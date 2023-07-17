Влада РФ планує відновити частково зруйнований Кримський міст за чотири місяці

Один проліт автодорожньої частини Кримського мосту не підлягає відновленню після вибухів уночі в понеділок, 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр країни-агресора Росії Марат Хуснуллін під час наради з російським диктатором Путіним.

Хуснуллін стверджує, що окупанти нібито збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною — у листопаді.

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За версією Хуснулліна, опори мосту не пошкоджені і "в нормальному стані". Він також оголосив, що на одній залізничній колії буцімто "незначні пошкодження".

Хуснуллін доповів диктатору Путіну, що рух легкових машин Кримським мостом нібито можуть частково відновити до кінця доби.

У пропагандистському виданні РИА Новости також цитують слова Хуснулліна про те, що одну частину прольоту в бік Керчі на Кримському мосту "доведеться демонтувати".

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.