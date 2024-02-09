Залужному и Буданову присвоено звание "Герой Украины" ВИДЕО (обновлено)

Президент Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному и Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Об этом говорится в указе №61/2024, информирует Цензор.НЕТ.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - отмечается в указе президента.

Также звание "Герой Украины" присвоено главе ГУР МО Кириллу Буданову.

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Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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