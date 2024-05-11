Унаслідок обстрілу Вовчанської громади двоє людей загинуло, двоє дістали поранення

Через обстріли росіян, які застосовують по Вовчанській громаді Харківщині КАБи, РСЗВ і артилерію, двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишніх населених пунктах. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.

15:45 с. Вовчанські Хутори. Після російських обстрілів горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

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Також унаслідок обстрілів КАБами будинків постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Спроба наступу армії РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня армія РФ намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Як повідомили західні ЗМІ із посиланням на джерела, окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов заявляв, що підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає.

Станом на 11 травня тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.