Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, - Мелони

Италия готова приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе и других сокровищ культурного наследия Украины, поврежденных в результате атак РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Италии в Украине.

Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся", - отметила Мэлони.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины"", - добавила она.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.