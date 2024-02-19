3-я ОШБр о боевых действиях под Авдеевкой: Бойцы стабилизировали фронт, бои стали обычными
Украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Бои там приобрели "обычный" характер, рашисты продолжают наступать.
Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, бригада стоит в "устойчивой" обороне, однако российские оккупанты продолжают наступать.
"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Обычный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", - отметил Бородин.
В то же время количество штурмов оккупантов уменьшилось, поскольку РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.
"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все бы шло иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", - добавил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады.
Выход сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
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- домінування в повітрі. Ми ж не в римській імперії де все вирішує піхота. Якщо в повітрі все печально то найкраще пішоту просто перемелють тонними бомбами
- артилерійське домінування. КОЖНЕ місто яке ми здали ми здали бо мали в 4-10 разів менше вистрілів арти. І КОЖНЕ яке відвоювали це коли снарядів було +- порівну
Росіяни пробили оборону коло Вербового - DeepState
ТЕКСТ: https://ua.korrespondent.net/Default.aspx?page_id=800&lang=ua&id=66577681 МАКСИМ ЛИПЧАНСЬКИЙ , 19 лютого 2024, 08:59
"Запорізький відтинок - росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18 лютого інтенсивність дещо спала. Частина змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована", - мовиться в повідомленні.
На Авдіївському напрямку ворог пробував штурмувати неподалік Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.
"Противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже найближчими днями. Вони атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони", - зазначаєься у звіті.
На даний момент він здійснює розвідку боєм малими піхотними групами на підступах до Ласточкіного, яке, вочевидь, є найближчою ціллю. Там українські позиції вразливі, оскільки селище знаходиться в низині з каскадом ставків й до того ж на лівому фланзі від нього височать споруди коксохім заводу, захопленого ворогом, звідки він може вести прицільний вогонь по прямій. Тобто тримати підходи до селища під вогневим контролем.
Оборонні рубежі південніше і східніше селищ Тоненьке-Сєверне - більш стійкі до ворожих атак - там супротивник не мав успіху впродовж всього 2023 року, тому ударами на Ласточкіне він буде намагатись обійти ці укріплені позиції.
Асфальтом літаки не дуже виходить збивати.
Мабуть від якихось таємничих добродіїв в Україну надійшла чергова партія ракет. 😁