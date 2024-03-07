Заместитель главы МИД Польши Бартошевский встретился относительно Украины со спецпредставителем Китая Хуэем

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский встретился в Варшаве со специальным представителем правительства Китая по Евразии Ли Хуэем, где они обсудили российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщили в МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Польская сторона подчеркнула, что агрессия РФ против Украины остается ключевым вызовом для региональной и глобальной безопасности. Она отметила необходимость восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и удержания от угроз применения силы как основы для мирного урегулирования конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Также читайте: МИД РФ после встречи со спецпосланником Ли Хуэем заявил, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине

Как сообщает МИД Польши, Варшава также отметила, что поддержка жертвы агрессии является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, особенно постоянных членов Совбеза ООН.

"Она призвала китайскую сторону не демонстрировать политическую, экономическую и военную поддержку России как агрессору. Замминистра Бартошевский отметил неодобрение каких-либо попыток оправдать агрессию "законными соображениями безопасности", - говорится в заявлении.

Также читайте: Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И

Польша осудила угрозы РФ применить ядерное оружие, а также милитаризацию российскими войсками Запорожской атомной электростанции на незаконно оккупированной территории Украины, так как, по мнению Варшавы, эти действия создают опасный прецедент и могут иметь негативные последствия не только для Восточной Европы, но и для всего международного сообщества.

"Польша ценит противодействие Китая российским угрозам и рассчитывает на конкретные действия, в том числе - по обеспечению ядерной безопасности в Украине, в частности, на уровне Международного агентства по атомной энергии", - говорится в прессрелизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

Согласно сообщению польского ведомства, спецпредставитель КНР отметил, что Китай не является стороной конфликта, и что ситуация в Украине не отвечает ничьим интересам.

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона - Никлас Кварнстрем.

До этого Ли Хуэй побывал в Москве. В МИД РФ заявили после встречи с ним, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине.

Перед этим сообщали, что специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. В МИДе Китая это турне назвали подготовкой пути к мирным переговорам.