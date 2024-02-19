3-я ОШБр о боевых действиях под Авдеевкой: Бойцы стабилизировали фронт, бои стали обычными

Украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Бои там приобрели "обычный" характер, рашисты продолжают наступать.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бригада стоит в "устойчивой" обороне, однако российские оккупанты продолжают наступать.

"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Обычный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", - отметил Бородин.

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В то же время количество штурмов оккупантов уменьшилось, поскольку РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.

"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все бы шло иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", - добавил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады.

Выход сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

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