РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8753 посетителя онлайн
Новости
6 080 29

Kaspersky Lab создает нейросеть для российских военных дронов, - InformNapalm

informnapalm

Хакеры команды "Кибер Сопротивление" получили данные о тесном сотрудничестве ООО "Альбатрос" с компанией Kaspersky Lab, которые используют нейросеть в БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование InformNapalm.

Отмечается, что использование программного обеспечения в 2017 году запретило правительство США в федеральных органах из-за беспокойства об утечках данных в интересах российских спецслужб. Однако, по состоянию на апрель 2024 года Kaspersky Lab все еще удается избегать значительных международных и, в частности, американских санкций, хотя отдельные страны и организации принимали меры против использования продукции этой компании.

Читайте также: Канада выделяет 2,3 млн долл. на украинское производство дронов для ВСУ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину западные медиа сообщают о вероятных ограничениях Kaspersky Lab каждый год, и почему-то именно в апреле. Однако эти анонсы пока не вызвали реальных санкций в отношении Kaspersky Lab и эта компания продолжает свободно пользоваться возможностями продвигать свои технологии.

В большинстве стран свободного мира против компании Kaspersky Lab до сих пор официально не введено ни замораживание активов, ни запрет на продажу ей определенных типов товаров, ни запрет на торговлю ее ценными бумагами. Ограничения такого уровня в отношении Kaspersky Lab и ее основателя Евгения Касперского наложили только Украина и Польша. В США, например, до сих пор действует только запрет на пользование продуктами российского разработчика для госслужб и чиновников.

В 2018 году проходил конкурс "Одиссея" по разработке поисково-спасательных технологий нового поколения. Тогда было объявлено 75 млн рублей в виде грантов для победителей конкурса от благотворительного фонда "Система" (подразделение АФК "Система" - одного из крупнейших российских инвестиционных фондов). Среди 130 команд, которые подавались на тот конкурс, сейчас важна одна под названием "ALB-поиск".

Смотрите: Бойцы 503-го ОБМП сбросами с дронов уничтожают оккупантов в Крынках. ВИДЕО

В материале отмечается, что капитан команды, Никита Калмыков, один из основателей "Альбатроса" и бывший гендиректор предприятия. Илья Воронков - глава компании "Геомир", где работает бок о бок с Флоровым (другое предприятие, делами которого тот занимается).

"Двое Владимиров - Клешнин и Туров - официально не работали в "Альбатросе". В то же время, как свидетельствуют документы, которые удалось получить хакерам "Кибер Сопротивление" и сообществу InformNapalm, оба никогда не порывали связей ни с партнерами по команде из "Одиссеи", ни с "Альбатросом" как предприятием и сыграли (и играют) значительную роль в его развитии.

Хотя "ALB-поиск" не смог одержать победу в конкурсе "Одиссея", но участие принесло серьезные успехи всем участникам. Идея коллектива заключалась в том, что беспилотник с фотокамерой и сверхчувствительными микрофонами следует оборудовать также бортовым компьютером с обученной нейросетью. Фотографии или звуки, которые борт фиксирует в процессе полета, сразу анализирует нейросеть. Если она определяет признаки человека, то снимок местности и координаты отправляют на базовую станцию для дальнейшей оценки. На момент конкурса "Альбатрос" имел два типа БПЛА собственной разработки: коптер и крыло. Но не имел обученной нейросети, которая работает на борту. Приглашенным специалистам Турову и Клешнину нужно было решить несколько задач: наладить аппаратную часть и устойчивую передачу данных и организовать обучение нейросети. Оплата за работу велась официально по актам", - говорится в расследовании.

Так, по итогам "Одиссеи" пятеро из 6 участников команды зарегистрировали патент, который так и называется: "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа для обнаружения пропавшего человека". Теперь этот патент - один из элементов презентаций "Альбатроса" для потенциальных клиентов.

informnapalm

Следовательно, беспилотники "Альбатрос" являются носителями интеллектуальных систем Kaspersky Lab.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди представителей российско-оккупационных войск усиливаются проявления сопротивления и неповиновения командирам, - Центр нацсопротивления

Вышеупомянутый Туров в резюме отметил, что начиная с 2018-го, он работает в Kaspersky Lab на должности руководителя проекта Antidrone (создание системы защиты от БПЛА). Сотрудничество с "Альбатросом" для него не является основным видом деятельности.

informnapalm

"Пока не понятно, это Туров привлек Клешнина к работе в Kaspersky Lab, познакомившись на проекте "Альбатроса", или это произошло иначе. Но факт, что уже с января 2020-го Клешнин начал вести переписку с корпоративной почты компании Kaspersky Lab. Сам "Альбатрос" тоже не остается в стороне и становится партнером этой компании. Например, Kaspersky Lab закупает западное оборудование через на тот момент мало кому известное ООО "Альбатрос", - говорится в сообщении.

В Kaspersky Lab создают отдельное направление под названием Kaspersky Neural Network. И "Альбатрос" - его весомая составляющая. Стороны совместно рекламируют продукт в прессе. Также флагманский беспилотник "Альбатрос М5" видно на презентационных материалах самой компании Kaspersky Lab.

В конце концов, о сотрудничестве и о том, что речь идет именно о нейросети Касперского прямо заявляют на сайте компании.

"Беспилотник с нейросетью - не единственный проект, в котором Касперский сотрудничает с "Альбатросом". Есть второе детище Турова и Клешнина, где "Альбатрос" также играет весомую роль. Оно называется Kaspersky Antidrone. Речь идет о системах противодроновой безопасности, ориентированных на промышленных потребителей. Это комплекс радаров и видеоаппаратуры, которая фиксирует полеты дронов на определенной территории. В основе всего - опять же нейросеть. Если беспилотник залетает в определенное место, то система в состоянии перехватить управление им и вернуть к точке вылета.

Смотрите: Российский дрон-разведчик был сбит пилотами учебно-тренировочного самолета Як-52 в небе над Одесской областью. ВИДЕО

В Kaspersky Lab скрывают большинство заказчиков системы Антидрон. Объясняют это тем, что это "достаточно деликатная сейчас история" (после полномасштабного вторжения РФ в Украину - ред.). Однако в распоряжении "Кибер Сопротивления" и InformNapalm есть частичный перечень таких объектов. Среди них ЧТПЗ (завод в Челябинске, который производил трубы для газопровода Северный поток), "Норникель" (один из крупнейших в РФ металлургических комбинатов), Мозырский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод в Беларуси)", - отмечают авторы.

Также после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Kaspersky Lab прекратила афишировать свое участие в разработке беспилотника "Альбатрос М5". Зато продвижение системы Антидрон, где участие "Альбатроса" не так заметно, усилилось.

"В 2019 году команда "Альбатрос" занималась не только участием в конкурсе "Одиссея" и новыми технологиями для поиска заблудившихся людей. В октябре того года главный инженер компании Спиридонов создал документ под названием "По корректировке артиллерии". Из документа следует, что для превращения БПЛА в артиллерийский корректировщик нужно прежде всего овладеть технологией нейросетей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ отчитывается о 17 уничтоженных над Россией дронов, губернатор Калужской области говорит, что 3 беспилотника упали в районе нефтебазы

Как уже описано, в том же году разработчики Kaspersky Lab помогли "альбатросовцам" с разработкой и аппаратного, и программного решений относительно нейросети. Носителем технологии стал "Альбатрос М5". Дело было за малым: доучить нейросеть.

И это им удалось. Полученная хакерами "Кибер Сопротивление" презентация боевой версии БПЛА "Альбатрос М5" свидетельствует об активном его использовании на поле боя в Украине. А еще об активном использовании нейросети в процессе", - говорится в расследовании.

informnapalm

Авторы отмечают, что логотипа Kaspersky Lab нет на военном варианте "Альбатрос М5", в отличие от его "аграрно-спасательной" версии. Но по сути речь идет об одном и том же беспилотнике и возможностях, что обеспечивается перетоком технологий Kaspersky Lab из гражданской в военную сферу.

"Поэтому компания "Альбатрос" не позднее сентября 2022 года применяет беспилотники собственного производства в войне РФ против Украины. Среди ключевых элементов боевого применения БПЛА "Альбатрос М5" - нейросеть, которая на борту беспилотника анализирует объекты и цели. Двое разработчиков нейросети "Альбатроса" являются одновременно и работниками компании Kaspersky Lab, где занимаются проектом Antidrone. Официальным партнером Касперского на направлениях разработки нейросетей и систем защиты от дронов является тот самый "Альбатрос". И хотя полномасштабная война продолжается более двух лет; сам "Альбатрос" недавно перевез производство в Елабугу, где участвует в сборке российских аналогов дронов-камикадзе Shahed-136, - никакой информации о разрыве сотрудничества между Kaspersky Lab и "Альбатросом" нет. А против самого российского технологического флагмана Kaspersky Lab до сих пор не применены эффективные западные санкции. Поэтому Kaspersky Lab может покупать оборудование, обучать специалистов, создавать новые продукты, а дальше эти продукты будут использоваться рашистами в агрессивной войне против Украины. Поэтому ограничения, наложенные на РФ в технологической отрасли, не должны иметь исключений и российская компания Kaspersky Lab должна также попасть под эффективные санкции", - подытожили в InformNapalm.

Читайте: Россияне начали защищать критически важные объекты от дронов сетками, они оказались не хуже РЭБ, - Forbes

Автор: 

армия РФ (19047) дроны (3845)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
не знаю, я від каспера відмовився, в тому числі на роботі в 2008 чи 2009 роках - коли каспер почав надто нагло, по кацапськи, "хазяйнувати" на ПК, замість мене !!! а з осені 2013 року перейшов на домашньому ПК на Linux Ubuntu, на роботі, під криву, горбату Вінду спочатку ХР, потім 7, тепер 10, у нас вже років з 15 використовується Symantec ...
показать весь комментарий
29.04.2024 13:08
+5
Каспер й в гугл плеї у вільному доступі. Так що попри здоровий глузд та заборони не здивуюсь, якщо в нас його на повну використовують. В тому числі й державні структури.
показать весь комментарий
29.04.2024 12:58
+2
Якщо безпілотник залітає у певне місце, то система в змозі перехопити управління ним і повернути до точки вильоту.
Піздєжом попахіваєт.
Але якщо саме на цю вундєрвафлю виділяються гроші, най буде.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каспер й в гугл плеї у вільному доступі. Так що попри здоровий глузд та заборони не здивуюсь, якщо в нас його на повну використовують. В тому числі й державні структури.
показать весь комментарий
29.04.2024 12:58 Ответить
не знаю, я від каспера відмовився, в тому числі на роботі в 2008 чи 2009 роках - коли каспер почав надто нагло, по кацапськи, "хазяйнувати" на ПК, замість мене !!! а з осені 2013 року перейшов на домашньому ПК на Linux Ubuntu, на роботі, під криву, горбату Вінду спочатку ХР, потім 7, тепер 10, у нас вже років з 15 використовується Symantec ...
показать весь комментарий
29.04.2024 13:08 Ответить
Мені, сто років тому підігнали піндосівський Малваре - бомбезний. Тоді піратка с флехі, а зараз у вільному доступі з постійними обновами. Єдине - він з ТОР й ВПНами не товаришує))
показать весь комментарий
29.04.2024 13:26 Ответить
Якщо безпілотник залітає у певне місце, то система в змозі перехопити управління ним і повернути до точки вильоту.
Піздєжом попахіваєт.
Але якщо саме на цю вундєрвафлю виділяються гроші, най буде.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:02 Ответить
Мабуть, якщо управління безпілотником перехоплене, то, в залежності від рівня доступу до функцій управління, виникає можливість обрання подальшої поведінки перехопленої цілі.
Приземлення в безпечному районі, зокрема.
Якщо вказані дії може робити людина, озброєна відповідними засобами РЕБ, то навчити таким діям штучну нейронну мережу (ШНМ), яка буде відповідно керувати потрібними засобами РЕБ у складі системи ППО цілком реально. Природньо, що апаратно-програмні засоби ШНМ ППО при цьому можуть розташовуватись віддалено, у хмарі.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:31 Ответить
Ізраїль, маючи найдосконаліші системи ППО, чомусь не чекав ішакєдів у своєму повітряному просторі, аби їх повернути Ірану.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:35 Ответить
Дійсно, згідно заяв компетентного військового з ЦАХАЛ, під час повітряної атаки ЖОДНИЙ БпЛА чи КР, запущені по Ізраїлю з території Ірану, не перетнули територію (повітряний простір) Ізраїлю. Територію Ізраїля перетнули лише "декілька балістичних ракет".
Мабуть командування вирішило, що повертати їх Ірану недоцільно.

Джерело: https://www.idf.il/192307 https://www.idf.il/192307

показать весь комментарий
29.04.2024 13:47 Ответить
Тому що вони технічно не могли їх повернути.
Можна спотворити сигнал GPS над своєю територією, але коли машина перетне кордон і вийде з зони дії РЕБ, вона розвернеться назад.
Але розробники ішакєдов не тупі. При сильному відхиленні даних по системі GPS від даних інерційної системи перша вимикається, і дрон летить без зв'язку з зовнішнім світом.
І як ви перехопите керування ним?
показать весь комментарий
29.04.2024 13:53 Ответить
Вплив на польотний контролер, який призводить до збою функціонування, може переводити контролер у "переважний стан". Це можна вважати найпростішим (тривіальним) перехопленням керування.
показать весь комментарий
29.04.2024 14:29 Ответить
Що таке "переважний стан"?
показать весь комментарий
29.04.2024 14:46 Ответить
Коли контролер управляє обʼєктом його програма може випадково, або через помилку в коді чи через несправність заліза перейти у непередбачуваний стан (неалгоритмічний перехід, збій або відмова програми).
В такому випадку розробник повинен передбачити у складі ресурсів контролера засоби виявлення збою (неправильного функціонування ПЗ) та примусовий перехід виходів контролера у такий стан або послідовність станів, які мінімізують шкоду від збоя для обʼєкту керування контролера. Такий стан (послідовність станів) управляючих виходів контролера можна називати "переважним" (в розумінні безпеки обʼєкта, яким управляє контролер).
показать весь комментарий
29.04.2024 15:16 Ответить
У такому разі удар дрючком по голові можна назвати найпростішим гіпнозом.
показать весь комментарий
29.04.2024 15:23 Ответить
Я б вам не радив експериментувати з таким способом входження у гіпнотичний стан.
Якщо ви написали про фізичний вплив кийком на голову живої людини, то для розглянутого випадку високорівневою, примітивною моделлю управління людиною може бути децентралізована ієрархічна система контролерів, більша частина яких знаходиться у спинному мозку.
При ударі по голові кийком частина з них встановлює свої виходи у такий стан, щоб людина отримала мінімум шкоди від наслідків фізичних ушкоджень.
В цьому зміст "переважного стану" для обʼєкту керування, яким є тіло людини. З душею все значно складніше, бо наука займається вивченням лише матеріального світу.
показать весь комментарий
29.04.2024 15:37 Ответить
Це не перехоплення управління, це введення в некерований стан. В якому залізяка полетить куди бог пошле. І ні про яке "повернення в точку запуску" мова не йде.
У русні дійсно є такі станції РЕБ, які можуть перехоплювати управління БПЛА, але працюють вони тільки на апарати, що керуються дистанційно. Де є постійний зв'язок з оператором, який дійсно можна перехопити. Управління ішакєдом, який летить по заздалегідь заданій програмі, можливо тільки шляхом викривлення сигналу GPS/Глонасс. Все інше - форми знищення.
показать весь комментарий
29.04.2024 15:42 Ответить
Коли стан польотного контролера некерований, то він за визначенням не є переважним, зокрема для БпЛА.
В некерованому стані поведінка польотного контролеру БпЛА випадкова.
У переважному стані поведінка контролера не випадкова, а детермінована. Така, метою якою є досягнення переважного стану, заздалегідь передбаченого розробником.
Схожий приклад - повернення БпЛА (типу громадянських мавіків) в точку запуску при втраті сигналів GNSS без втручання оператора. Вочевидь це не є результатом збою, а запрограмованою реакцією на втрату важливої польотної інформації, відсутність якої може привести до пошкодження обʼєкту керування.
Ваш приклад підміни команд оператора ворожою станцією РЕБ в принципі можливий, але навряд чи може бути реалізований в реальному часі, якщо невідомий ключ шифрування для розшифровки сигналів кодів управління БпЛА.
Вплив на БпЛА з метою виникнення збою контролера або переведенням БпЛА у стан, який вигідний (в розумінні виконання завдань ППО) можна називати і формами ураження.
Наприклад - приземлити майже неушкоджений БпЛА ворога у відносно безпечному місці, дослідити його, розібрати на везли та деталі для подальшого використання. Зокрема "Комету".
показать весь комментарий
29.04.2024 16:10 Ответить
Ваш приклад підміни команд оператора ворожою станцією РЕБ в принципі можливий, але навряд чи може бути реалізований в реальному часі, якщо невідомий ключ шифрування для розшифровки сигналів кодів управління БпЛА.
З тексту статті:
Якщо безпілотник залітає у певне місце, то система в змозі перехопити управління ним і повернути до точки вильоту.
Тобто русня знову робить туфту за бюджетні гроші.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:13 Ответить
Може й так. Але більш імовірне ненавмисне перекручення вихідної інформації авторами статті. Русня жадібна до грошей, але зовсім не дурна. Тримати русню за дурнів дуже небезпечно.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:26 Ответить
Не стала вона американською.
Можна компанію вигнати з росії, але росію з компанії - ніколи.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:28 Ответить
Для лікування подібних клінічних випадків у США, як відомо, існують ФБР та деякі інші впливові та ефективні державні установи.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:37 Ответить
Які вже пролюбили інтервенцію Касперського.
показать весь комментарий
29.04.2024 13:56 Ответить
Значит нужно наложить санкции на Касперского. Их антивирус не должен продаваться нигде, кроме Ирана и КНДР. Тем более, что это не антивирус, а шпионская программа. Я еще давно читал, что она шпионит за пользователями. Поэтому в госструктурах США ее и запретили.
показать весь комментарий
29.04.2024 14:10 Ответить
КАС всегда был гб эшной программой...Это больше шпион,чем антивирус
показать весь комментарий
29.04.2024 14:13 Ответить
Не совсем про это, но тоже интересно

https://twitter.com/666_mancer/status/1775589843927552280
показать весь комментарий
29.04.2024 14:32 Ответить
Законна воєнна ціль.
показать весь комментарий
29.04.2024 14:40 Ответить
Майже все ПЗ може мати недокументовані функції, мати уразливості, які експлуатуються або здатні до експлуатації в майбутньому.
Вбудоване шкідливе ПЗ виявляти суттєво простіше, ніж виявляти АРТ -кібератаки.
Виявлення ознак АРТ -зламу (вдалої АРТ атаки) в середньому відбувається лише майже через рік після зламу цільової системи. Мабуть краще вважати зламаними всі кіберсистеми (зіро-траст) і терміново готувати бекапи та плани реагування на той випадок, коли ознаки зламу будуть виявлені.
Для запобіганню реалізації загроз, в тому числі від антивірусного ПЗ, на ринку, в спецслужбах є відповідні апаратні та програмні засоби та фахівці з кібербезпеки.
Маю сподівання, що спецслужби США непогано контролюють ПЗ Касперського на території США.
показать весь комментарий
29.04.2024 14:56 Ответить
Усіх тих підарів можна знищити з допомогою тих же безпілотників, що використовуються на фронті. Як в США, так і в підораші. Просто потрібна політична воля щоб заслати туди потрібних хлопців ! Шпілі-вілі і ньєт розробників, засновників і прочіх спєцов !!! А потім -- ета нє ми, і какіє ваши даказатєльства !
показать весь комментарий
29.04.2024 18:51 Ответить
На мою думку, тут має включитись гур, не *****.ти, що ми там щось придумали, а потихому запхати йому клаву у задній прохід та повісити на березі, щоб остальні хакери бзділи проти України працювати.
показать весь комментарий
29.04.2024 21:41 Ответить
 
 