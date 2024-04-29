Kaspersky Lab створює нейромережу для російських військових дронів, - InformNapalm

Хакери команди "Кібер Спротив" отримали дані про тісну співпрацю ТОВ "Альбатрос" з компанією Kaspersky Lab, які використовують нейромережу в БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить дослідження InformNapalm.

Зазначається, що використання програмного забезпечення у 2017 році заборонив уряд США у федеральних органах через занепокоєння про витоки даних в інтересах російських спецслужб. Проте, станом на квітень 2024 Kaspersky Lab все ще вдається уникати значних міжнародних і, зокрема, американських санкцій, хоча окремі країни і організації вживали заходів проти використання продукції цієї компанії.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні медіа повідомляють про ймовірні обмеження Kaspersky Lab кожен рік, і чомусь саме у квітні. Проте ці анонси поки що не спричинили реальних санкцій щодо Kaspersky Lab і ця компанія продовжує вільно користуватись можливостями просувати свої технології.

У більшості країн вільного світу проти компанії Kaspersky Lab досі офіційно не запроваджено ні заморожування активів, ні заборони на продаж їй певних типів товарів, ні заборона на торгівлю її цінними паперами. Обмеження такого рівня стосовно Kaspersky Lab та її засновника Євгєнія Каспєрского наклали тільки Україна та Польща. У США, наприклад, досі діє тільки заборона на користування продуктами російського розробника для держслужб та посадовців.

У 2018 році проходив конкурсі "Одіссея" з розробки пошуково-рятувальних технологій нового покоління. Тоді було оголошено 75 млн. рублів у вигляді грантів для переможців конкурсу від благодійного фонду "Система" (підрозділ АФК "Система" – одного з найбільших російських інвестиційних фондів). Серед 130 команд, які подавались на той конкурс, зараз важлива одна під назвою "ALB-поиск".

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В матеріалі зазначається, що капітан команди, Нікіта Калмиков, один із засновників "Альбатроса" та колишній гендиректор підприємства. Ілья Воронков – очільник компанії "Геомир", де працює пліч-о-пліч з Флоровим (інше підприємство, справами якого той опікується).

"Двоє Владімір Клєшнін і Владімір Туров – офіційно не працювали в "Альбатросі". Водночас, як свідчать документи, які вдалося здобути хакерам "Кібер Спротив" та спільноті InformNapalm, обидва ніколи не поривали зв’язків ні з партнерами по команді з "Одіссеї", ні з "Альбатросом" як підприємством та відіграли (і відіграють) значну роль у його розвитку.

Хоча "ALB-поиск" не зміг здобути перемогу в конкурсі "Одіссея", але участь принесла серйозні успіхи всім учасникам. Ідея колективу полягала в тому, що безпілотник з фотокамерою та надчутливими мікрофонами слід обладнати також бортовим комп’ютером з навченою нейромережею. Фотографії або звуки, які борт фіксує у процесі польоту, одразу аналізує нейромережа. Якщо вона визначає ознаки людини, то знімок місцевості та координати відправляють на базову станцію для подальшої оцінки. На момент конкурсу "Альбатрос" мав два типи БПЛА власної розробки: коптер і крило. Але не мав навченої нейромережі, яка працює на борту. Запрошеним спеціалістам Турову та Клєшніну потрібно було вирішити кілька задач: налагодити апаратну частину та стійку передачу даних і організувати навчання нейромережі. Оплата за роботу велася офіційно за актами", - йдеться в розслідуванні.

Так, за підсумками "Одіссеї" п’ятеро з 6 учасників команди зареєстрували патент, який так і називається: "Безпілотний літальний апарат літакового типу для виявлення людини, яка зникла". Тепер цей патент – один із елементів презентацій "Альбатроса" для потенційних клієнтів.

Відтак, безпілотники "Альбатрос" є носіями інтелектуальних систем Kaspersky Lab.

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Вищезгаданий Туров у резюме, що починаючи з 2018-го, він працює в Kaspersky Lab на посаді керівника проекту Antidrone (створення системи захисту від БПЛА). Співпраця з "Альбатросом" для нього не є основним видом діяльності.

"Покищо не зрозуміло, чи це Туров залучив Клєшніна до роботи в Kaspersky Lab, познайомившись на проекті "Альбатроса", чи це сталося інакше. Але факт, що вже з січня 2020-го Клєшнін почав вести листування з корпоративної пошти компанії Kaspersky Lab. Сам "Альбатрос" теж не лишається осторонь і стає партнером цієї компанії. Наприклад, Kaspersky Lab закуповує західне обладнання через на той момент мало кому відоме ТОВ "Альбатрос", - йдеться в повідомленні.

У Kaspersky Lab створюють окремий напрям під назвою Kaspersky Neural Network. І "Альбатрос" – його вагома складова. Сторони спільно рекламують продукт у пресі. Також флагманський безпілотник "Альбатрос М5" видно на презентаційних матеріалах самої компанії Kaspersky Lab.

Зрештою, про співпрацю і про те, що йдеться саме про нейромережу Касперського прямо заявляють на сайті компанії.

"Безпілотник з нейромережою – не єдиний проект, у якому Каспєрскій співпрацює з "Альбатросом". Є друге дітище Турова і Клєшніна, де "Альбатрос" також має вагому роль. Воно називається Kaspersky Antidrone. Ідеться про системи протидронової безпеки, орієнтовані на промислових споживачів. Це комплекс радарів та відеоапаратури, яка фіксує польоти дронів на певній території. В основі всього – знову ж нейромережа. Якщо безпілотник залітає у певне місце, то система в змозі перехопити управління ним і повернути до точки вильоту.

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У Kaspersky Lab приховують більшість замовників системи Антидрон. Пояснюють це тим, що "досить делікатна зараз історія" (після повномасштабного вторгнення РФ до України – ред.). Однак у розпорядженні "Кібер Спротив" та InformNapalm є частковий перелік таких об’єктів. Серед них ЧТПЗ (завод у Чєлябінску, який виробляв труби для газогону Північний потік), "Норникель" (один із найбільших у РФ металургійних комбінатів), Мозирський НПЗ (нафтопереробний завод у Білорусі)", - зазначають автори.

Також після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Kaspersky Lab припинила афішувати свою участь у розробці безпілотника "Альбатрос М5". Натомість, просування системи Антидрон, де участь "Альбатроса" не така помітна, посилилося.

"У 2019 році команда "Альбатрос" опікувалася не тільки участю в конкурсі "Одіссея" та новими технологіями для пошуку людей, які заблукали. В жовтні того року головний інженер компанії Спірідонов створив документ під назвою "По корректировке артиллерии". З документу слідує, що для перетворення БПЛА на артилерійський коригувальник потрібно передусім опанувати технологію нейромереж.

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Як вже описано, того ж року розробники Kaspersky Lab допомогли "альбатросівцям" з розробкою і апаратного, і програмного рішень стосовно нейромереж. Носієм технології став "Альбатрос М5". Справа була за малим: довчити нейромережу.

І це їм вдалося. Отримана хакерами "Кібер Спротив" презентація бойової версії БПЛА "Альбатрос М5" свідчить про активне його використання на полі бою в Україні. А ще про активне використання нейромережі у процесі", - йдеться в розслідуванні.

Автори зазначають, що логотипу Kaspersky Lab немає на військовому варіанті "Альбатрос М5", на відміну від його "аграрно-рятувальної" версії. Але по суті йдеться про один той самий безпілотник та можливості, що забезпечується перетоком технологій Kaspersky Lab з цивільної у військову сфери.

"Тож компанія "Альбатрос" щонайпізніше з вересня 2022 року застосовує безпілотники власного виробництва у війні РФ проти України. Серед ключових елементів бойового застосування БПЛА "Альбатрос М5" – нейромережа, яка на борту безпілотника аналізує об’єкти та цілі. Двоє розробників нейромережі "Альбатроса" є водночас і працівниками компанії Kaspersky Lab, де опікуються проектом Antidrone. Офіційним партнером Каспєрского на напрямах розробки нейромереж та систем захисту від дронів є той самий "Альбатрос". І хоча повномасштабна війна триває понад два роки; сам "Альбатрос" нещодавно перевіз виробництво в Єлабугу, де бере участь у збиранні російських аналогів дронів-камікадзе Shahed-136, – жодної інформації про розрив співпраці між Kaspersky Lab та "Альбатросом" немає. А проти самого російського технологічного флагмана Kaspersky Lab досі не застосовані ефективні західні санкції. Тому Kaspersky Lab може купувати обладнання, навчати фахівців, створювати нові продукти, а далі ці продукти будуть використовуватись рашистами у агресивній війні проти України. Тому обмеження, накладені на РФ в технологічній галузі, не повинні мати виключень і російська компанія Kaspersky Lab повинна також потрапити під ефективні санкції", - підсумували в InformNapalm.

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