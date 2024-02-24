Генерал Лисовой подал ходатайство о взятии Пашинского на поруки
На заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому генерал Иван Лисовой подал ходатайство о взятии на личное поручение Сергея Пашинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
"Я Сергея Владимировича (Пашинского. - Ред.) знаю с 2015 года,...я восстанавливал ракетные войска Украины. Мне приходилось с ним встречаться не один раз, в частности на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Хочу вас заверить, что это тот человек, который своими действиями имеет только одно - как уберечь государство...", - сказал на заседании суда Лисовой.
Он также напомнил о роли Пашинского в обеспечении украинской армии оружием.
В частности, Лисовой также подробно рассказал о применении САУ "Богдана" и роли Пашинского в этом процессе.
"Я поручаюсь за него, потому что знаю этого человека, что он думает об Украине, как будет Украина защищаться, как будет жить. Я не боюсь дать свое слово, чтобы поддержать, чтобы его (Пашинского. - Ред) не держать под стражей", – резюмировал Лисовой.
Иван Лесной – военнослужащий, генерал, в 2014 году, имея за плечами огромный опыт службы в войсках, добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. За это получил звание генерал-майора и был назначен начальником ракетных войск и артиллерии управления войск береговой обороны командования ВМС ВСУ.
"В 2004 году я вышел на пенсию с должности начальника ракетных войск и артиллерии Северного ОК, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, - отмечал во время интервью Иван Лисовой. – Однако, когда началась война (в 2014 году. - Ред.), обратился к руководству Вооруженных Сил Украины предоставить возможность вернуться в армию. Готов был защищать Родину на любой должности. Вот и получил возможность участвовать в расконсервировании, восстановлении, обслуживании и ремонте снятого с хранения артиллерийского вооружения. При моем участии введено в строй 6 тысяч артиллерийских систем".
ДЕЛО ПАШИНСКОГО
12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.
НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.
13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.
НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.
Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.
Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.
21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.
21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.
Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.
Пожалуйста, подождите...
Хіба що путч будуть піднімати - так втікти не встигнуть.
Якщо дати такий наказ, є імовірність бунту військових і втрати зовнішнього керування, як це було в 2014 році.
Русня врахувала минулу помилку.
Зараз завдання - максимально послабити ЗСУ. В т.ч. блокуванням постачання БК.
Що ми і бачимо. Конгресс, протести в Польщі, гальмування закупівлі снарядів будь-де.
Але вони вміють робити висновки з помилок. І мають ресурс на нові спроби.
Ми це бачимо за подіями на фронті.
І тому русня вдруге в цю пастку не потрапить.
Умови їхні будуть такі, що є де-факто капітуляцією. Тобто, демілітарізація. Роззброєння ЗСУ і дуже сильне зменшення кількості. В принципі, цього достатньо, щоб через рік чи два зробити Кієв за дєнь новою армією, яку вони зберуть.
Водночас захисники пашінскаго кричали про сплачені 300млн податків, що насправді підтверджує крадіжку та приватних вигодонабувачів злочинної схеми замість держави.
Асфальт був? Був.
Яка різниця?
Від ракет стало менше руснявих танків.
Завдяки асфальту русняві танки легко зайняли Південь.
Тому, що у них принцип "украді, но сдєлай", у нас "вкради все, не роби нічого".
Русня така працьовита! Все в низ е - нові технології , тощо.
Бо крадуть, але роблять?
Дуже креативна в аргументація руських тролей.
А от кацапську пропаганду друкувати НЕ можно.
Де дрони за наші 40 млрд, які з ПДФО взяли ще минулого року?
Чому в Авдіївці скаржились, що від держави всього декілька сотень отримали, решту - від волонтерів.
Резнікову за його куртки і яйця - нічого, зате Пашинському, завдяки якому у нас були "Стугни" - тюрма. На росії хоч когось з провідних зброярів посадили за іржаві снаряди та китайські покришки на "Панцирях"?
допоможе Перемогти кацапів?
Шо конкретно пропануете?
Недоліки ми знаемо не меньш вашего.
А от пропозицій нема…
Тому і виходить, що допомоги від цюго допису- нуль. Навпаки- один негатив.
Так працюють моськовськи тролі.
Заспокойся троляка. Рано радіешь
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Тобто Лісовий просить не саджати Пашинського у СІЗО під час слідства, поручається за те, що той не злиняє за кордон.
Відповідальність за порушення
Якщо підозрюваний, обвинувачений буде поводитися протиправно чи буде ухилятися від явки слідчих органів чи суду, слідчий чи орган дізнання складає про це протокол та приєднує його до матеріалів справи. За це існує юридична відповідальність:
· щодо обвинуваченого - прийняття суворішого запобіжного заходу (аж до взяття під варту);
· щодо поручителя -
у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, або інше, більш м'яке покарання, - від двох до п'яти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, - від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, - від десяти до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти до п'ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Копійки для Пашинського.
https://t.me/bahshiddemon
Можете йому відповісти.
Адреса його каналу є.
Не тільки Ви були на Майдані (хоч виникає сумнів, чи Ви там дійсно були, чи пройшлись через майдан пару разів). А ми з численними друзями бували на Майдані майже щодня усі 3 місяці, і ніколи проти Пашинського ніхто нічого не мав! Ні у кого не виникало жодних негативів щодо нього.
Йому нагороду треба дати, що в 2014р. для голої й босої армії зумів передати таке необхідне їй пальне. А за оборону Києва - окрему нагороду.
Совісливому генералу Лісовому - честь і слава!
А моя думка. Ця точка зору такої людини має право на існування , і має право бути почута.
Це я так думаю.
Як думає військовий , маєте можливість задати йому питання на його тг каналі. Канал відомий , людина також. Коменти не блокують.
Пашинському нагороду треба дати, що в 2014р. для голої й босої армії зумів передати таке необхідне їй пальне. А за оборону Києва - окрему нагороду.
Совісливому генералу Лісовому - честь і слава!
А от я більше довіряю пану Андрію чім вам. Що с того?
В бюджет гроші не надійшли, армія їх не отримала - їх тупо вкрали !!!
Тищенко вже заарештований - застава 363 млн.грн.
Янукович теж задоволенний.
В тебе логіка, як у путлєра - чим вище курс долара, ти більше рублів...
всі хто працює на користь УКРАЇНИ повинні бути захищені.
Звичайно ,злочинці повинні піти під суд, але всі, не лише вибірково.