Зеленский и президент Либерии Ньюма Боакай обсудили Глобальный саммит мира

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Либерии Джозефом Ньюма Боакаем и обсудил с ним подготовку к Глобальному саммиту мира.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал либерийского коллегу о последствиях вооруженной агрессии России против Украины и, в частности, ее влияние на продовольственную безопасность в Африке.

И поблагодарил его за принципиальную позицию Республики Либерия по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В этом контексте собеседники обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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