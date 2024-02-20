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суд (24820) Червинский (134)

Судей, рассматривающих дело Червинского, определяют в "ручном режиме", - адвокат Глоба

богачук,червінський

Защита полковника Романа Червинского заявила, что суд прибегает к манипуляциям во время автораспределения дела полковника для рассмотрения.

Об этом сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Червинского или "мухлеж" с автораспределением дел между судьями, вершащими правосудие в Шевченковском Районном суде г. Киева. Не буду прибегать к сложным юридическим конструкциям, попробую объяснить  происходящее не юридическим языком:

В день, когда дело Романа заходит в суд, 98% судей то ли уходят на один день в отпуск, то ли странным образом у них происходит кратковременное расстройство их "специализации", поскольку кто-то в явно ручном режиме определяет ряд судей, как таковых, у которых отсутствует специализация. Чудо заключается в том, что судьи, у которых отсутствует специализация, на самом деле ее имеют по этим делам, потому что я каждый день по подобным уголовным делам у них защищаю своих клиентов", - говорится в сообщении.

По словам защитника, в результате этих манипуляций всегда распределение дела Червинского происходит только между двумя-тремя определенными судьями, вместо ориентировочно 15 судей.

"Что это значит? Это значит, что, во-первых, автораспределение осуществляется очевидно, по-моему мнению, в ручном режиме, во-вторых, это преступление - вмешательство в процесс автораспределения дел!, как следствие, все решения этих судей незаконны" , поскольку приняты неуполномоченным и незаконным судом!

В качестве примера предоставляю фото последнего автораспределения ходатайства по продолжению действия меры пресечения Романа", - добавил Глоба.

Костянтин Глоба
Костянтин Глоба
Костянтин Глоба
Костянтин Глоба
Костянтин Глоба

Читайте: Сегодня состоялся допрос Червинского по "делу о мошенничестве". Следователь признал несуразность подозрения, - адвокат Глоба

Справа Романа Червінського

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет.

В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью,  рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Читайте: Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+14
Ось таке воно, кривосуддя від портнова+татарова, під патронатом єрмака! Зато, вони усі заброньовані, бо без них, Українців немає чим залякувати!!
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20.02.2024 11:50
+11
Допит свідка із СБУ буде ?
Перехресний допит генералів буде (СБУ, ПС, ССО)?
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20.02.2024 11:53
+11
Зато , гнида ліцемірна, за " майданівцями" л'є сльози крокодила!...
Це потолок паскудства! Влада моральних у родів!
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20.02.2024 12:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось таке воно, кривосуддя від портнова+татарова, під патронатом єрмака! Зато, вони усі заброньовані, бо без них, Українців немає чим залякувати!!
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20.02.2024 11:50 Ответить
ЗЕкривосуддя!!
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20.02.2024 15:05 Ответить
Допит свідка із СБУ буде ?
Перехресний допит генералів буде (СБУ, ПС, ССО)?
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20.02.2024 11:53 Ответить
прокурорам та суддям не потрібні покази
у них команда з ОПи, посадити
що вони й роблять...
а от ле до прокурорів та суддів, сбу та дбр, не зрозуміло
бо у всіх їх діях є передвзятість тому судити треба їх а не Червінського.
помилково такого не буває.....
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20.02.2024 12:16 Ответить
Зелю на детектор брехні по вагнерам!
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20.02.2024 12:42 Ответить
---
А що ви хотіли ? ? ? Справедливості ????
...
Так він же "проти вітру пісяти почав..."

А Офіс Пр. та і сам Вовочка такого не прощає...
...
От Царьов .Голова Конституційного суду . хапнув 3 мл. доларів.
...
і що ? Та нічого... за такий хабар слід давати 90 літ тюрми..
...
А йому знизили суму закладу для того щоб міг вийти та втекти..
...
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20.02.2024 11:56 Ответить
Зато , гнида ліцемірна, за " майданівцями" л'є сльози крокодила!...
Це потолок паскудства! Влада моральних у родів!
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20.02.2024 12:01 Ответить
Треба регеструвати підозру про злочин.
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20.02.2024 12:06 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/7442707/ Смерть Навального: Путин повысил в звании заместителя главного тюремщика РФ
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20.02.2024 12:28 Ответить
Схоже і судді по Червінському теж будуть підвищені.
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20.02.2024 12:44 Ответить
Яка ганьба !
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20.02.2024 12:42 Ответить
Досудяться,що їх будуть валити як непотріб
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21.02.2024 09:05 Ответить
 
 