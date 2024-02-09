Залужному и Буданову присвоено звание "Герой Украины" ВИДЕО (обновлено)
Президент Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному и Кириллу Буданову звание Героя Украины.
Об этом говорится в указе №61/2024, информирует Цензор.НЕТ.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - отмечается в указе президента.
Также звание "Герой Украины" присвоено главе ГУР МО Кириллу Буданову.
Отставка Залужного
8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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Це називається "спустити пар"
- Жидков - ты лучший автор, лучший сценарист! Вот тебе премия 100 тыс.у.е. и уё с нашей студии!
Это так работает у преЗедента ???
Пане Президенте!
А от коли Брежнєв когось нагороджував, то й собі на груди чіпляв...
Якщо генерал настільки хороший що дали Героя, - то нащо його звільнять? А якщо такий поганий що треба посеред війни знімать,- то за що нагороджувать?
Дбл блд...
що в голові чотирьохразового ухилянта коїться???
А Буданову тре було ще заслуженого артиста давати…
Кім сказав,що захист Миколаєва,то його з Єрмаком заслуга,а ви про якесь зняття обвинувачень(
..у нєстабільной Зєльди - критичні дні...? якась шиза... перед президентством усіх кандидатів треба перевіряти медичним фахівцям...
цей "маленький гвинтік"(с) ще стільки біди натворить
Це грьобаний треш. Вони й тут принизили Залужного.
*****, українці, як ви це все терприте?