Оккупанты продлили сроки восстановления Крымского моста до конца года

Российский удар продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей ТАСС.

"Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста для "Нижнеангарсктрансстроя" до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

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Утром 22 июля Цензор.НЕТ сообщал о временной остановке движения по Керченскому мосту.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.