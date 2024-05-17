Зеленський та президент Ліберії Ньюма Боакай обговорили Глобальний саміт миру
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм та обговорив з ним підготовку до Глобального саміту миру.
Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський поінформував ліберійського колегу про наслідки збройної агресії Росії проти України та, зокрема, її вплив на продовольчу безпеку в Африці.
Та подякував йому за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
В цьому контексті співрозвмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Справами України в Ліберії відає українське посольство в Сенегалі.
З 1993 року в Ліберії працює миротворча місія ООН, активним учасником якої є Україна.
а з іншого боку всього то 30 років,
а буба в нас фарева - тобто чяс щє є! 😂
Зе що кукухою поїхав?
та не ний це я лідор!
******, воно англійською, думав помичимо як два носороги і розбігнемося...
перенаберу..., будь на дроті, ага...
ага да, ковбаска буде ок, і те щє від тещі...
тобто чекамінг! - цьоми цьоми!
в нього така мерзка рожа . він тебе позорить - ти зовсім цього не розуміешь ?!
це все проіскі агентів ФСБ . Лещенко мабудь на них працює вже років 15
без жартів - він і вправду вважає, що робота президента - це доїти навіть самців...
все мирно і красиво, а воно он воно як, русняві тварі, сталося...
не читав але без претензій....
Простиня невелика, але зайвого там нема.
Кізяками не думають, а череп таки засраний.
Мовчи та диш - подумають, що спиш (С)
Бздошно?
50/50, тупідзе?
В-О-Л-Ю-!-!-!-!
і для цього треба було писати стількі тексту?
баржи - 5
балкеры - 662
сухогрузы - 143
авианосцы - 2
химические танкеры - 248
рудовозы/нефтевозы - 8
контейнерные суда - 937
перевозчики газа - 92
пассажирские суда - 2
пассажирские/сухогрузы - 2
нефтяные танкеры - 526
рефрижераторные сухогрузы - 102
ролкеры - 5
специальные танкеры - 10
автовозы - 27
Друге місце в світі!
ИПЛОМфлагом для всевозможных махерных гешефтов?
"По принадлежности, суда, принадлежащие иностранным владельцам распределялись следующим образом:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 10"
Ахеренные достижения: наука, техника, технологии, внутренняя и внешняя политика, ....
Короче : ТОРГОВЛЯ
ИПЛОМФЛАГОМ.
В случае международных конфликтов, связанных с судами под либерийским флагом, Либерия КАНЭШНА, вмешается с позиции силы.
Отобьет суда от сомалийских и юго-восточных пиратов, выкупит экипажи и грузы....АГА !
Понесет ответственность за транспортировку наркотиков, оружия , живого товара...
ГЭТЬ!
НЕ ХОЧУ ПРОДОЛЖАТЬ тупую "дискуссию" .
Украина считает Либерию достойным себя международным партнером????
ФЛАГ (ЛИБЕРИИ) В РУКИ, барабан на шеюи горн....ну, туда где дудят!
Повторю :Вважаєте Ліберію достойним партнером - ваш вибір.
Одного ви вже вибрали...
НІ ! Двох! Зека забув.
Словечко модне "наратив".... У Коняки поцупив?
Смисл написаного зрозуміти можеш?
Я, навпаки, ПОГОДЖУЮСЬ, що ви таки знайшли собі достойного партнера на міжнародній арені !
Мийте одне одному черевики, вигідно торгуйте рабами, танцюйте кругом пальми, махайте прапорами...
Допомога від Ліберіі нічим не гірша і не менша, ніж від байдена, на якого ви молитеся.
В 6 утра местные жители насчитали в Новороссийске 33 беспилотника и более 35 взрывов.
Так, без участі цих потужних гравців на світовій арені саміт миру не має сенсу взагалі.
****** Україні з таким керівництвом.
Придурки вирішили зібрати позачергову сесію "сочуствующей" ООН. Але шансів отримати якийсь спільний результат, який би влаштовував всіх в найближчі років 25 немає - ви подивіться на голосування навіть в Євросоюзі!
Вистачило б з головою бувших учасників Будапештського меморандуму. Причому Россія тут би вже ніяк не могла відбалакатися від порушення своїх зобовязань по ньому. Слово русського пацана брехливе - і це було б добре видно.
І не треба було б відволікати іншу передову світову від збирання врожаю бананів і кокосів...
-Самі падають, вітер зриває.
-А якщо вітру нема?
-Тоді неврожай.