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Новости Война
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боевые действия (3475) Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (348)

3-я ОШБр о боевых действиях под Авдеевкой: Бойцы стабилизировали фронт, бои стали обычными

авдіївка

Украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Бои там приобрели "обычный" характер, рашисты продолжают наступать.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бригада стоит в "устойчивой" обороне, однако российские оккупанты продолжают наступать.

"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Обычный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", - отметил Бородин.

Также читайте: Вывод украинских войск из Авдеевки завершен, - спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий

В то же время количество штурмов оккупантов уменьшилось, поскольку РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.

"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все бы шло иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", - добавил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады.

Выход сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

Также смотрите: Авдеевка: Оборона и выход ВСУ | Юрий Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
бо ЗЕ це шоумен - і у нас уже 5 років одне шапіто
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19.02.2024 11:14
+8
Міцність касапської армії була доведена у 2023 році. Ні, не тим, що вони витримали контрнаступ ЗСУ. Хіба був контрнаступ насправді ? Наступ на фронті 5-10 км - це тактика. Це не стратегія. каСапи довели інше. Вони мають все, щоб створити укріпрайони інженерними військами, якими керують фахівці. Мають все, щоб забезпечити стрімкий зріст необхідної військової продукції. (жарти про шайгу з простягнутою рукою - тільки жарти) ВАЖЛИВО. Командири касапів думають, планують, керують військами-м'ясом. І вдаються ДО ХИТРОЩІВ. Ми тупо сидимо в обороні. Яка не глуха. НАДВАЖЛИВО. Змініть у ЗМІ риторику: наші втрати малі, касапів - "мільйонні". ДАВАЙТЕ ЧЕСНО без паніки, і красивих повідомлень. Бо маленька Брехня вибухає найпотужнішою бомбою. Війна любить ... ТИШУ.
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19.02.2024 11:12
+7
взагалі нащо було триндіти по всім СМІ що 3-ю заводять на посилення міста?
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19.02.2024 11:11
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19.02.2024 11:10 Ответить
взагалі нащо було триндіти по всім СМІ що 3-ю заводять на посилення міста?
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19.02.2024 11:11 Ответить
бо ЗЕ це шоумен - і у нас уже 5 років одне шапіто
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19.02.2024 11:14 Ответить
У нас уже всі генерали з РФ, які підпорядковуються головному ФСБшнику ОПЕрмака, ось вони і зробили котел для елітного підрозділу, при цьому наказали кидати поранених на поле бою. ось так зрозуміло?
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19.02.2024 11:29 Ответить
Мабуть протерлася пружина у диванах ЕКСПЕРДів
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19.02.2024 11:44 Ответить
охі і мерзенне ти ніщо !!! Я тобі вже казала вчора, що то ти тіктоковий, а не 3-я ОШБр.
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19.02.2024 14:22 Ответить
Нажаль ми будем мать 1000 Авдієвок якщо не вирішим системну проблему. А саме:

- домінування в повітрі. Ми ж не в римській імперії де все вирішує піхота. Якщо в повітрі все печально то найкраще пішоту просто перемелють тонними бомбами

- артилерійське домінування. КОЖНЕ місто яке ми здали ми здали бо мали в 4-10 разів менше вистрілів арти. І КОЖНЕ яке відвоювали це коли снарядів було +- порівну
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19.02.2024 11:11 Ответить
Хто це вирішить ? Ставка ? Верховний .... суддя
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19.02.2024 11:13 Ответить
Міцність касапської армії була доведена у 2023 році. Ні, не тим, що вони витримали контрнаступ ЗСУ. Хіба був контрнаступ насправді ? Наступ на фронті 5-10 км - це тактика. Це не стратегія. каСапи довели інше. Вони мають все, щоб створити укріпрайони інженерними військами, якими керують фахівці. Мають все, щоб забезпечити стрімкий зріст необхідної військової продукції. (жарти про шайгу з простягнутою рукою - тільки жарти) ВАЖЛИВО. Командири касапів думають, планують, керують військами-м'ясом. І вдаються ДО ХИТРОЩІВ. Ми тупо сидимо в обороні. Яка не глуха. НАДВАЖЛИВО. Змініть у ЗМІ риторику: наші втрати малі, касапів - "мільйонні". ДАВАЙТЕ ЧЕСНО без паніки, і красивих повідомлень. Бо маленька Брехня вибухає найпотужнішою бомбою. Війна любить ... ТИШУ.
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19.02.2024 11:12 Ответить
Українські захисники змогли стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. На напрямку змогли а в Авдіївці стабілізувати чомусь ні не змогли. Та і чи надовго ця стабілізація буде.
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19.02.2024 11:14 Ответить
Може той нагорі вже "оновив" би "команду",й забрав би кудись того Тарнавскава?(((
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19.02.2024 11:14 Ответить
окупацією Авдіївки,рашисти підрівняли лінію фронту.Для чого було заводити бригаду в Авдіївку.?Хіба не можна було бригадою атакувати Південне,або Північне крило рашистів,котрі стискалися "кліщами" , щоб не допустити оточення міста ???
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19.02.2024 11:18 Ответить
Заспокійлива статейка? Другі видання пишуть, що орки наступають на Авдіївському напрямку, а на запоріжщині кацапи прорвали нашу оборону в районі Роботиного.



Росіяни пробили оборону коло Вербового - DeepState

ТЕКСТ: https://ua.korrespondent.net/Default.aspx?page_id=800&lang=ua&id=66577681 МАКСИМ ЛИПЧАНСЬКИЙ , 19 лютого 2024, 08:59
"Запорізький відтинок - росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18 лютого інтенсивність дещо спала. Частина змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована", - мовиться в повідомленні.
На Авдіївському напрямку ворог пробував штурмувати неподалік Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже найближчими днями. Вони атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони", - зазначаєься у звіті.
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19.02.2024 11:21 Ответить
А до цього що, бої були "святковими"?! У чому різниця між боями тоді і зараз. Вони стали менш інтенсивними?! НІ! Рашисти кидають і бій менше бійців та техніки?! НІ! Менш інтенсивними стали обстріли?! Теж НІ! Єдина різниця що йдуть не з усіх боків як при оточенні, а з однієї сторони і це дозволяє міцніше утримувати оборону! Тож цей коментар пресофіцера вважаю безглуздим!!!
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19.02.2024 11:33 Ответить
Для проведення стабілізаційних заходів в Авдіївці після захоплення міста ворогу потрібно не менш як з тиждень часу.
На даний момент він здійснює розвідку боєм малими піхотними групами на підступах до Ласточкіного, яке, вочевидь, є найближчою ціллю. Там українські позиції вразливі, оскільки селище знаходиться в низині з каскадом ставків й до того ж на лівому фланзі від нього височать споруди коксохім заводу, захопленого ворогом, звідки він може вести прицільний вогонь по прямій. Тобто тримати підходи до селища під вогневим контролем.
Оборонні рубежі південніше і східніше селищ Тоненьке-Сєверне - більш стійкі до ворожих атак - там супротивник не мав успіху впродовж всього 2023 року, тому ударами на Ласточкіне він буде намагатись обійти ці укріплені позиції.
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19.02.2024 12:20 Ответить
Якщо так далі піде - буде взагалі повний стабіліздець.
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19.02.2024 12:35 Ответить
"Бои там приобрели "обычный" характер, рашисты продолжают наступать." - это нормально написано?
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19.02.2024 12:43 Ответить
Ясно одно, если Украина в ближайшее время не избавиться от бениного, Оманского Нарика и его фсбэшной кодлы во главе с Елдаком будет конец, эта Мразь сдала Украину ещё в 20 году в Омане....
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19.02.2024 12:49 Ответить
"Але це не можна порівняти з тим, що було у місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності", - зазначив Бородін, люся арєстовіч відпочиває на тлі таких заяв, планово здали Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь Бахмут Мар"інку Авдіївку, що на плановій черзі Курахово, Селідове, Покровськ?
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19.02.2024 13:30 Ответить
Як показав недавній літакопад серед новітніх російських літаків, то чинником скоріше були не КАБи, а відсутність у України зенітних ракет.
Асфальтом літаки не дуже виходить збивати.
Мабуть від якихось таємничих добродіїв в Україну надійшла чергова партія ракет. 😁
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19.02.2024 19:57 Ответить
 
 