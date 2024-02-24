Генерал Лисовой подал ходатайство о взятии Пашинского на поруки

На заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому генерал Иван Лисовой подал ходатайство о взятии на личное поручение Сергея Пашинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Я Сергея Владимировича (Пашинского. - Ред.) знаю с 2015 года,...я восстанавливал ракетные войска Украины. Мне приходилось с ним встречаться не один раз, в частности на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Хочу вас заверить, что это тот человек, который своими действиями имеет только одно - как уберечь государство...", - сказал на заседании суда Лисовой.

Он также напомнил о роли Пашинского в обеспечении украинской армии оружием.

В частности, Лисовой также подробно рассказал о применении САУ "Богдана" и роли Пашинского в этом процессе.

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"Я поручаюсь за него, потому что знаю этого человека, что он думает об Украине, как будет Украина защищаться, как будет жить. Я не боюсь дать свое слово, чтобы поддержать, чтобы его (Пашинского. - Ред) не держать под стражей", – резюмировал Лисовой.

Иван Лесной – военнослужащий, генерал, в 2014 году, имея за плечами огромный опыт службы в войсках, добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. За это получил звание генерал-майора и был назначен начальником ракетных войск и артиллерии управления войск береговой обороны командования ВМС ВСУ.

"В 2004 году я вышел на пенсию с должности начальника ракетных войск и артиллерии Северного ОК, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, - отмечал во время интервью Иван Лисовой. – Однако, когда началась война (в 2014 году. - Ред.), обратился к руководству Вооруженных Сил Украины предоставить возможность вернуться в армию. Готов был защищать Родину на любой должности. Вот и получил возможность участвовать в расконсервировании, восстановлении, обслуживании и ремонте снятого с хранения артиллерийского вооружения. При моем участии введено в строй 6 тысяч артиллерийских систем".

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.