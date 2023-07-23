Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, - Мелони
Италия готова приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе и других сокровищ культурного наследия Украины, поврежденных в результате атак РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Италии в Украине.
Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.
"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся", - отметила Мэлони.
"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины"", - добавила она.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.
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Что-то новое из области морали.
Этот собор проектировал итальянских архитектор и итальянцы считают его частью своей культуры.
церква кацапіська
Та взагалі переходьте в Православ'я)
Ось цікавий факт із історії (https://news.obozrevatel.com/ukr/society/yak-petru-i-za-habar-zberegli-oblichchya-i-yak-tse-zminilo-hid-istorii.htm?_gl=1*kphwj3*_ga*ODUwNzk3ODU1LjE2ODkxOTM1MjQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY5MDEyNjMxNy4xNC4xLjE2OTAxMjYzMzQuNDMuMC4w Як Петру І за хабар "зберегли обличчя" і як це змінило хід історії ), прикро, але ще тоді могли їх розтрощити.
бо на те щоб хтось хотів на корню задушити ********* не схоже
каховську греблю уібав, екокатастрофа...
мовчать
на камеру страчують, жахливим способом...
мовчать
дітей викрадають...
мовчать
розбили святиню, історичну спадщину
є привід сказати
*****, ти перейшов всі межі, даєм Україні ф 16-18
ракети великої дальгосі
а КУЙ там
допоможемо відбудувати
а що скажете як що по Лаврі уібе?????
а перемовини можуть бути, лиш про розмір репарацій
і то не з ******, і не з його оточенням бо ці паскуди, терористи
організатори масових вбивств, нелюди
Мы уже вернули Крым, Донбасс и Приазовье?
диванний генералісімус..
"Більше храмів - більше сектантів. Більше сектантів - більше Паш. - Більше Паш - більше мерседесів."
Паші - необхідна ланка між сектантами та мерседесами.
або стули пельку, зароби и сам роби собі шо хочеш.
інфантильні совкові нащадки мативашу.