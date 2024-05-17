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Зеленський та президент Ліберії Ньюма Боакай обговорили Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру: Зеленський провів телефонні переговори з президентом Ліберії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм та обговорив з ним підготовку до Глобального саміту миру.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував ліберійського колегу про наслідки збройної агресії Росії проти України та, зокрема, її вплив на продовольчу безпеку в Африці

Та подякував йому за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. 

В цьому контексті співрозвмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Дивіться: Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, - Зеленський. ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Читайте: Зеленський та Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Ліберія (12) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+20
Якщо вже і це ще не потужно, то ви не розбираєтесь у глобальній дипломатії малих архітектурних форм.
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17.05.2024 01:55
+5
Зеленського з'їв президент ліберії. За гундосіння та нікчемність .ермак терміново шукає нову куклу з діркою у сраці та голові
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17.05.2024 06:58
+4
Це як два дошкільних племінника "обговорюють" свою участь у відзначенні 90-річного ювілею Патріарха сім'ї.
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17.05.2024 02:04
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Якщо вже і це ще не потужно, то ви не розбираєтесь у глобальній дипломатії малих архітектурних форм.
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17.05.2024 01:55 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.05.2024 02:12 Відповісти
Теперь ждём переговоров с Науру. Территория 21 км2, население чуть больше 10000.
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17.05.2024 07:32 Відповісти
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17.05.2024 07:32 Відповісти
вже уявляю ту розмову і вже не цікавить буба ліберійськокою чи шановний пан Ньюма Боакай українською - і те і інше однаково смішно
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17.05.2024 02:00 Відповісти
в Ліберії ще відригують наслідки громадяньскої війни у 90х ну прям потужний ********** з Ліберії
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17.05.2024 02:03 Відповісти
вважаю обидва - плиз но фото....
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17.05.2024 02:05 Відповісти
Це як два дошкільних племінника "обговорюють" свою участь у відзначенні 90-річного ювілею Патріарха сім'ї.
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17.05.2024 02:04 Відповісти
Дипломатичних і консульських представництв в Україні не створено, найближче посольство Ліберії, що відає справами щодо України, розташоване в Бонні (Німеччина).

Справами України в Ліберії відає українське посольство в Сенегалі.

З 1993 року в Ліберії працює миротворча місія ООН, активним учасником якої є Україна.
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17.05.2024 02:07 Відповісти
Україна з 93 року активний учасник! - ху би знав за ту активність?
а з іншого боку всього то 30 років,
а буба в нас фарева - тобто чяс щє є! 😂
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17.05.2024 02:14 Відповісти
Шо?!😯
Зе що кукухою поїхав?
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17.05.2024 02:14 Відповісти
і всього то треба було рочків з 5 шоби це помітити...
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17.05.2024 02:30 Відповісти
аліо, Ньюмік?
та не ний це я лідор!
******, воно англійською, думав помичимо як два носороги і розбігнемося...
перенаберу..., будь на дроті, ага...
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17.05.2024 02:21 Відповісти
від ол оф май хєр,,,т...
ага да, ковбаска буде ок, і те щє від тещі...
тобто чекамінг! - цьоми цьоми!
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17.05.2024 02:28 Відповісти
діпломатичний прорив завдяки!
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17.05.2024 02:32 Відповісти
Зеленський, і хто взяв в ОПУ спікером Лещенко ?

в нього така мерзка рожа . він тебе позорить - ти зовсім цього не розуміешь ?!
це все проіскі агентів ФСБ . Лещенко мабудь на них працює вже років 15
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17.05.2024 02:49 Відповісти
Неужели и у Либерии будет гарантии безопасности просить
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17.05.2024 03:31 Відповісти
вимагати, його друге імья.
без жартів - він і вправду вважає, що робота президента - це доїти навіть самців...
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17.05.2024 03:51 Відповісти
без гугла FPV - це first person view!
все мирно і красиво, а воно он воно як, русняві тварі, сталося...
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17.05.2024 04:52 Відповісти
піпець вам нема шо робити - простині писати...
не читав але без претензій....
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17.05.2024 05:26 Відповісти
а що не так написано?
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17.05.2024 07:47 Відповісти
це форум, тут люди обмінюються думками по тій чи другій новині, а не вичитують 4 сторінкі текста від прибабаханих....
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17.05.2024 05:32 Відповісти
алекс алексу - слони йдуть на північ...
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17.05.2024 09:11 Відповісти
Раджу таки почитати.
Простиня невелика, але зайвого там нема.
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17.05.2024 05:29 Відповісти
шо почитати? - там думки жодної...
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17.05.2024 05:34 Відповісти
Коли думати нема чим - так і думки жодноі.
Кізяками не думають, а череп таки засраний.
Мовчи та диш - подумають, що спиш (С)
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17.05.2024 08:22 Відповісти
поки ще прикобзонений - а ну ***** позви?
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17.05.2024 08:29 Відповісти
Ти своєму кловану анукай або його псарю дермаку, вони до ***** ближче,ніж я.
Бздошно?
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17.05.2024 19:02 Відповісти
лобaм ап паребрік? - не чюю бамбаса!
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17.05.2024 08:31 Відповісти
дзінок другу в масковію?
50/50, тупідзе?
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17.05.2024 08:34 Відповісти
оце?
В-О-Л-Ю-!-!-!-!
і для цього треба було писати стількі тексту?
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17.05.2024 05:36 Відповісти
путин получил золотой ярлык на княжение от азиатского господина!

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17.05.2024 05:34 Відповісти
Фу-ууу,ну накінець-то,тепер банани в Україні подешевшають.
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17.05.2024 05:34 Відповісти
В 2010 году под флагом Либерии было зарегистрировано 2771 судов, 2581 из которых принадлежало иностранным владельцам:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8#cite_note-CIA_World_Factbook:_Liberia-11 [11]
баржи - 5
балкеры - 662
сухогрузы - 143
авианосцы - 2
химические танкеры - 248
рудовозы/нефтевозы - 8
контейнерные суда - 937
перевозчики газа - 92
пассажирские суда - 2
пассажирские/сухогрузы - 2
нефтяные танкеры - 526
рефрижераторные сухогрузы - 102
ролкеры - 5
специальные танкеры - 10
автовозы - 27

Друге місце в світі!
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17.05.2024 06:21 Відповісти
Мы говррим о стране и ее положении в мировой экономике или о ТОРГОВЛЕ ИПЛОМ флагом для всевозможных махерных гешефтов?
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17.05.2024 08:08 Відповісти
Тут мова ведеться (в тому числі й тобою) про роль Ліберії в світовій економіці... Я її вказав... У тебе є з цього приводу якісь заперечення? Навіть ми тим флотом користуємося...

"По принадлежности, суда, принадлежащие иностранным владельцам распределялись следующим образом:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 10"
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17.05.2024 08:23 Відповісти
Угу.
Ахеренные достижения: наука, техника, технологии, внутренняя и внешняя политика, ....
Короче : ТОРГОВЛЯ ИПЛОМ ФЛАГОМ.
В случае международных конфликтов, связанных с судами под либерийским флагом, Либерия КАНЭШНА, вмешается с позиции силы.
Отобьет суда от сомалийских и юго-восточных пиратов, выкупит экипажи и грузы....АГА !
Понесет ответственность за транспортировку наркотиков, оружия , живого товара...

ГЭТЬ!
НЕ ХОЧУ ПРОДОЛЖАТЬ тупую "дискуссию" .
Украина считает Либерию достойным себя международным партнером????
ФЛАГ (ЛИБЕРИИ) В РУКИ, барабан на шеюи горн....ну, туда где дудят!
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17.05.2024 08:37 Відповісти
Кожен торгує ,чим уміє і чим може Ти, наприклад - американським прапором .... Прикриваючись ним - *********** кацапські наративи про недолугість України на міжнародній арені Але що ще можна почуть від "батрака внутріМКАДівського"?
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17.05.2024 08:51 Відповісти
Та ти взагалі нічого не чуєш, крім ЗЕльоних монологів.
Повторю :Вважаєте Ліберію достойним партнером - ваш вибір.
Одного ви вже вибрали...
НІ ! Двох! Зека забув.
Словечко модне "наратив".... У Коняки поцупив?
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17.05.2024 19:10 Відповісти
"З дурнем сперечаться - все одно що гімно буцать.... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться.... " Я мить черевики не бажаю....
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17.05.2024 20:39 Відповісти
Побуцав свого пердиЗЕнта?
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17.05.2024 20:57 Відповісти
Дурень, ніхто з тобою не сперечається, ти читати знаєш?
Смисл написаного зрозуміти можеш?
Я, навпаки, ПОГОДЖУЮСЬ, що ви таки знайшли собі достойного партнера на міжнародній арені !
Мийте одне одному черевики, вигідно торгуйте рабами, танцюйте кругом пальми, махайте прапорами...
Допомога від Ліберіі нічим не гірша і не менша, ніж від байдена, на якого ви молитеся.
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17.05.2024 21:13 Відповісти
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17.05.2024 21:20 Відповісти
От ви тут всі смієтеся,а уявіть собі якби на його місці був якийсь дурачьок?
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17.05.2024 06:25 Відповісти
грех смеяться над убогим
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17.05.2024 06:39 Відповісти
пианист с Сирником проспал наступление на Харьков или сделал это сознательно
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17.05.2024 06:51 Відповісти
а він там нахер кому потрібен!
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17.05.2024 07:42 Відповісти
А, значить на свому місці!))
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17.05.2024 07:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1791271333512257553 Люди видели, как ракета попала в порт, там возник пожар. Местные жители сообщают об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти. В городе исчез свет.
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17.05.2024 06:38 Відповісти
Дополнено: К 5 часам утра в Новороссийске прозвучало 28 взрывов, в городе слышны сирены пожарных машин и скорой помощи.

В 6 утра местные жители насчитали в Новороссийске 33 беспилотника и более 35 взрывов.
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17.05.2024 06:41 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4687441-v-okkupyrovannom-krymu-zaiavyly-o-vzryvakh В оккупированном Крыму заявили о взрывах - 02:41
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17.05.2024 06:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/89689 🔥 «Порт подорвали! Порт взорвали наш!» - так атакували БПЛА головний порт Чорноморського флоту рф у Новоросійську
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17.05.2024 06:47 Відповісти
Не обійшли дрони і Туапсе, а саме Туапсинський нафтопереробний завод. Він горить після атаки БПЛА.
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17.05.2024 06:49 Відповісти
Зеленського з'їв президент ліберії. За гундосіння та нікчемність .ермак терміново шукає нову куклу з діркою у сраці та голові
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17.05.2024 06:58 Відповісти
Хтось би його побрив, відмив і відправив у Ізраїль...
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17.05.2024 07:14 Відповісти
Це ж друг путіна!
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17.05.2024 07:41 Відповісти
"Ліберія - найбідніша країна Західної Африки та дев'ята за цим показником у світі. Крім того, у Ліберії рівень безробіття становить 85% населення. Такий рівень безробіття є одним із найвищих у світі" Wiki

Так, без участі цих потужних гравців на світовій арені саміт миру не має сенсу взагалі.
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17.05.2024 07:52 Відповісти
Забув ще просити кабуверде-науру - коддівуар - потужних геополітичних граків...
****** Україні з таким керівництвом.
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17.05.2024 08:17 Відповісти
Дебіл - він і на Банковій дебіл!©️
Придурки вирішили зібрати позачергову сесію "сочуствующей" ООН. Але шансів отримати якийсь спільний результат, який би влаштовував всіх в найближчі років 25 немає - ви подивіться на голосування навіть в Євросоюзі!
Вистачило б з головою бувших учасників Будапештського меморандуму. Причому Россія тут би вже ніяк не могла відбалакатися від порушення своїх зобовязань по ньому. Слово русського пацана брехливе - і це було б добре видно.
І не треба було б відволікати іншу передову світову від збирання врожаю бананів і кокосів...
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17.05.2024 08:49 Відповісти
-А як ви кокоси рвете так високо?
-Самі падають, вітер зриває.
-А якщо вітру нема?
-Тоді неврожай.
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17.05.2024 19:14 Відповісти
**** зник, чoрт кацапський,,🤣
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17.05.2024 08:59 Відповісти
Ліберії?*** вашу мать!Ліберії?!
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17.05.2024 09:04 Відповісти
Що вирішує Ліберія (при всій повазі)? На цей глобальний саміт зберуть всі держави, які фактично нічого не вирішують, такі як Ліберія?
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17.05.2024 09:16 Відповісти
трубку міра хоч курнули перед прощанням? чи "найвеличніший лідОр" запропонував, як необхідну альтернативу на шляху до глобального "міра" пару "колумбійських доріжок" винюхати?
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17.05.2024 10:22 Відповісти
Їбать потужно
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17.05.2024 21:54 Відповісти
 
 