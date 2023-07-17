УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13037 відвідувачів онлайн
Новини
5 772 34

Влада РФ планує відновити частково зруйнований Кримський міст за чотири місяці

міст

Один проліт автодорожньої частини Кримського мосту не підлягає відновленню після вибухів уночі в понеділок, 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр країни-агресора Росії Марат Хуснуллін під час наради з російським диктатором Путіним.

Хуснуллін стверджує, що окупанти нібито збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною — у листопаді.

Читайте: Путін стверджує, що Росія не використовувала Керченській міст для переміщення військової техніки

За версією Хуснулліна, опори мосту не пошкоджені і "в нормальному стані". Він також оголосив, що на одній залізничній колії буцімто "незначні пошкодження".

Хуснуллін доповів диктатору Путіну, що рух легкових машин Кримським мостом нібито можуть частково відновити до кінця доби.

У пропагандистському виданні РИА Новости також цитують слова Хуснулліна про те, що одну частину прольоту в бік Керчі на Кримському мосту "доведеться демонтувати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

Автор: 

вибух (4541) росія (66520) Керченський міст (539)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Жд мосту приготуватися.
показати весь коментар
17.07.2023 21:09 Відповісти
+16
А не можна сьогодні вночі по ньому ще добавити?
показати весь коментар
17.07.2023 21:16 Відповісти
+15
Ремонт мостів будь якої складності. Швидко та якісно
показати весь коментар
17.07.2023 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жд мосту приготуватися.
показати весь коментар
17.07.2023 21:09 Відповісти
Фсё па плану 😂
показати весь коментар
17.07.2023 21:10 Відповісти
Це просто пандус - там буде транспортна розв'язка.
показати весь коментар
17.07.2023 21:10 Відповісти
krugavoe dvizhenie
показати весь коментар
17.07.2023 21:12 Відповісти
aha ha
показати весь коментар
17.07.2023 21:11 Відповісти
Треба ще раз бомбонуть, щоб і друга половина мосту заснула, а то так не цікаво! Чекаємо продовження банкету!
показати весь коментар
17.07.2023 21:11 Відповісти
Було б ідеально найближчі жні довбонути жд перехід і його завалить наглухо
показати весь коментар
17.07.2023 21:11 Відповісти
Думаю, не варто.
показати весь коментар
17.07.2023 21:11 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 21:17 Відповісти
Оптимісти, ***...
показати весь коментар
17.07.2023 21:12 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 21:12 Відповісти
Знову цей ефесбешний цирк з мостом,а інші дурні ради старатися підіграючи їм.
показати весь коментар
17.07.2023 21:13 Відповісти
Лапоть чому ви так швидко палитесь?
показати весь коментар
17.07.2023 22:25 Відповісти
А не можна сьогодні вночі по ньому ще добавити?
показати весь коментар
17.07.2023 21:16 Відповісти
Можна, а можна годувати папуасів.
показати весь коментар
17.07.2023 21:54 Відповісти
А ЗСУ планує за 10 хвилин розвалити все, що залишилось від цього чуда архітектури.
показати весь коментар
17.07.2023 21:16 Відповісти
А что, это мост не разводной ? Ну, извините . . .
показати весь коментар
17.07.2023 21:18 Відповісти
Finira, finira, finira questa notte...
показати весь коментар
17.07.2023 21:20 Відповісти
Сизіфова праця -- будем бити
показати весь коментар
17.07.2023 21:21 Відповісти
Ремонт мостів будь якої складності. Швидко та якісно
показати весь коментар
17.07.2023 21:23 Відповісти
Міст або потрібно завалити повністю і тримати його під контролем щоб не полагодили його росіяни, або не чіпати зовсім, бо немає сенсу його трохи розвалювати і чекати поки росіяни його полагодять.
показати весь коментар
17.07.2023 21:25 Відповісти
А яка різниця?
показати весь коментар
17.07.2023 21:28 Відповісти
Не согласен. В любом случае это как минимум хороший экономический урон
показати весь коментар
17.07.2023 21:38 Відповісти
Свято наближається....міст накрився...мідним тазом.А, тепер і по аєродрому в Бельбеку...
показати весь коментар
17.07.2023 21:28 Відповісти
У нас інші плани на цей міст за 4 місяці його буде демонтовано.
показати весь коментар
17.07.2023 21:35 Відповісти
Було б непогано чинити так, як свого часу з Антонівським. Вони стягнули на ремонт бригади і техніку, а по ним врізали. І так до стану непридатності для використання.
показати весь коментар
17.07.2023 21:35 Відповісти
А що, кіна більше не буде???
показати весь коментар
17.07.2023 21:38 Відповісти
понаехавшие кацапы и всякие продажные сепары это не крымчане
показати весь коментар
17.07.2023 21:58 Відповісти
Влада РФ планує

...як фанера над Парижем.
показати весь коментар
17.07.2023 22:08 Відповісти
 
 