные сепары это не крымчане
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17.07.2023 21:58 Ответить
Влада РФ планує

...як фанера над Парижем.
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17.07.2023 22:08 Ответить
 
 