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Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, - Мелони

одеса

Италия готова приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе и других сокровищ культурного наследия Украины, поврежденных в результате атак РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Италии в Украине.

Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся", - отметила Мэлони.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины"", - добавила она.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

Италия (1640) Одесса (7869) Джорджа Мелони (105)


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Топ комментарии
+26
Спасибо . Нам бы F16 .
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23.07.2023 15:40
+22
...и atakams
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23.07.2023 15:45
+16
Вообще всегда считал, что надо устранять причину а не последствия. А наши партнёры всегда реагируют уже на последствия, и даже не пытаются каким-то образом разобраться с причиной. А причина уже очевидно это рашизм, и надо решать проблему именно с ним. А так нам не избежать разрушений в наших городах, и мы только и будем слышать от наших партнёров сожаления.
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23.07.2023 15:51
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Спасибо . Нам бы F16 .
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23.07.2023 15:40 Ответить
...и atakams
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23.07.2023 15:45 Ответить
Які вони усі спритні на відбудову! Чи в нас самих майстрів нема?!
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23.07.2023 15:50 Ответить
А гроші є??;
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23.07.2023 16:09 Ответить
я так понял - это плохо что они хотят нам помочь?
Что-то новое из области морали.
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23.07.2023 16:33 Ответить
Якщо за рахунок коштів кацапів, то я "за"!
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23.07.2023 16:43 Ответить
Мастера есть, но они в Италии работают. У нас штук 40 местных мастеров с лопатами полгода 300 метров дороги ремонтировали. На следующий год опять ямы. А 3 турка с современной техникой 2 км дороги за 3 дня положили и несколько лет ни уже ни одной ямки. Уверен, что второй ремонт еще и дешевле обошелся.

Этот собор проектировал итальянских архитектор и итальянцы считают его частью своей культуры.
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23.07.2023 17:03 Ответить
Джоржа, стоп !!!!

церква кацапіська
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23.07.2023 18:10 Ответить
Італійці відбудують в десятки разів дешевше і в рази краще чим наші майстри по укладці асфальту а саме головне те що після відбудови передадуть собор одеській громаді а не продадуть Агафангелу за 1 грн. як це зробив свого часу Скорик з компанією.
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23.07.2023 19:31 Ответить
Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі Джерело:

Та взагалі переходьте в Православ'я)
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23.07.2023 15:50 Ответить
Вообще всегда считал, что надо устранять причину а не последствия. А наши партнёры всегда реагируют уже на последствия, и даже не пытаются каким-то образом разобраться с причиной. А причина уже очевидно это рашизм, и надо решать проблему именно с ним. А так нам не избежать разрушений в наших городах, и мы только и будем слышать от наших партнёров сожаления.
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23.07.2023 15:51 Ответить
Взятися за причину - це ж ескалація. А так - безпечна стурбованість, занепокоєння, обіцянки відбудови...
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23.07.2023 15:56 Ответить
та не кажіть- це ж кляті італійці нам обрали телевізійну макаку із дЄрмаком та настелили позолочені дороги у напрямку вторгнення кацапів.
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23.07.2023 16:35 Ответить
Про 73% дегротів - це вже розмова інша. Але те, що Захід дуже слабо реагує на ********** реінкарнацію Гітлера - це факт. Поки що орду стримує
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23.07.2023 17:11 Ответить
Україна, але ми не можемо стримувати її вічно.
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23.07.2023 17:12 Ответить
На жаль Світлана, ми живемо сьогодні так як вчора проголосували... І не світ нам винен, а кацапи та активні до волевиверження зебіли.
Ось цікавий факт із історії (https://news.obozrevatel.com/ukr/society/yak-petru-i-za-habar-zberegli-oblichchya-i-yak-tse-zminilo-hid-istorii.htm?_gl=1*kphwj3*_ga*ODUwNzk3ODU1LjE2ODkxOTM1MjQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY5MDEyNjMxNy4xNC4xLjE2OTAxMjYzMzQuNDMuMC4w Як Петру І за хабар "зберегли обличчя" і як це змінило хід історії ), прикро, але ще тоді могли їх розтрощити.
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23.07.2023 18:33 Ответить
ты что-то предложил, балабол?
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23.07.2023 18:20 Ответить
спочатку треба вигнати цю кацапську фсб/кгб секту з Одеси і з України !!!
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23.07.2023 15:51 Ответить
Ви Праві,тіки треба було ЦЕ робити,починая з чотирнадцятого!,промовчу, про більш ранні часи.
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23.07.2023 15:58 Ответить
З 1991 року.
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23.07.2023 16:45 Ответить
Тоді б на виборах-2019 за капітуляцію проголосувало б не 73 %, а десь 90 %. А скоріш за все, закінчилося би ще раніше внаслідок "народного" повстання під лозунгом "За Русь святую"... Не ідеалізуйте стан суспільства в той час, і наприклад згадайте, що в київську церкву тоді перейшло менше 1 % приходів. До речі, зараз не набагато більше, незважаючи на велику війну і ці обстріли
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23.07.2023 16:50 Ответить
а може переговори, млять????
бо на те щоб хтось хотів на корню задушити ********* не схоже
каховську греблю уібав, екокатастрофа...
мовчать
на камеру страчують, жахливим способом...
мовчать
дітей викрадають...
мовчать
розбили святиню, історичну спадщину
є привід сказати
*****, ти перейшов всі межі, даєм Україні ф 16-18
ракети великої дальгосі
а КУЙ там
допоможемо відбудувати
а що скажете як що по Лаврі уібе?????
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23.07.2023 15:58 Ответить
Так про знищення паРаші мова взагалі не йде - мета союзників "створити для України більш сильну позицію на переговорах". А переговори, як вони заявляли - по результатам контрнаступу.
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23.07.2023 16:02 Ответить
і я про те ж

а перемовини можуть бути, лиш про розмір репарацій
і то не з ******, і не з його оточенням бо ці паскуди, терористи
організатори масових вбивств, нелюди
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23.07.2023 16:11 Ответить
Для репарацій потрібно Україні перемогти паРашу і захопити Маскву з ******. Але такого їй ніхто не дасть зробити. А так, як ми повністю залежимо від грошей та зброї Заходу, то перспективи такі собі...
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23.07.2023 16:18 Ответить
что, типо мы можем захватит Москву, но нас сдерживает НАТО?
Мы уже вернули Крым, Донбасс и Приазовье?
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23.07.2023 16:34 Ответить
Не захопити, а знищити повністю, щоб і слід від козломордих не залишилось!
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23.07.2023 16:46 Ответить
ок, давай починай. Чи з Канади далеко плити а в тебе завеликі яйця для цього?
диванний генералісімус..
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23.07.2023 16:52 Ответить
О!!! ********** засмерділо! Йому не подобається що козломордих потрібно всіх знищити як тарганів! Чи чого сюди приперлось ********* бидло?
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23.07.2023 17:32 Ответить
Чукча не чітатєль, а пісатєль? Сказано ж, що країна повністю залежить від зброї та грошей Заходу, то як ми можемо перемогти паРашу з голою дупою? Для перемоги над таким ворогом треба було готуватися десятиліттями, як Ізраїль.
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23.07.2023 17:17 Ответить
Нам дуже повезло з головою Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Це стосується не тільки відбудови храму в Одесі, а взагалі. Могло бути набагато гірше. Велика подяка, від України, народу І талії і її уряду!

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23.07.2023 16:00 Ответить
пощастило, так.
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23.07.2023 16:36 Ответить
Згоден. І здається, антипутінкою вона стала вже після виборів, коли розібралася з ситуацією і трішки побалакавши з кацапами, зрозумівши, що вони кончені
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23.07.2023 16:53 Ответить
Паші-мерседесу ці гроші згодяться на заставу + сектанти ще підкинуть. Більше храмів - більше сектантів. Більше сектантів - більше мерседесів. Круговорот мерседесів в секті
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23.07.2023 16:02 Ответить
Дозволю собі внести поправку до ланцюжка кругообігу мерседесів.
"Більше храмів - більше сектантів. Більше сектантів - більше Паш. - Більше Паш - більше мерседесів."
Паші - необхідна ланка між сектантами та мерседесами.
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23.07.2023 16:39 Ответить
Умова - спочатку православні орки відрекаються від розкольника і слуги сатани ФСБ-РПЦ, а тоді реставрація, відбудова І взагалі побудова багнато інших, Італія - коріфей у архітекртурі. Всі проекти, де керівники італійці - казка, а де орки клепали самі - азійські шатри і кругли бані замість барокко і класицизм з вікторіанським стелем. Приклади є - Володимирський собор у Києві, собор Різдва Богоролиці у Козельці Чернігівської обл./ у свій час був еталоном церковного будівництва по всій царській росії/
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23.07.2023 16:06 Ответить
додам - оте архітектурне страхіття МП на розвилці у Борисполі ....
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23.07.2023 17:32 Ответить
ты не ля ля , а SAMP/T давай они тоже сбивают баллистику и Х22
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23.07.2023 16:09 Ответить
и Пониксы
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23.07.2023 16:11 Ответить
Ми сміємось з їх червоних ліній,але і ми,і Захід проковтнув дуже багато червоних ліній від рашистів.Ну ми зрозуміло чому.І дійсно: ми не сьогодні будемо відбудовувати собор.Сьогодні ми втрачаємо людей! Дякуємо,італійці! У вас все? Тоді до Перемоги!
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23.07.2023 16:23 Ответить
якщо ти жебрак і просиш милість - бери то дають і дякую на колінах.
або стули пельку, зароби и сам роби собі шо хочеш.
інфантильні совкові нащадки мативашу.
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23.07.2023 16:37 Ответить
Це так. Жебрак має вклонятися і дякувати. Дякувати і вклонятися.
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23.07.2023 16:42 Ответить
для чого відновлювати ??? щоб так далі проводили свої 3.14дерастичні оргії кацапські попи-3.14дераси з сатанинської кацапської секти (упц мп - рпц) та філії фсб/кгб ??? може для початку виженемо кацапських фсб/кгб попів з України ??? може б Італії надала трохи більше зброї, набоїв ЗСУ для війни з кацапами ?? відновити цей собор встигнмо після війни !!!
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23.07.2023 16:45 Ответить
Упц є власність рпц фсб, а тому при чому тут Італія,- нехай ті що зруйнували, нехай і платять Україні на відновлення….
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23.07.2023 16:55 Ответить
Ага, хіба що після того як перейдуть в ПЦУ!
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23.07.2023 17:02 Ответить
ага, французы уже "видбудували" драмтеатр в Мариуполе. Тоже рвались по началу
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23.07.2023 17:11 Ответить
щира подяка італійцям але відбудовувати треба за кошти путінської федерації. Але щось процес конфіскації майна агресора йде занадто кволо
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23.07.2023 17:26 Ответить
И вот нахрена скажите мне на милость восстанавливать этот рассадник русского мира в Украине если уже сами кацапы оказали нам такую услугу , разрушив его и лишив этих сектантов места для собраний и поклонений гундчяю Короче говоря вольно или невольно сделали за украинскую власть работу ,которую они никак не могли (или не хотели завершать)
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23.07.2023 18:36 Ответить
Все вкрадуть.
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23.07.2023 19:10 Ответить
У нашому під'їзді жила сім'я,яка виховала сина-убивцю.Він убив молоду жінку,у якої був маленький хлопчик.Скільки ми не вимагали,щоб вони хоч би життя безбідне хлопчикові забезпечили.Ні.Потім вони виїхали закордон ,а хлопчик залишився з бабусею.Вони дуже будували.Нічого не нагадує? Захід викохав виродка і "виїхав закордон"
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23.07.2023 19:41 Ответить
Будували- бідували
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23.07.2023 19:42 Ответить
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23.07.2023 21:02 Ответить
 
 