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Новости Война
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Вследствие обстрела Волчанской громады два человека погибли, двое получили ранения

вовчанськ

Из-за обстрелов россиян, которые применяют по Волчанской громаде Харьковской области КАБы, РСЗО и артиллерию, два человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Сообщается, что более 20 КАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.

  • 11:30 м. Волчанск. Враг ударил в частный дом. Без пострадавших.
  • 15:45 с. Волчанские Хутора. После российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.

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Также в результате обстрелов КАБами домов пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.

Попытка наступления армии РФ на Харьковщине

Министерство обороны Украины сообщило, что утром 10 мая оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Глава Харьковской ОВА Синегубов уверял, что оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет.

По состоянию на 11 мая продолжаются оборонительные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья.

Автор: 

обстрел (26975) Харьковщина (5577) жертвы (2064) Волчанск (386) КАБ (351)


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11.05.2024 18:58 Ответить
там явно Писец был
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11.05.2024 19:30 Ответить
а чому з посиланням на ВА???
може начполіції щось скаже,
воєнком.......
чи ні, нікуя???
чи може вже здриснули???
+
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11.05.2024 19:03 Ответить
зе!лідор сказав, що ми до всього готові.
все перекопали.
сирській на ставкє відзвітував.
п'ять українських сіл, то по плану стабілізації!
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11.05.2024 19:41 Ответить
 
 