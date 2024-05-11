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Новини Війна
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Унаслідок обстрілу Вовчанської громади двоє людей загинуло, двоє дістали поранення

вовчанськ

Через обстріли росіян, які застосовують по Вовчанській громаді Харківщині КАБи, РСЗВ і артилерію, двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишніх населених пунктах. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

  • 11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.
  •  15:45 с. Вовчанські Хутори. Після  російських обстрілів горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на Харківському напрямку нейтралізують ДРГ і палять техніку росіян з десантом, - Нацгвардія

Також унаслідок обстрілів КАБами будинків постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Спроба наступу армії РФ на Харківщині 

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня армія РФ намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Як повідомили західні ЗМІ із посиланням на джерела, окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов заявляв, що підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає.

Станом на 11 травня тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.

Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054) жертви (1785) Вовчанськ (414) КАБ (352)


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https://t.me/voynareal/89341 В Бєлгороді вчергове окупанти «загубили» свою ракету - від прильоту в житловому кварталі утворилася здоровезна вирва
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11.05.2024 18:58 Відповісти
там явно Писец был
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11.05.2024 19:30 Відповісти
а чому з посиланням на ВА???
може начполіції щось скаже,
воєнком.......
чи ні, нікуя???
чи може вже здриснули???
+
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11.05.2024 19:03 Відповісти
зе!лідор сказав, що ми до всього готові.
все перекопали.
сирській на ставкє відзвітував.
п'ять українських сіл, то по плану стабілізації!
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11.05.2024 19:41 Відповісти
 
 