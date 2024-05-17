Зеленський та президент Ліберії Ньюма Боакай обговорили Глобальний саміт миру

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм та обговорив з ним підготовку до Глобального саміту миру.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував ліберійського колегу про наслідки збройної агресії Росії проти України та, зокрема, її вплив на продовольчу безпеку в Африці.

Та подякував йому за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

В цьому контексті співрозвмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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