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Пашинский (756) поруки (22)

Генерал Лисовой подал ходатайство о взятии Пашинского на поруки

пашинський

На заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому генерал Иван Лисовой подал ходатайство о взятии на личное поручение Сергея Пашинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Я Сергея Владимировича (Пашинского. - Ред.) знаю с 2015 года,...я восстанавливал ракетные войска Украины. Мне приходилось с ним встречаться не один раз, в частности на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Хочу вас заверить, что это тот человек, который своими действиями имеет только одно - как уберечь государство...", - сказал на заседании суда Лисовой.

Он также напомнил о роли Пашинского в обеспечении украинской армии оружием.

В частности, Лисовой также подробно рассказал о применении САУ "Богдана" и роли Пашинского в этом процессе.

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"Я поручаюсь за него, потому что знаю этого человека, что он думает об Украине, как будет Украина защищаться, как будет жить. Я не боюсь дать свое слово, чтобы поддержать, чтобы его (Пашинского. - Ред) не держать под стражей", – резюмировал Лисовой.

Иван Лесной – военнослужащий, генерал, в 2014 году, имея за плечами огромный опыт службы в войсках, добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. За это получил звание генерал-майора и был назначен начальником ракетных войск и артиллерии управления войск береговой обороны командования ВМС ВСУ.

"В 2004 году я вышел на пенсию с должности начальника ракетных войск и артиллерии Северного ОК, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, - отмечал во время интервью Иван Лисовой. – Однако, когда началась война (в 2014 году. - Ред.), обратился к руководству Вооруженных Сил Украины предоставить возможность вернуться в армию. Готов был защищать Родину на любой должности. Вот и получил возможность участвовать в расконсервировании, восстановлении, обслуживании и ремонте снятого с хранения артиллерийского вооружения. При моем участии введено в строй 6 тысяч артиллерийских систем".

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.
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Топ комментарии
+30
На жаль, не допоможе. Наказ з "самой москви" - це серйозно.
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24.02.2024 13:01
+18
Він давно вже лише ширма. Без стрімкої ліквідації всього складу ОПи діла не буде.
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24.02.2024 13:25
+17
Хтось вже зупине цього оманського уйобка?
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24.02.2024 13:21
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На жаль, не допоможе. Наказ з "самой москви" - це серйозно.
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24.02.2024 13:01 Ответить
Хтось вже зупине цього оманського уйобка?
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24.02.2024 13:21 Ответить
Він давно вже лише ширма. Без стрімкої ліквідації всього складу ОПи діла не буде.
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24.02.2024 13:25 Ответить
Хтось вже ліквідує цей ОП?
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24.02.2024 13:46 Ответить
Та не скажи - без нього вони по закону = 0.
Хіба що путч будуть піднімати - так втікти не встигнуть.
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24.02.2024 13:48 Ответить
Це як Партія в СРСР тепер. Усуньте генсека - швидко знайдуть заміну всередині Партії.
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24.02.2024 13:54 Ответить
Ну, не прямо ж із москви! Транзитом через Киїїв, вул. Банкова...
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24.02.2024 14:03 Ответить
чому немає наказу з москви здатись? що заважає?
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24.02.2024 17:09 Ответить
Ще забагато тих, хто готовий та здатний чинити опір.
Якщо дати такий наказ, є імовірність бунту військових і втрати зовнішнього керування, як це було в 2014 році.
Русня врахувала минулу помилку.
Зараз завдання - максимально послабити ЗСУ. В т.ч. блокуванням постачання БК.
Що ми і бачимо. Конгресс, протести в Польщі, гальмування закупівлі снарядів будь-де.
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24.02.2024 17:19 Ответить
тоді чому не було капітуляції або бездіяльності ще 24.02.22? коли штати пропонували евакуацію..невже у плани орди входило втратити 400 тис своїх орків?
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24.02.2024 17:32 Ответить
Вони чогось не врахували. Щось пішло не так.
Але вони вміють робити висновки з помилок. І мають ресурс на нові спроби.
Ми це бачимо за подіями на фронті.
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24.02.2024 17:33 Ответить
зрозуміло..я не фанат нинішньої влади але пазл з оманами та зрадами якось поганенько складається..
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24.02.2024 17:43 Ответить
Сподіваюсь, не складеться і пазл з "пєрємірієм".
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24.02.2024 17:49 Ответить
а як же "безальтернативність мінських угод"? було? було..подивимось.
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24.02.2024 17:54 Ответить
Навіть ***** визнало, що з мінськими його таки перехитрили.
І тому русня вдруге в цю пастку не потрапить.
Умови їхні будуть такі, що є де-факто капітуляцією. Тобто, демілітарізація. Роззброєння ЗСУ і дуже сильне зменшення кількості. В принципі, цього достатньо, щоб через рік чи два зробити Кієв за дєнь новою армією, яку вони зберуть.
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24.02.2024 18:14 Ответить
Сергей егоров, ти якийсь дурнуватий.
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24.02.2024 13:24 Ответить
І від псіхушки скривається в Польщі
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24.02.2024 13:54 Ответить
Тільки разом з зєлєй. На його "великому будівництві" більше двох мільярдів розпиляли, і залишились лише дороги для русскіх танков.
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24.02.2024 13:09 Ответить
Прокурори повідомляли про 5млрд ринкової вартості вкрадених нафтопродуктів на даний час.
Водночас захисники пашінскаго кричали про сплачені 300млн податків, що насправді підтверджує крадіжку та приватних вигодонабувачів злочинної схеми замість держави.
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24.02.2024 13:18 Ответить
Ракети були? Були.
Асфальт був? Був.
Яка різниця?
Від ракет стало менше руснявих танків.
Завдяки асфальту русняві танки легко зайняли Південь.
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24.02.2024 13:26 Ответить
Знаєте, чому русня перемагає нас?
Тому, що у них принцип "украді, но сдєлай", у нас "вкради все, не роби нічого".
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24.02.2024 13:40 Ответить
Ага, ага.
Русня така працьовита! Все в низ е - нові технології , тощо.
Бо крадуть, але роблять?

Дуже креативна в аргументація руських тролей.
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24.02.2024 15:57 Ответить
На дрони подивіться. Які та скільки у нас і у них.
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24.02.2024 16:01 Ответить
На дрони дивиться можно.

А от кацапську пропаганду друкувати НЕ можно.
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24.02.2024 16:09 Ответить
Вони, суки, крадуть, але й заводи будують.
Де дрони за наші 40 млрд, які з ПДФО взяли ще минулого року?
Чому в Авдіївці скаржились, що від держави всього декілька сотень отримали, решту - від волонтерів.
Резнікову за його куртки і яйця - нічого, зате Пашинському, завдяки якому у нас були "Стугни" - тюрма. На росії хоч когось з провідних зброярів посадили за іржаві снаряди та китайські покришки на "Панцирях"?
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24.02.2024 16:15 Ответить
Ну, і як оце усе (недоліки України)
допоможе Перемогти кацапів?

Шо конкретно пропануете?
Недоліки ми знаемо не меньш вашего.

А от пропозицій нема…

Тому і виходить, що допомоги від цюго допису- нуль. Навпаки- один негатив.

Так працюють моськовськи тролі.
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24.02.2024 19:29 Ответить
Русня ще НЕ перемогае Україну.
Заспокойся троляка. Рано радіешь

Слава Україні!
Смерть ворогам!
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24.02.2024 16:08 Ответить
Смерть російським окупантам несуть ракети. Ви проти, швед Алєх?
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24.02.2024 14:30 Ответить
Водночас лише тупорила зесрань не бачачи в рчі матеріалів справи, буде щось пердіти
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24.02.2024 13:28 Ответить
А ще тобі за щоку дав, і не заплатив - барига
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24.02.2024 13:27 Ответить
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24.02.2024 13:50 Ответить
Непоганий дах.
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24.02.2024 13:57 Ответить
Московський гавкіт!
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24.02.2024 14:05 Ответить
Если есть политический заказ - а мы все понимаем что он есть - до сраки эти все попытки.
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24.02.2024 13:08 Ответить
Ні, це тільки щодо запобіжного заходу.
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24.02.2024 13:48 Ответить
ещё один зесраный патриот вылез
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24.02.2024 13:50 Ответить
Тому що це Нікіта, а не Микита!
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24.02.2024 14:07 Ответить
На засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському генерал Іван Лісовий подав клопотання про взяття на особисту поруку Сергія Пашинського. Джерело:
Тобто Лісовий просить не саджати Пашинського у СІЗО під час слідства, поручається за те, що той не злиняє за кордон.
Відповідальність за порушення
Якщо підозрюваний, обвинувачений буде поводитися протиправно чи буде ухилятися від явки слідчих органів чи суду, слідчий чи орган дізнання складає про це протокол та приєднує його до матеріалів справи. За це існує юридична відповідальність:

· щодо обвинуваченого - прийняття суворішого запобіжного заходу (аж до взяття під варту);

· щодо поручителя -

у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, або інше, більш м'яке покарання, - від двох до п'яти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, - від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, - від десяти до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти до п'ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Копійки для Пашинського.
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24.02.2024 13:47 Ответить
"Вибачте, побачив тут інтерв'ю Пашинського який він святий. Але я от Пашинського пам'ятаю з часів Майдану. Ми його називали гидким каченям і це гидке каченя одного разу приходило коли домовилося про щось з Януковичем і вимагало від нас припинити атакувати ментів, які кидалися в нас тереном. Стояло таке з Яценюком і кимось ще, чи Кличком, чи іншим кимось, чи Княжицьким, і так своїм писклявим голоском щось тринділо. Потім Пашинському дозволили заробляти на всій оборонці, і безмежно красти на цьому. Зараз Пашинський розповідає про те який він патріот і як він рятує Україну. Я не здивуюсь, що оці поставки озброєнь з 2022 року також обросли крадіжками і завищеними цінами від нього, коли він шукав радянські **********. Але ж Пашинський з 2015 року фінансував ботоферми Авакова і не тільки його, вкладався в фінансування купи лідерів думок, які топили за того хто давав йому можливість заробляти, і ці ботоферми окремо б перевірити, які наративи вони виригували. Ще з того 2014 року я розумів, що це гніда, галіма гніда, патріот власної кишені. І мені чесно байдуже, хто кого, я не стою на позиції влади чи правоохоронців, я просто за те, що ця гніда ще з 2014 року мала бути ********."

https://t.me/bahshiddemon
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24.02.2024 14:08 Ответить
Вибачте шановний- ні пашинський не аваков не ангели.У кожного є своі вади.Одне чому можна було віддячити Пашинському і його людям то те що він не дав захватити верховну раду толпі(а там були провокатори агентура).Як що це відбулось в Україні не залишилось жодного легітімного органу влади і умовной ДНР стала вся краіна.Недопомогли б не сотні майдана ні добробати.Кстаті завдяки Абамі і сенату США не було вторгнення(полномаштабного) расіі.Як що це відбулось-то вони дішли за 3 доби до Львова.
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24.02.2024 15:22 Ответить
Військовий , який висловив свою особисту думку , зараз під Бахмутом. Вже два роки воює.
Можете йому відповісти.
Адреса його каналу є.
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24.02.2024 16:20 Ответить
Александр Глазков, не треба свої особисті відчуття "ми його називали..." - переносити на весь Майдан. Пашинський викликає більше довіри, ніж Ви та такий-от Саган. Питання , а чому це у декого таке погане ставлення до Пашинського? Через те що Київ захистив? Тому що його зброя коштує в 6 разів дешевше, ніж закуплена ОПою?
Не тільки Ви були на Майдані (хоч виникає сумнів, чи Ви там дійсно були, чи пройшлись через майдан пару разів). А ми з численними друзями бували на Майдані майже щодня усі 3 місяці, і ніколи проти Пашинського ніхто нічого не мав! Ні у кого не виникало жодних негативів щодо нього.
Йому нагороду треба дати, що в 2014р. для голої й босої армії зумів передати таке необхідне їй пальне. А за оборону Києва - окрему нагороду.
Совісливому генералу Лісовому - честь і слава!
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24.02.2024 16:51 Ответить
Знов емоції. Повторюсь. Це точка зору людини , яка вже два роки на фронті.
А моя думка. Ця точка зору такої людини має право на існування , і має право бути почута.
Це я так думаю.
Як думає військовий , маєте можливість задати йому питання на його тг каналі. Канал відомий , людина також. Коменти не блокують.
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24.02.2024 17:20 Ответить
Пора вже гнид з Банкової на лаву підсудних посадити замість Пашинського!
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24.02.2024 14:24 Ответить
Не особиста, а кругова порука.
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24.02.2024 14:27 Ответить
Зесрань негодує
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24.02.2024 15:09 Ответить
Інтересно,що це за явище таке порука? Це напевно унікальне явище в світі котре характерне тільки для України,коли наприклад любий властьімущий може взяти підозрюваного на поруки і його як мінімум можуть випустити з під варти. Це геніально просто,рівень 18 століття чи якого?
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24.02.2024 14:39 Ответить
Андрій Саган, Пашинський викликає більше довіри, ніж Ви. Питання , а чому це у декого таке погане ставлення до Пашинського? Через те що Київ захистив? Тому що його зброя коштує в 6 разів дешевше, ніж закуплена ОПою? Комусь муляє. що він один з тих, хто не дав Київ за три дні...
Пашинському нагороду треба дати, що в 2014р. для голої й босої армії зумів передати таке необхідне їй пальне. А за оборону Києва - окрему нагороду.

Совісливому генералу Лісовому - честь і слава!

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24.02.2024 16:57 Ответить
Знов емоції.
А от я більше довіряю пану Андрію чім вам. Що с того?
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24.02.2024 17:25 Ответить
Доверюсь твоему нюху
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24.02.2024 15:08 Ответить
Кто проел плешь зенелоху?
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24.02.2024 14:59 Ответить
Да, ВОР ОН и должен сидеть в тюрьме, жаль только, что других (своих) воров не хотят сажать!
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24.02.2024 18:09 Ответить
Ну звісно - разом рубали бабло !
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24.02.2024 19:05 Ответить
Люди добрі, глянте в ютубі судове засідання - там прокурор довів де, з ким, як, Пашинський з Тищенко продавали пальне Курченка, а гроші вкрали через свої фірми-прокладки!
В бюджет гроші не надійшли, армія їх не отримала - їх тупо вкрали !!!
Тищенко вже заарештований - застава 363 млн.грн.
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24.02.2024 19:11 Ответить
Курченко вже потірак ручки!

Янукович теж задоволенний.
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24.02.2024 19:32 Ответить
Вони задоволені, що Пашинський з Тищенко продали їх пальне і привласнили бабало !?
В тебе логіка, як у путлєра - чим вище курс долара, ти більше рублів...
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24.02.2024 19:40 Ответить
Україна в НЕБЕЗПЕЦІ,
всі хто працює на користь УКРАЇНИ повинні бути захищені.
Звичайно ,злочинці повинні піти під суд, але всі, не лише вибірково.
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24.02.2024 21:09 Ответить
 
 