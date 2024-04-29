Kaspersky Lab создает нейросеть для российских военных дронов, - InformNapalm

Хакеры команды "Кибер Сопротивление" получили данные о тесном сотрудничестве ООО "Альбатрос" с компанией Kaspersky Lab, которые используют нейросеть в БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование InformNapalm.

Отмечается, что использование программного обеспечения в 2017 году запретило правительство США в федеральных органах из-за беспокойства об утечках данных в интересах российских спецслужб. Однако, по состоянию на апрель 2024 года Kaspersky Lab все еще удается избегать значительных международных и, в частности, американских санкций, хотя отдельные страны и организации принимали меры против использования продукции этой компании.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину западные медиа сообщают о вероятных ограничениях Kaspersky Lab каждый год, и почему-то именно в апреле. Однако эти анонсы пока не вызвали реальных санкций в отношении Kaspersky Lab и эта компания продолжает свободно пользоваться возможностями продвигать свои технологии.

В большинстве стран свободного мира против компании Kaspersky Lab до сих пор официально не введено ни замораживание активов, ни запрет на продажу ей определенных типов товаров, ни запрет на торговлю ее ценными бумагами. Ограничения такого уровня в отношении Kaspersky Lab и ее основателя Евгения Касперского наложили только Украина и Польша. В США, например, до сих пор действует только запрет на пользование продуктами российского разработчика для госслужб и чиновников.

В 2018 году проходил конкурс "Одиссея" по разработке поисково-спасательных технологий нового поколения. Тогда было объявлено 75 млн рублей в виде грантов для победителей конкурса от благотворительного фонда "Система" (подразделение АФК "Система" - одного из крупнейших российских инвестиционных фондов). Среди 130 команд, которые подавались на тот конкурс, сейчас важна одна под названием "ALB-поиск".

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В материале отмечается, что капитан команды, Никита Калмыков, один из основателей "Альбатроса" и бывший гендиректор предприятия. Илья Воронков - глава компании "Геомир", где работает бок о бок с Флоровым (другое предприятие, делами которого тот занимается).

"Двое Владимиров - Клешнин и Туров - официально не работали в "Альбатросе". В то же время, как свидетельствуют документы, которые удалось получить хакерам "Кибер Сопротивление" и сообществу InformNapalm, оба никогда не порывали связей ни с партнерами по команде из "Одиссеи", ни с "Альбатросом" как предприятием и сыграли (и играют) значительную роль в его развитии.

Хотя "ALB-поиск" не смог одержать победу в конкурсе "Одиссея", но участие принесло серьезные успехи всем участникам. Идея коллектива заключалась в том, что беспилотник с фотокамерой и сверхчувствительными микрофонами следует оборудовать также бортовым компьютером с обученной нейросетью. Фотографии или звуки, которые борт фиксирует в процессе полета, сразу анализирует нейросеть. Если она определяет признаки человека, то снимок местности и координаты отправляют на базовую станцию для дальнейшей оценки. На момент конкурса "Альбатрос" имел два типа БПЛА собственной разработки: коптер и крыло. Но не имел обученной нейросети, которая работает на борту. Приглашенным специалистам Турову и Клешнину нужно было решить несколько задач: наладить аппаратную часть и устойчивую передачу данных и организовать обучение нейросети. Оплата за работу велась официально по актам", - говорится в расследовании.

Так, по итогам "Одиссеи" пятеро из 6 участников команды зарегистрировали патент, который так и называется: "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа для обнаружения пропавшего человека". Теперь этот патент - один из элементов презентаций "Альбатроса" для потенциальных клиентов.

Следовательно, беспилотники "Альбатрос" являются носителями интеллектуальных систем Kaspersky Lab.

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Вышеупомянутый Туров в резюме отметил, что начиная с 2018-го, он работает в Kaspersky Lab на должности руководителя проекта Antidrone (создание системы защиты от БПЛА). Сотрудничество с "Альбатросом" для него не является основным видом деятельности.

"Пока не понятно, это Туров привлек Клешнина к работе в Kaspersky Lab, познакомившись на проекте "Альбатроса", или это произошло иначе. Но факт, что уже с января 2020-го Клешнин начал вести переписку с корпоративной почты компании Kaspersky Lab. Сам "Альбатрос" тоже не остается в стороне и становится партнером этой компании. Например, Kaspersky Lab закупает западное оборудование через на тот момент мало кому известное ООО "Альбатрос", - говорится в сообщении.

В Kaspersky Lab создают отдельное направление под названием Kaspersky Neural Network. И "Альбатрос" - его весомая составляющая. Стороны совместно рекламируют продукт в прессе. Также флагманский беспилотник "Альбатрос М5" видно на презентационных материалах самой компании Kaspersky Lab.

В конце концов, о сотрудничестве и о том, что речь идет именно о нейросети Касперского прямо заявляют на сайте компании.

"Беспилотник с нейросетью - не единственный проект, в котором Касперский сотрудничает с "Альбатросом". Есть второе детище Турова и Клешнина, где "Альбатрос" также играет весомую роль. Оно называется Kaspersky Antidrone. Речь идет о системах противодроновой безопасности, ориентированных на промышленных потребителей. Это комплекс радаров и видеоаппаратуры, которая фиксирует полеты дронов на определенной территории. В основе всего - опять же нейросеть. Если беспилотник залетает в определенное место, то система в состоянии перехватить управление им и вернуть к точке вылета.

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В Kaspersky Lab скрывают большинство заказчиков системы Антидрон. Объясняют это тем, что это "достаточно деликатная сейчас история" (после полномасштабного вторжения РФ в Украину - ред.). Однако в распоряжении "Кибер Сопротивления" и InformNapalm есть частичный перечень таких объектов. Среди них ЧТПЗ (завод в Челябинске, который производил трубы для газопровода Северный поток), "Норникель" (один из крупнейших в РФ металлургических комбинатов), Мозырский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод в Беларуси)", - отмечают авторы.

Также после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Kaspersky Lab прекратила афишировать свое участие в разработке беспилотника "Альбатрос М5". Зато продвижение системы Антидрон, где участие "Альбатроса" не так заметно, усилилось.

"В 2019 году команда "Альбатрос" занималась не только участием в конкурсе "Одиссея" и новыми технологиями для поиска заблудившихся людей. В октябре того года главный инженер компании Спиридонов создал документ под названием "По корректировке артиллерии". Из документа следует, что для превращения БПЛА в артиллерийский корректировщик нужно прежде всего овладеть технологией нейросетей.

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Как уже описано, в том же году разработчики Kaspersky Lab помогли "альбатросовцам" с разработкой и аппаратного, и программного решений относительно нейросети. Носителем технологии стал "Альбатрос М5". Дело было за малым: доучить нейросеть.

И это им удалось. Полученная хакерами "Кибер Сопротивление" презентация боевой версии БПЛА "Альбатрос М5" свидетельствует об активном его использовании на поле боя в Украине. А еще об активном использовании нейросети в процессе", - говорится в расследовании.

Авторы отмечают, что логотипа Kaspersky Lab нет на военном варианте "Альбатрос М5", в отличие от его "аграрно-спасательной" версии. Но по сути речь идет об одном и том же беспилотнике и возможностях, что обеспечивается перетоком технологий Kaspersky Lab из гражданской в военную сферу.

"Поэтому компания "Альбатрос" не позднее сентября 2022 года применяет беспилотники собственного производства в войне РФ против Украины. Среди ключевых элементов боевого применения БПЛА "Альбатрос М5" - нейросеть, которая на борту беспилотника анализирует объекты и цели. Двое разработчиков нейросети "Альбатроса" являются одновременно и работниками компании Kaspersky Lab, где занимаются проектом Antidrone. Официальным партнером Касперского на направлениях разработки нейросетей и систем защиты от дронов является тот самый "Альбатрос". И хотя полномасштабная война продолжается более двух лет; сам "Альбатрос" недавно перевез производство в Елабугу, где участвует в сборке российских аналогов дронов-камикадзе Shahed-136, - никакой информации о разрыве сотрудничества между Kaspersky Lab и "Альбатросом" нет. А против самого российского технологического флагмана Kaspersky Lab до сих пор не применены эффективные западные санкции. Поэтому Kaspersky Lab может покупать оборудование, обучать специалистов, создавать новые продукты, а дальше эти продукты будут использоваться рашистами в агрессивной войне против Украины. Поэтому ограничения, наложенные на РФ в технологической отрасли, не должны иметь исключений и российская компания Kaspersky Lab должна также попасть под эффективные санкции", - подытожили в InformNapalm.

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