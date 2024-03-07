РУС
Заместитель главы МИД Польши Бартошевский встретился относительно Украины со спецпредставителем Китая Хуэем

лі,хуей

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский встретился в Варшаве со специальным представителем правительства Китая по Евразии Ли Хуэем, где они обсудили российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщили в МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Польская сторона подчеркнула, что агрессия РФ против Украины остается ключевым вызовом для региональной и глобальной безопасности. Она отметила необходимость восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и удержания от угроз применения силы как основы для мирного урегулирования конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Также читайте: МИД РФ после встречи со спецпосланником Ли Хуэем заявил, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине

Как сообщает МИД Польши, Варшава также отметила, что поддержка жертвы агрессии является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, особенно постоянных членов Совбеза ООН.

"Она призвала китайскую сторону не демонстрировать политическую, экономическую и военную поддержку России как агрессору. Замминистра Бартошевский отметил неодобрение каких-либо попыток оправдать агрессию "законными соображениями безопасности", - говорится в заявлении.

Также читайте: Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И

Польша осудила угрозы РФ применить ядерное оружие, а также милитаризацию российскими войсками Запорожской атомной электростанции на незаконно оккупированной территории Украины, так как, по мнению Варшавы, эти действия создают опасный прецедент и могут иметь негативные последствия не только для Восточной Европы, но и для всего международного сообщества.

"Польша ценит противодействие Китая российским угрозам и рассчитывает на конкретные действия, в том числе - по обеспечению ядерной безопасности в Украине, в частности, на уровне Международного агентства по атомной энергии", - говорится в прессрелизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

Согласно сообщению польского ведомства, спецпредставитель КНР отметил, что Китай не является стороной конфликта, и что ситуация в Украине не отвечает ничьим интересам.

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также Тихоокеанского региона - Никлас Кварнстрем.

До этого Ли Хуэй побывал в Москве. В МИД РФ заявили после встречи с ним, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине.

Перед этим сообщали, что специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. В МИДе Китая это турне назвали подготовкой пути к мирным переговорам.

+8
Яким боком тут Польща ? Тіпа старший брат? Нехай обсудять алеашню пʼяну в Варшаві ті що бастують та блокувальників силюків. Це все що Польща може обговорювати з косорилим.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:43 Ответить
+6
та всі ми вже 10 років *****....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:42 Ответить
+4
Шановна редакція, будьте культурніше! Не "*****", а "Ми вкрай здивовані"
показать весь комментарий
07.03.2024 12:54 Ответить
та всі ми вже 10 років *****....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:42 Ответить
400 років
показать весь комментарий
07.03.2024 13:32 Ответить
Яким боком тут Польща ? Тіпа старший брат? Нехай обсудять алеашню пʼяну в Варшаві ті що бастують та блокувальників силюків. Це все що Польща може обговорювати з косорилим.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:43 Ответить
С ***** обсуждать? дрочить что-ли?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:44 Ответить
Я **** з цього
показать весь комментарий
07.03.2024 12:46 Ответить
Там помилка в тексті. Після слова "Китаєм" треба ставить крапку.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:47 Ответить
-Борштовський-
-Я ****...
Зустрівся з *****...

Віч-навіч...

Без маски на обличчі...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:47 Ответить
І пообіцяв заборонити усі китайські товари , якщо Китай буде ДОПОМАГАТИ РАШЕ
показать весь комментарий
07.03.2024 12:47 Ответить
Кстати ЕС мог бы этим хорошо надавить на Китай.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
Я Вам відкрию цікавий секрет . У ЕС часто великими компаніями володіють китайці , а в їх деньгах е ще і кацапські гроши
Просто европейці не видять , а спецслужби не говорять
показать весь комментарий
07.03.2024 13:19 Ответить
Ні. Спільники рашистов й ***** Обговорили подальше блокування кордону України .
показать весь комментарий
07.03.2024 13:19 Ответить
Мабудь грошей обіцяють

важаю , що раша возить крадене зерно через балтійські порти ( Польщі Німеччіни ) і продавала його китайцям. А грошами від зерна платить за протести у ЕС. ГРОШАМИ ВІД УКРАЇНСЬКОГО КРАДЕНОГО ЗЕРНА . Ничого особистого- тількі бизнес

китайців же 1,7 млрд - жрати щось потрібно
показать весь комментарий
07.03.2024 13:24 Ответить
Я ****.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:48 Ответить
***** слід писати з великої літери...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:12 Ответить
Шановна редакція, будьте культурніше! Не "*****", а "Ми вкрай здивовані"
показать весь комментарий
07.03.2024 12:54 Ответить
**** ухуїв
показать весь комментарий
07.03.2024 12:55 Ответить
Щось згадуються слова Аль Капоне про друзів
показать весь комментарий
07.03.2024 12:57 Ответить
Позиція Бартошевського і МЗС Польщі зрозуміла. Gut.

А де комюніке від ***??
показать весь комментарий
07.03.2024 13:01 Ответить
Бла-бла. Стандартний набір дипломатичної ''водички'' від якого а ні гаряче, а ні холодно.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:01 Ответить
А з нашими ****** не захотіли зустрітись...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
"Мізамір"-скаже ****. Ото тобі і все.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:03 Ответить
Ви може називати представника Китаю як захочете , але це є " спонукання до миру". Вони знають, що роблять." Вода камінь точе".
показать весь комментарий
07.03.2024 13:03 Ответить
Китай зондує ситуацію.До поляків поїхали на фоні блокади,шукають шпарини на Заході,щоб просунути свої ідеї.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:09 Ответить
Ніяких розмов про Україну без участі України, так?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:26 Ответить
Невже приїхав сказати що не гарно блокувати кордон воюючої країни, чи привіз "подяку💰" від *****?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:27 Ответить
Схоже, вони на зустрічі уху їли.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:35 Ответить
Всі ****@лі від цього китайського вояжа по всьому світу
І захищати рашинських терористів і вбивць ,
які вдерлися до нашої краіни !!
Вали до дому , косооке ***** і випий яду 😡
показать весь комментарий
07.03.2024 13:47 Ответить
У 1980-х роках Китай очолював такий собі Ху Яобан.
Пам'ятаю, як диктори на центральному ТБ з мацкви, коли вимовляли його ім'я-прізвище, намагалися якомога роздільніше вимовити. Бо без паузи було б щось похоже на "**********".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83_%D0%AF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ху_Яобан
показать весь комментарий
07.03.2024 15:43 Ответить
 
 