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Оккупанты продлили сроки восстановления Крымского моста до конца года

кримський,міст

Российский удар продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей ТАСС.

"Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста для "Нижнеангарсктрансстроя" до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Читайте: Атаки на Крым и Керченский мост будут продолжаться, - Резников

Утром 22 июля Цензор.НЕТ сообщал о временной остановке движения по Керченскому мосту.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

Крым (26377) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+8
Дуже, дуже треба вже його зруйнувати так, щоб жодна з полос автомобільної частини мосту не працювала, а по залізничній частині рух потягів був неможливий, лише отоді можна буде казати що цей "хвіст" в рашистів відпав!!!
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25.07.2023 16:07
+8
Сподіваюсь що до кінця року відновлювати вже не буде що...
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25.07.2023 16:08
+6
Нада паффтарить!!! Желательно железку и там где корабли проплывают треба лупить
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25.07.2023 16:06
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25.07.2023 16:05 Ответить
Нада паффтарить!!! Желательно железку и там где корабли проплывают треба лупить
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25.07.2023 16:06 Ответить
Дуже, дуже треба вже його зруйнувати так, щоб жодна з полос автомобільної частини мосту не працювала, а по залізничній частині рух потягів був неможливий, лише отоді можна буде казати що цей "хвіст" в рашистів відпав!!!
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25.07.2023 16:07 Ответить
Сподіваюсь що до кінця року відновлювати вже не буде що...
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25.07.2023 16:08 Ответить
То саме хотів написати. Слово в слово.
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25.07.2023 16:42 Ответить
А що сталося?
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25.07.2023 16:08 Ответить
добейте хай не мучається !
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25.07.2023 16:10 Ответить
Добити нахер -- шоб ім не кортіло
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25.07.2023 16:10 Ответить
А мі,что больше бамбить мост, как Бамбас не будем?
Разнести эту поганку к чертовой бабушке.
И побыстрее.
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25.07.2023 16:16 Ответить
Перша фраза - російский уряд (удар)
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25.07.2023 16:24 Ответить
видать опора в опе...
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25.07.2023 16:46 Ответить
Нехай постійно ремонтують, вони на розпилі грубі гроші відкатами йдуть, менше на ракети залишиться.
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25.07.2023 17:12 Ответить
До кінця року його по вітру розвіють)
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25.07.2023 17:23 Ответить
Супер. Ще пару раз поправимо і можна буде його вже списувати.
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25.07.2023 19:05 Ответить
 
 