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Новини
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Окупанти продовжили терміни відновлення Кримського мосту до кінця року

кримський,міст

Російський удар продовжив терміни відновлення Кримського мосту до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин ТАСС.

"Уряд РФ продовжив терміни відновлення Кримського мосту для "Нижньоангарськтрансбуду" до 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на Крим та Керченський міст триватимуть, - Резніков

Зранку 22 липня Цензор.НЕТ повідомляв про тимчасову зупинку руху Керченським мостом.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

Автор: 

Крим (14139) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+8
Дуже, дуже треба вже його зруйнувати так, щоб жодна з полос автомобільної частини мосту не працювала, а по залізничній частині рух потягів був неможливий, лише отоді можна буде казати що цей "хвіст" в рашистів відпав!!!
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25.07.2023 16:07
+8
Сподіваюсь що до кінця року відновлювати вже не буде що...
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25.07.2023 16:08
+6
Нада паффтарить!!! Желательно железку и там где корабли проплывают треба лупить
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25.07.2023 16:06
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25.07.2023 16:05 Відповісти
Нада паффтарить!!! Желательно железку и там где корабли проплывают треба лупить
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25.07.2023 16:06 Відповісти
Дуже, дуже треба вже його зруйнувати так, щоб жодна з полос автомобільної частини мосту не працювала, а по залізничній частині рух потягів був неможливий, лише отоді можна буде казати що цей "хвіст" в рашистів відпав!!!
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25.07.2023 16:07 Відповісти
Сподіваюсь що до кінця року відновлювати вже не буде що...
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25.07.2023 16:08 Відповісти
То саме хотів написати. Слово в слово.
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25.07.2023 16:42 Відповісти
А що сталося?
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25.07.2023 16:08 Відповісти
добейте хай не мучається !
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25.07.2023 16:10 Відповісти
Добити нахер -- шоб ім не кортіло
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25.07.2023 16:10 Відповісти
А мі,что больше бамбить мост, как Бамбас не будем?
Разнести эту поганку к чертовой бабушке.
И побыстрее.
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25.07.2023 16:16 Відповісти
Перша фраза - російский уряд (удар)
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25.07.2023 16:24 Відповісти
видать опора в опе...
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25.07.2023 16:46 Відповісти
Нехай постійно ремонтують, вони на розпилі грубі гроші відкатами йдуть, менше на ракети залишиться.
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25.07.2023 17:12 Відповісти
До кінця року його по вітру розвіють)
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25.07.2023 17:23 Відповісти
Супер. Ще пару раз поправимо і можна буде його вже списувати.
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25.07.2023 19:05 Відповісти
 
 