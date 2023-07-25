Окупанти продовжили терміни відновлення Кримського мосту до кінця року

Російський удар продовжив терміни відновлення Кримського мосту до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин ТАСС.

"Уряд РФ продовжив терміни відновлення Кримського мосту для "Нижньоангарськтрансбуду" до 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

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Зранку 22 липня Цензор.НЕТ повідомляв про тимчасову зупинку руху Керченським мостом.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.