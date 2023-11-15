Апелляционный суд оставил под стражей бывшего одесского военкома Борисова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ.

"14 ноября 2023 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 октября 2023 года, которой частично удовлетворено ходатайство следователя следственного управления ГБР и продлена подозреваемому Б. мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, до 18 декабря 2023 года включительно, оставив альтернативную меру пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 20 октября 2023 года оставлено по-прежнему, апелляционную жалобу прокурора и апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения.

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Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.

Позже президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.

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